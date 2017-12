Keine Beleuchtung auf Weg zur S-Bahn

Dietzenbach - Für einen totalen Ausfall der Straßenbeleuchtung zwischen der Karlstraße und der S-Bahn-Endstation sorgt seit Tagen ein Fehler im Leitungsnetz. Einen Teil des Fehlers konnten Mitarbeiter der Elektroabteilung der städtischen Betriebe bereits beheben – die Lampen um den Bahnhof herum funktionieren wieder.

Ein weiterer Fehler im System stelle zurzeit noch ein größeres Problem dar. „Die Fehlerortung liegt auf dem rund sechs Kilometer langen Kabel-Weg zwischen zwei Schaltstellen und lässt sich nur schwer definieren“, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Daher werde es in den nächsten Tagen zu weiteren Ausfällen kommen, bis der Fehlerpunkt endgültig gefunden werden kann.

„Das gefühlte An- und Ausschalten der Straßenbeleuchtung ergibt sich aus den Testschaltungen der Mitarbeiter und hilft bei der Suche“, erklärt Elektromeister Karsten Seibert, Leiter der Elektroabteilung. „Dieses Verfahren erweckt den Eindruck, dass willkürlich das Licht tagsüber eingeschaltet wird“, erläutert Seibert. Es handele sich aber um ein gängiges Verfahren, Fehler zu finden. Das Kabelnetz läuft größtenteils zuverlässig. Dennoch könne es immer mal zu Störungen kommen. So wie aktuell in der Nordweststraße, wo die Mitarbeiter den Kabelfehler allerdings schnell lokalisiert und repariert haben. (yfi)

Neue Scheinwerfer bringen noch mehr Licht ins Dunkel Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa