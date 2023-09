Spielefest im Dietzenbacher Capitol

Von: Barbara Scholze

Kartenspieler wohin der Blick fällt: Im Capitol wird die Deutsche Meisterschaft in „Wizard“ ausgetragen. © scholze

Amigo-Spielefest im Capitol: Deutscher Meister im Kartenspiel Wizard gekürt.

Dietzenbach – Zwei Tage lang war die Kreisstadt ein Mittelpunkt der Familien-, Karten- und Gesellschaftsspielszene. Das an der Waldstraße angesiedelte und international agierende Unternehmen Amigo hatte zum Spielefest ins Capitol eingeladen. Dort konnten Interessierte Altbewährtes wiederentdecken, Neues ausprobieren und sich in Meisterschaften messen.

Spürbar ist die leicht prickelnde Atmosphäre schon gleich im ungewohnten Trubel auf dem Europaplatz. In kleinen Gruppen werden angeregt Erinnerungen an vergangene Spielefeste in Köln oder Mannheim ausgetauscht. Im Capitol angelangt, gilt es erst einmal, sich zu orientieren. „Oh, je, wo sollen wir da anfangen?“, seufzt ein junges Paar angesichts der zahlreichen Stände, an denen sich die Gäste mit Karten, Hexen und Steinchen in der Praxis üben können. Hilfreich für den Überblick ist ein Besuch an der Ausleihstation, wo eine freundliche Dame erklärt, was es Neues gibt und welche Klassiker eine Runde Spaß garantieren. Viele Familien stehen an, die Kinder möchten am liebsten alles ausprobieren, die Eltern haben gezielte Wünsche.

Profis und Szenenkenner lassen die Neuheiten erst einmal links liegen und bewegen sich zielstrebig auf den großen Saal zu. Dort steht am ersten Tag des Festes die Deutsche Meisterschaft in Wizard an; mehr als 200 Spieler, die sich bundesweit qualifiziert haben, füllen den Raum. Es herrscht höchste Konzentration, Gespräche oder gar Lachen sind selten, höchstens ertönt ein frustriertes „Manno“, wenn das Blatt nicht hält, was es versprochen hat. „Das Kartenspiel Wizard gehört zu den ältesten, aber immer noch beliebtesten unseres Verlages“, erzählt Amigo-Sprecherin Andrea Milke. Die Ausstattung ist, wie es dem Verlagsprinzip entspricht, recht einfach, zur Original-Ausgabe gehören 60 Spielkarten, ein Block und eine Spielanleitung. Beim Stichspiel gewinnt die höchste Karte, eine Vorhersage der erzielten Stiche bringt Zusatzpunkte.

„Es gehört aber Glück dazu“, stellt Pressefrau Milke fest. Das weiß auch Jens Zehrbach aus Lautertal im Odenwald. In mehreren Saisons hat er sich bereits als Deutscher Meister in anderen Amigo-Sparten ausgezeichnet, etwa in Bohnanza. Wizard spielt er im Turnier seit 2009, dem Jahr nach dem ersten Contest. „Was mich reizt, ist das Zusammenspiel mit anderen“, erzählt er, während er die Spielpause nutzt, um ein Brötchen zu verzehren. Muss er doch in wenigen Minuten wieder aufmerksam am Tisch sitzen, die Regeln sind streng. Wenn die vorgegebenen fünf Vorrunden beendet sind, bleiben die Top 64 übrig, im weiteren Verlauf ein Gewinner pro Tisch und am Ende der finale Sieger. Am Abend steht fest, dass Tobias Ritter aus Hildesheim sich Deutscher Wizard-Meister nennen darf. Er erhält nicht nur einen Pokal und einen Sachpreis, sondern wird auch zur Weltmeisterschaft nach Prag eingeladen.

Lockerer geht es da im Foyer zu, wo an einem der Stehtische die beiden Zehnjährigen Eva und Cassandra das neue Spiel „Cabanga!“ ausprobieren. Jeder Teilnehmer muss durch Ablegen so schnell wie möglich alle Handkarten loswerden. Wie an den anderen Teststationen auch, erklärt ein Mitglied des Amigo-Teams die Regeln. Die beiden Mädchen haben den Bogen schnell raus. „Hmmm, jetzt muss ich zwei Karten nachziehen“, seufzt Spieleerklärerin Annette. Nachdem Eva nochmals sorgfältig das Blatt auf dem Tisch betrachtet hat, legt sie mit einem zufriedenen Lächeln die letzte Karte ab. „Damit ist dieser Durchgang zu Ende“, stellt Annette fest. Rasch gibt es noch einen Stempel in den Spielpass, für den am Ende eine Belohnung winkt und Eva und Cassandra ziehen dem nächsten Spieleabenteuer im Dietzenbacher Capitol entgegen.

Ein paar Meter weiter brüten Sonja und Jan über einer weiteren Innovation, auch bei „Z3BRA“ gilt es, sich der Karten zu entledigen. Wenig interessant scheint das Spiel aber für Pudeldame Jojo, während rundum der Wettstreit um den Sieg tobt, hat sie es sich auf Frauchens Schoß zu einem Nickerchen gemütlich gemacht. Am zweiten Tag wird es noch einmal spannend, dann geht es an weitere Meisterschaften, unter anderem in „Saboteur“ und „Bohnanza“. Zuschauen wollen dabei auch Helena Weiler und ihre Tochter Sarah. Profis seien sie zwar nicht, „aber Spielen ist für mich eine der sinnvollsten Freizeitbeschäftigungen, die ich mir vorstellen kann“, sagt die Mutter.