Trotz Rechtsanspruch: 451 Kinder warten auf Kita-Platz

Von: Niels Britsch

Freuen sich über die neue Kita (von links): Bürgermeister Dieter Lang, Monika Rühr, Kreisbeigeordneter Carsten Müller, Erster Stadtrat René Bacher und Sandra Homberg. © p

In Dietzenbach startet die neue Kita 13 in der Gießener Straße in den Betriebt. Trotzdem fehlen in der Kreisstadt noch 451 Betreuungsplätze.

Dietzenbach – Gute Neuigkeiten aus dem Rathaus zum Thema Kinderbetreuung: Direkt neben der Kita 4 (Gießener Straße) gibt es nun eine neue Einrichtung mit zwei Gruppen und 20 Plätzen. Nach Angaben der Stadt stehen damit nun in Hexenberg insgesamt 90 Plätze in sechs Gruppen zur Verfügung, davon vier im Krippenbereich und zwei für Kinder im Alter von drei Jahren bis Schuleintritt. „Jeder Platz, der in Dietzenbach entsteht, ist wichtig und entlastet Familien ganz konkret im Alltag und fördert die Entwicklung der Kinder“, freut sich der Erste Stadtrat und Sozialdezernent René Bacher. Die neue Kita 13 geht im Halbtagsbetrieb an den Start, für einen Ganztagesbetrieb seien die baulichen Voraussetzungen nicht gegeben, erläutert Bacher.

Die Kinder werden in einem Nebengebäude der Kita 4 betreut, das früher als Dienstwohnung genutzt wurde und vor ein paar Jahren auch die Krippe „Villa Kunterbunt“ beherbergte. „Dadurch konnte die Bauaufsicht des Kreises den halbtägigen Kita-Betrieb im Schnellverfahren genehmigen“, heißt es aus dem Rathaus. Unterstützt wurde das – laut Stadt rund 370.000 Euro teure – Projekt mit mehr als 200.000 Euro an Fördergeldern.

Kreis Offenbach: Sozialdezernent Carsten Müller verweist auf Rechtsanspruch

Kreisbeigeordneter Carsten Müller als Sozialdezernent des Jugendhilfeträgers Kreis Offenbach, Bürgermeister Dieter Lang, René Bacher sowie Sandra Homberg und Monika Rühr vom Fachbereich Bau und Kultur schauen sich bei einem Besuch die neue Betreuungseinrichtung an. „Die Investitionen in das neue Kita-Ensemble in Dietzenbach sind wichtig, um den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz erfüllen zu können“, sagt Müller. „Familien sind auf eine gute, flächendeckende, zuverlässige und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung angewiesen. Auf dem Hexenberg ist eine wirklich schöne, kleine Einrichtung entstanden.“

Der Erste Stadtrat ergänzt: „Eine kinderreiche Stadt wie Dietzenbach hat besondere Kraftanstrengungen zu meistern. Doch wir als Kreisstadt stellen uns mit hohem Engagement der Herausforderung und investieren weiter in die Kita-Infrastruktur.“ Bacher kündigt bereits weitere Maßnahmen an: Aktuell stehe die Sanierung der Kita 8 in der Talstraße auf dem Plan.

Kita-Plätze in Dietzenbach: 451 Kinder auf Warteliste

Die Freude über die neue Einrichtung kann allerdings nicht darüber hinweg täuschen, dass auch in Dietzenbach weiterhin zu wenig Betreuungsplätze angeboten werden. So teilt die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion mit, dass es aktuell Anmeldungen für 485 Kinder gebe (327 für die Kita und 158 für die Krippe), man aber nur über eine Kapazität von 149 Plätzen verfüge. Allerdings stehen davon wegen des Personalmangels laut Stadt nur 34 Betreuungsplätze zur Verfügung, die Eltern von 451 Kindern müssen sich demnach trotz Rechtsanspruch weiterhin gedulden. Von 206 Stellen für Erzieherinnen und Erzieher seien in den städtischen Kitas derzeit 183 besetzt, so die Auskunft aus dem Rathaus. (Niels Britsch)

Vom Mangel an Erzieherinnen und Erziehern bleibt derzeit kaum eine Kommune verschont, deswegen hatte die Stadt Dietzenbach bereits ein Ausbildungskonzept für Kitas erarbeitet.