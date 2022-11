Kreis Offenbach: 35 Personen müssen Wohnungen verlassen – Kellerbrand in Dietzenbach

Von: Christoph Sahler

Wegen eines Kellerbrandes in Dietzenbach war die Feuerwehr die ganze Nacht im Einsatz. © 5Vision

In Dietzenbach (Kreis Offenbach) brennt es im Keller eines Mehrfamilienhauses. 35 Personen werden in Sicherheit gebracht.

Dietzenbach – Eine lange Nacht liegt hinter den Einsatzkräften der Feuerwehr und Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in Dietzenbach (Kreis Offenbach). Am Sonntagabend (27. November) wurde die Feuerwehr gegen 21.45 Uhr zu einem Kellerbrand in einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus an die Offenbacher Straße gerufen. Beim Eintreffen des ersten Fahrzeuges wurde eine starke Rauchentwicklung im Keller des Hauses festgestellt, wie es Pressesprecher Marc Schreiner in seinem Einsatzbericht schilderte.

Nach kurzer Zeit konnte das Feuer in einem Kellerverschlag lokalisiert und gelöscht werden. Das Löschen von Glutnestern habe sich jedoch schwierig gestaltet, sodass neben dem Wasser auch Löschschaum eingesetzt werden musste, heißt es vonseiten der Feuerwehr.

Da zwischenzeitlich Rauch in das Treppenhaus eingedrungen war, wurden 35 Personen aus ihren Wohnungen in Sicherheit gebracht. Auch Bewohner aus dem unmittelbar angrenzenden Gebäude mussten später zu ihrer eigenen Sicherheit die Wohnungen verlassen. Die Bewohner der beiden Mehrfamilienhäuser wurden für die Zeit des Einsatzes in dem Betreuungsbus des Kreises Offenbach untergebracht und dort von Helfern des Deutschen Roten Kreuz betreut.

Kreis Offenbach: Kellerbrand in Dietzenbach – Bewohner von Mehrfamilienhaus evakuiert

Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste im Verlauf des Einsatzes die Offenbacher Straße zeitweise in Fahrtrichtung Heusenstamm im Bereich „Ludwig-Kreisel“ gesperrt werden. „Die starke Hitzeentwicklung im Keller führte zu größeren Schäden am Gebäude und der Gebäudeinfrastruktur. In Folge des Brandes ist das Haus derzeit ohne Strom und Wasser und damit vorläufig nicht bewohnbar“, erklärte Schreiner weiter.

Der überwiegende Teil der Bewohner des vom Brand unmittelbar betroffenen Gebäude konnte bei Freunden und Bekannten unterkommen. Eine Person und eine fünfköpfige Familie mussten jedoch in einem Dietzenbacher Hotel untergebracht werden. Die Bewohner des angrenzenden Gebäudes durften nach Beendigung der Löscharbeiten zurück in ihre Wohnungen. (csa)

