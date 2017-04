Kitagebühren: Es besteht keine Klagemöglichkeit

Dietzenbach - Der „Dietzenbacher Weg“ in Sachen Kita-Gebühren ist weiterhin Gesprächsthema im Kreis Offenbach. Der Kreistag hatte, wie berichtet, den Kreisausschuss im Februar beauftragt zu prüfen, ob gegen die Kitagebührenerhöhung in Dietzenbach geklagt werden könne. Nun liegt der Bericht vor. Von Ronny Paul

Die Kitagebührenerhöhung, die die Stadtverordneten zum Ende des vergangenen Jahres beschlossen hatten, ist bereits in Kraft. In einer ersten Stufe sind die Gebühren im Januar um drei Prozent gestiegen. Mit dem neuen Kindergartenjahr ab dem 1. August klettern sie auf das Doppelte. Die Eltern hat das Modell trotz der satten Erhöhungen zufriedengestellt. Denn es gibt eine Finesse: Ausgetüftelt von der Mehrheitskoalition aus CDU, SPD und WIR-BfD besteht diese darin, den Kreis Offenbach als Träger der Jugendhilfe mit einzubeziehen. Den Eltern, die eine Berufs- oder Ausbildungstätigkeit nachweisen können, erstattet die Stadt 50 Prozent der Gebühren wieder zurück. Hängen bleibt die Erhöhung am Kreis Offenbach. Für die Kinder aus Bedarfsgemeinschaften – in Dietzenbach sind das immerhin 40 Prozent – zahlt die Jugendhilfe den vollen Betrag.

Das ist soweit rechtens, heißt es in dem vom Kreisausschuss vorliegenden Bericht: „Die Festsetzung von Kostenbeiträgen für die Kinderbetreuung obliegt den Städten und Gemeinden und ist Teil der kommunalen Selbstverwaltung.“ Städte und Gemeinden haben somit einen eigenen Gestaltungsspielraum, den etwa auch die Nachbargemeinde Rodgau nutzt, die Betreuung für Kinder zwischen drei und sechs Jahren gebührenfrei anbietet. In Langen gibt es einkommensabhängige Gebühren. Andere Städte des Kreises gewähren beispielsweise Ermäßigungen in Form von Geschwisterregelungen. Der „Dietzenbacher Weg“ mit der Kombination aus Gebühren und der Richtlinie zur Förderung von Arbeit und Familie ist im Kreis neu. Eine ähnliche Regelung sei bisher nur aus der Stadt Maintal bekannt, heißt es in dem Bericht weiter.

Kreissozialdezernent Carsten Müller (SPD) sagt: „Wir sehen keine Handhabe, dagegen vorzugehen.“ Man müsse den Dietzenbacher Beschluss umsetzen und sehen, wie das im Haushalt kompensiert werden könne. Allerdings hatte Müller das Vorgehen bereits als „unsozial“ bezeichnet.

Für 2017 kommen auf den Kreis Mehrkosten von 318.399 Euro zu, im ersten vollen Jahr, 2018, dann schon 772.647. „Um diesen Mehraufwand auszugleichen, müsste der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage im Jahr 2017 von 31,55 auf 31,61 Prozent und im Jahr 2018 von 31,55 auf 31,69 Prozent angehoben werden“, heißt es in dem Bericht. Konkret hieße das etwa für Neu-Isenburg im Jahr 2018 Mehrkosten von 126.516 Euro, für Dreieich von 101.913. Würden andere Städte dem Dietzenbacher Weg folgen, müsste überlegt werden, die Kreisumlage zu erhöhen, sagt Müller, das sei derzeit aber nicht in Vorbereitung. Der Kreis, der unter dem Kommunalen Schutzschirm steht, habe schließlich die Verpflichtung, Defizite abzubauen.

Eine Klagemöglichkeit des Kreises in seiner Eigenschaft als zuständiger Jugendhilfeträger bestehe nicht. Dazu fehle es an „eigener Betroffenheit“, der Verletzung sogenannter subjektiver öffentlicher Rechte. Es gebe auch keine Anhaltspunkte für ein offenkundig rechtswidriges Vorgehen der Stadt Dietzenbach. Die Förderrichtlinie schöpfe zwar die Grenzen des kommunalen Gestaltungsspielraumes aus, überschreite diese aber nicht. Somit sind die Einordnung und der Umgang mit den Regelungen Dietzenbachs laut Bericht eher eine politische Frage denn eine aufsichtsrechtliche.

Der Bericht legt dem Kreis allerdings Kompensationsmöglichkeiten nahe. So könnten die Zuschüsse für die Schulsozialarbeit vonseiten des Jugendamts in Dietzenbach zurückgefahren werden. Die wird vom Kreis aktuell mit rund 235.000 Euro im Jahr bezuschusst. Die Heinrich-Mann-, die Ernst-Reuter- und die Helen-Keller-Schule bekommen ebenso wie die fünf Grundschulen in Dietzenbach 50 Prozent finanziert. Der Kreisausschuss hat dem Bericht zufolge keine Möglichkeit, die Mehrbelastung für den Kreishaushalt durch den Dietzenbacher Beschluss zu vermeiden. Dies gilt für jegliche Erhöhungen der Kitagebühren. Somit hätten auch alle anderen Kreiskommunen die Option, den Dietzenbacher Weg zu gehen.