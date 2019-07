„Konstruktive Diskussionen“

Dietzenbach – Das Thema Fernwärme beschäftigt nach wie vor die Gemüter in der Kreisstadt. VON RONNY PAUL

Während sich die Vertreter der Interessensgemeinschaft Energie noch im Juni mit einem offenen Brief an die Lokalpolitiker gewandt und um Unterstützung gebeten haben (wir berichteten), teilt die Energieversorgung Dietzenbach GmbH (EVD) nun mit, dass sie sich auf einen Prüfantrag der Stadtverordneten sowie auf einen Auftrag der beiden Gesellschafter – Stadtwerke Dietzenbach GmbH und Energieversorgung Offenbach GmbH (EVO) – hin seit mehreren Monaten intensiv mit Themen rund um die Fernwärmeversorgung beschäftige.

„Wir haben ein Projekt mit dem Titel ,Fernwärme in Dietzenbach’ ins Leben gerufen“, sagt EVD-Geschäftsführerin Lena Blazek. Dabei gehe es um ein Gesamtkonzept, um das Preissystem und darum, Kunden und Interessierten verständlich zu machen, wie die Fernwärme überhaupt erzeugt werde. „Wir beschäftigen uns mit der Fernwärme in Dietzenbach, von der Erzeugung bis zur Belieferung der Kunden und ebenso mit dem Vergleich hinsichtlich anderer Wärmelösungen.“ Auch ein Vollkostenvergleich zwischen der Fernwärme und Gasbrennthermen, Pelletsanlagen, Wärmepumpen und anderem mehr stehe auf dem Plan. „In den Fokus genommen werden die ökologische Betrachtung der einzelnen Lösungen und ihre technische Umsetzbarkeit, perspektivisch auch regenerative Erzeugungsmöglichkeiten“, sagt Blazek. „Dabei betrachten wir auch den Vergleich zu anderen Fernwärmelieferanten in Hessen.“ Auch die Preisgestaltung ist Thema: „Wir haben die Kritik und Anregungen unserer Kunden, aber auch Rückmeldungen aus der Politik in die Betrachtung und die Überlegungen für die Zukunft aufgenommen“, erläutert sie.

Zu dem Projekt gehören mehrere Arbeitsgruppen. Mit externer Kompetenz unterstütze das „Institut für Energie und Umweltforschung“ die Entwicklung des Gesamtkonzeptes Fernwärme und das „Büro für Energiewirtschaft und technische Planung“ den Prozess zur Betrachtung des Preissystems.

Wichtig sei gewesen, von Anfang an Vertreter aus Politik und Bürgerschaft anzuhören und die entsprechenden Informationen einzubeziehen. So haben lange vor Start des Projekts Treffen mit der Interessengemeinschaft Energie und Erstem Stadtrat Dieter Lang stattgefunden. Allerdings hat die Interessensgemeinschaft (IG) Energie diese als „bislang nicht so ergiebig“ empfunden, sagt eine der IG-Sprecherinnen, Gisela Schiratis-Erlat, auf Nachfrage. Sie fragt sich: „Warum beziehen sie uns nicht in die Projektgruppe ein?“ Die Frage stellt auch Karlheinz Kremer von der IG EVO: „Die Interessensgemeinschaften nicht einzubeziehen, finde ich schade“, sagt er.

Für das Projekt treffen sich in einem sogenannten Informationsforum regelmäßig Vertreter der Fraktionen mit dem Lenkungsausschuss. Dieser setzt sich zusammen aus Bürgermeister Jürgen Rogg, Erstem Stadtrat Dieter Lang, Stadtwerke-Geschäftsführer Christian Locke, EVO-Vorstandsvorsitzendem Christoph Meier und EVO-Technikvorstand Günther Weiß. Das Projekt leiten die beiden EVD-Geschäftsführer Lena Blazek und Ulrich Bruns.

Blazek lobt den „sehr offenen Austausch und die konstruktiven Diskussionen“: „Wir sind begeistert von der Resonanz in der Politik.“ Es sei nicht selbstverständlich, „dass sich die Politiker die Zeit nehmen, sich mit einem solch komplexen Thema im Detail auseinanderzusetzen“. Blazek: „Wir stellen fest, dass durch die Informationsforen bereits einige offene Fragen geklärt werden konnten und insgesamt das Thema Fernwärme in Dietzenbach greifbarer geworden ist.“ Dazu beigetragen haben laut Blazek unter anderem Termine wie etwa ein Besuch im Offenbacher Müllheizkraftwerk, also einer der Erzeugungsanlagen. „Es geht nicht nur um die zukünftige Gestaltung, sondern auch darum, mehr Transparenz in das Thema Fernwärme zu bringen“, betont sie.

„Wir werden dort, wo Verbesserungspotenzial vorhanden ist, Perspektiven aufzeigen, immer unter Berücksichtigung der lokalen Besonderheiten“, kündigt Bruns an. „Die Projektgruppe hat mit einer umfassenden Betrachtung des bestehenden Fernwärmesystems begonnen und die grundsätzlichen Anforderungen an die Wärmeversorgung aufgenommen“, berichtet Blazek und betont, dass die Ergebnisse der Gespräche mit der Interessensgemeinschaft und die Anregungen, die politische Vertreter von Bürgern aufgenommen haben, eingeflossen seien.

Die bevorstehende Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof wegen einseitiger Änderung der Preisgleitklauseln – geklagt hatte der Bundesverband der Verbraucherzentralen gegen EVO und EVD – „wurde aufgrund des laufenden Verfahrens nicht im Einzelnen diskutiert“, sagt Blazek, betont aber: „Bei allen Überlegungen gilt: Unser Ziel war es immer und ist es auch nach wie vor, eine zuverlässige und wirtschaftlich attraktive Fernwärmeversorgung in Dietzenbach sicherzustellen.“

Ein weiteres Informationsforum ist für September geplant. Blazek dankt den Fraktionen für die konstruktive Zusammenarbeit und das Engagement: „Wir verfolgen die gleichen Ziele, die sichere und nachhaltige Versorgung des Stadtgebiets mit Fernwärme als attraktive und klimaschonende Lösung.“ Die Ergebnisse der beauftragten Gutachten sollen nach Abschluss des Projekts in einer Zusammenfassung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.