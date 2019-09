Die komplette Ernte fiel Schädlingen zum Opfer

Dietzenbach – Zu 18 und 24 Monaten Haft auf Bewährung hat das Schöffengericht in Offenbach zwei Männer verurteilt, die geplant haben sollen, im größeren Stil Cannabis anzubauen und zu vertreiben. VON STEFAN MANGOLD

Der 27-Jährige aus Dietzenbach und der 48-Jährige aus Rodgau wirken aufgeräumter als die meisten, die sonst wegen Betäubungsmitteldelikten vor Gericht stehen. Die Staatsanwältin wirft ihnen vor, sich ab Oktober 2015 in einer eigens gemieteten Doppelhaushälfte dem Marihuana-Anbau gewidmet zu haben. Auf einen Tipp hin beendete die Polizei die Gärtnerei am 23. November 2016.

Die erste und letztlich einzige Ernte brachte zwei Kilo mit einem THC-Gehalt von 7,5 Prozent. Tatsächlich dürfte der THC-Anteil höher gelegen haben. Die Zahlen beruhen auf einer Standartschätzung. Fest steht nur, dass eine größere Menge Abnehmer fand. Den Umsatz veranschlagt die Staatsanwaltschaft mit 8350 Euro.

Im Vorfeld hatten beide ausgesagt, zu Aufzucht und Verkauf der ersten Charge habe der Dietzenbacher noch nichts beigetragen. Das Premierengeschäft will der Rodgauer mit einem ungenannten Dritten abgewickelt haben. Der zweite Anbau, der auf einen Ertrag von vier Kilo gezielt haben soll, endete im Fiasko. Nach Behördenerkenntnis fielen die kompletten Pflanzen Schädlingen zum Opfer. Als die Polizei schließlich die Doppelhaushälfte durchsuchte, fand sie Pflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien, weit vor der Erntereife, die auf einen Ertrag von gut 3,1 Kilo hoffen ließen.

Rechtsanwalt Stefan Bonn, Verteidiger des Dietzenbachers, hatte auf dem Flur mit der Staatsanwältin gesprochen. Sein Kollege Marc von Harten, der den Mann aus Rodgau vertritt, ist mit dem einverstanden, was Bonn nach der Verlesung der Anklage Richter Manfred Beck vorschlägt. „Ich bitte um ein Rechtsgespräch.“ Das Ziel: Die Mandanten gestehen, im Gegenzug offeriert das Gericht eine Gefängnisstrafe, die sich zur Bewährung aussetzen lässt, also unter zwei Jahren liegt. Beck erklärt nach Beratung mit den Schöffen, im Fall eines Geständnisses des Rodgauers werde das Gericht eine Haftstrafe zwischen 20 und 24 Monaten verhängen. Der Angeklagte aus Dietzenbach müsse mit 16 bis 20 Monaten rechnen. Beide lassen anschließend erklären, die Anklage stimme in Gänze.

Die Staatsanwältin fordert schließlich 20 Monate Haft auf Bewährung plus Zahlung von 2500 Euro für den Dietzenbacher, der bisher zwei Geldstrafen im Register stehen hat, einmal wegen Drogenbesitzes und -handels, einmal wegen Drogeneinfuhr. Für den bis dahin unbescholtenen Rodgauer plädiert die Staatsanwältin auf 24 Monate zur Bewährung ausgesetzt plus 2000 Euro. Außerdem müsse er den mutmaßlichen Gewinn von 8530 Euro der Gerichtskasse überlassen.

Anwalt von Harten legt ein Gutachten vor, das belegen soll, dass der Rodgauer seit geraumer Zeit keine Drogen mehr nimmt. Die Zahlung des angeblichen Gewinns lehnt der Verteidiger ab.

Anwalt Bonn erklärt, sein Mandant aus Dietzenbach sei in den letzten drei Jahren alleine durch die Angst vor dem Knast stark beeindruckt worden. Auch er entsage längst den Drogen. Was die 8350 Euro betrifft, betont Richter Beck, er finde es ebenfalls bedenklich, dem Rodgauer die Zahlung aufzubrummen. Aufgrund der Rechtslage bleibe dem Gericht aber keine Wahl.

Beck und die Schöffen verurteilen den 48-Jährigen zu zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung. Ferner muss der Mann dem Förderverein der Offenbacher Mathildenschule 2000 Euro überweisen. Für den Dietzenbacher endet der Prozess mit 18 Monaten Haft auf Bewährung und der Zahlung von 2500 Euro an das Suchthilfezentrum Wildhof. Den Angeklagten stellt Beck keine Bewährungshelfer zur Seite, „beide machen einen klaren Eindruck, beide wissen um das Risiko“.