Kitagebühren steigen ab Januar um drei Prozent

Umstrittenes Dreistufenmodell beschlossen:

Dietzenbach - Die Mehrheit der Stadtverordneten hat dem Dreistufenmodell der Koalition zugestimmt, wonach in den Kitas ab Januar die Gebühren zunächst um drei Prozent steigen und der Kreis Offenbach ab August in doppelter Höhe zur Kasse gebeten wird. Von Ronny Paul

Die Zuschauertribüne im Sitzungssaal des Rathauses ist am Freitagabend bis auf den letzten Platz gefüllt. Hauptsächlich Eltern, die einen Beschluss in der letzten Stadtverordnetenversammlung des Jahres herbeisehnen: eine Entscheidung bei der Gebührensatzung für Kitas und der damit einhergehenden „Richtlinie über die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf“. Mit 24 Stimmen (CDU, SPD, WIR-BfD, Artus Rosenbusch) haben die Abgeordneten die „beste Lösung für die Eltern und den Haushalt der Stadt“ beschlossen, meint CDU-Fraktions-Chef Manuel Salomon. Das Dreistufenmodell der Mehrheitskooperation (CDU, SPD und WIR-BfD) sei „fair“, weil es nur eine Steigerung von drei Prozent anstatt der von der Verwaltung angedachten zehn vorsehe.

Vereinfacht dargestellt: In der ersten Stufe (ab 1. Januar) steigen die Gebühren im Durchschnitt um drei Prozent. „Drei Prozent ist das Ende der Fahnenstange“, betont SPD-Fraktionsvorsitzender Rainer Engelhardt. Betreuungsangebote, die Eltern nur selten in Anspruch nehmen, entfallen. In einer zweiten Stufe (ab 1. August) verdoppeln sich die Gebühren. Die Jugendhilfe des Kreises müsste dann pro Kind aus einer Bedarfsgemeinschaft für eine Tagesbetreuung 400 Euro im Monat zahlen (ein Drittel der Gesamtkosten von rund 1200 Euro).

In der dritten Stufe bekommen im Gegenzug jene Eltern einen Zuschuss auch für Krippe und Hort, die wegen Berufstätigkeit einschließlich Ausbildung und Qualifizierungsmaßnahmen auf ein Betreuungsangebot der Stadt angewiesen sind. Es geht um 50 Prozent Zuschuss bei den Betreuungsgebühren, womit es für diese Eltern letztlich bei einem Anstieg von drei Prozent bliebe.

Den Oppositions-Fraktionen dämmert „nachhaltiger Ärger mit dem Kreis“ (DL/FW-UDS-Fraktions-Chef Jens Hinrichsen). Dementsprechend das Abstimmungsverhalten. Dagegen: Grüne, Linke, DL/FW-UDS, AfD; enthalten: FDP. Hatte doch Kreissozialdezernent Carsten Müller (SPD), wie berichtet, das Modell als „unsozial“ bezeichnet. Rene Bacher (Grüne) befürchtet, der Kreis könne dann „freiwillige Leistungen einsparen und damit auch die Sonderrolle Dietzenbachs wegfallen“. Auch der AfD schwant Übles: „Unsere Aufgabe ist es nicht, Juristen zu ernähren“, sagt Fraktionsvorsitzender Heinrich Eckert. Barbara Cardenás (Linke) fordert, Bildung müsse gebührenfrei sein – auch in Kitas. Die FDP enthält sich aufgrund der kurzfristig noch zur Sitzung eingereichten Änderungen des Ältestenrats: „Sozialrecht ist komplex, hinter dem Entschluss steckt viel Geld und das Wohl der Kinder“, betont Fraktions-Chef Sven Hartmann.

Doch die Eltern auf der Tribüne haben offensichtlich mehr Interesse an einer Entscheidung als Angst vor dem Kreis. So bekommt Bengü Karakuz (SPD) großen Applaus, als sie zuerst die Veränderungen (Zusatzmodule raus, Abholzeit auf 12.30 Uhr hoch: „fördert pädagogische Arbeit und Integration“) hervorhebt und dann sagt, „wir sollten uns vom Kreis nicht erpressen lassen. Wenn wir die Unterstützung nicht bekommen, müssen wir uns selbst helfen.“ Der Meinung ist ebenso WIR-BfD-Fraktions- Chef Harald Nalbach: „Wenn das Konnexitätsprinzip nicht von oben nach unten funktioniert, dann probieren wir es nun von unten nach oben.“ Er sehe der Sache gelassen entgegen. So wie Stephan Gieseler (CDU). Er betont, das Verfahren sei relativ neu: „Wenn man den Mut nicht hat, etwas zu ändern, dann bleibt alles beim Alten.“ Gieseler schließt unter Beifall mit dem Satz: „Dietzenbach ist nicht nur die jüngste, sondern auch die innovativste Stadt des Kreises.“

