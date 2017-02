Kostenlos surfen am Stadtbrunnen und am Europaplatz

Dietzenbach - Die Wirtschaftsförderung hat zusammen mit „MySpot“ und der Volksbank Dreieich einen kostenlosen WLAN-Punkt am Stadtbrunnen errichtet. Ein weiterer am Europaplatz soll folgen. Von Ronny Paul

Eisessen, Kaffetrinken, Shisharauchen. All das und mehr ist bereits „Am Stadtbrunnen“ im Herzen der Altstadt möglich. Ab sofort auch kostenloses surfen. Nein, nicht im Stadtbrunnen – dafür ist der wahrlich zu klein und ohne Wellengang. Sondern im weltweiten Datennetz: „Unkompliziert, komfortabel, sicher und schnell ist der Zugang zum Internet über Smartphone oder Tablet im gesamten Bereich ,Am Stadtbrunnen’ möglich.“ Mehr noch: Dietzenbach ist die erste Stadt im Kreis Offenbach, die kostenloses WLAN in der Innenstadt anbietet, wirbt Wirtschaftsförderer Michael Krtsch.

+ © ron/p Und so funktioniert’s: Smartphone einschalten. WLAN-Netz suchen. Mit „MYCITY.DIGITAL“ verbinden. Allgemeine Geschäftsbedingungen akzeptieren. Auf den Button „Weiter“ klicken und los geht’s. Möglich machen das kostenlose WLAN rund um den Stadtbrunnen mehrere Faktoren: 6 000 Euro kommen aus dem Topf des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) des Landes Hessen und des Bundes (weitere Maßnahmen siehe Artikel unten). Die Wirtschaftsförderung hat zudem die Volksbank Dreieich mit ins Boot geholt, die zum 125-jährigen Bestehen des Geldhauses „Verantwortung für die Region und die Stadt übernimmt“, sagt Jens Prößer, Vorstandsmitglied der Volksbank Dreieich. Die Idee dahinter: „Tradition sowie Innovation verbinden.“ Daher hat die Genossenschaftsbank sich entschieden, „als erster Partner bei diesem innovativen Projekt dabei zu sein und damit einen wertvollen Beitrag zur modernen, digitalen Standortentwicklung zu leisten“, sagt Thomas Paliocha, Regionaldirektor der Volksbank. Laut Krtsch hat die Volksbank sich mit 2 000 Euro am Projekt beteiligt.

Der städtische WLAN-Spot in der Altstadt ist bereits aktiviert. Dazu hat die „MySpot Marketing GmbH“ aus Paderborn einen sogenannten „AccessPoint“ – eine Basisstation – am Stadtbrunnen installiert. Als Nächstes plant das Unternehmen einen weiteren am Europaplatz. Dieser solle noch bis zum Sommer eingerichtet werden, sagt Andreas Mattiza, Geschäftsführer von MySpot. „Wir wollen mit diesem Serviceangebot nicht nur den kostenlosen Zugang zum Internet herstellen, sondern im nächsten Schritt weitere Partner in unserer Stadt finden, die von den Möglichkeiten des Cross-Marketing profitieren wollen“, so Wirtschaftsförderer Krtsch.

Das läuft so: Ein Einzelhandelsgeschäft entscheidet sich, einen ACCESS-Point einzurichten und hat damit die Möglichkeit, nach dem Login und vor dem Zugriff auf den Internet-Browser Werbung zu schalten. Der Nutzer entscheidet dann, ob er weiter auf der Werbeseite surfen möchte oder ob er sie gleich überspringt. „Das Konzept ist möglich, weil wir Partner wie die Volksbank haben“, sagt Mattiza. Die Partner können die Serviceangebote selbst mit regionalen Informationen bestücken und bedienen, dafür bietet MySpot Tools an. Ebenso gibt’s die Möglichkeit, etwa Statistiken über Seitenaufrufe einzusehen.

Der Zugang ist für Nutzer zeitlich unbegrenzt, es müssen keine E-Mail-Daten hinterlegt werden. Es ploppt keine Werbung auf – die werde laut Mattiza rausgefiltert. Auch an den Jugendschutz ist gedacht: „Seiten mit pornografischen oder rechtsextremen Inhalten werden gesperrt“, sagt Krtsch. MySpot nutzt ein sicheres Whitelist-Verfahren zur Freigabe von Internetverbindungen. „Diese Technik ermöglicht es, dass nur rechtlich unbedenkliche IP-Adressen aufgerufen werden können und so dem Thema Störerhaftung auf technisch-innovative Weise Sorge getragen wird“, erläutert Krtsch. MySpot hat bereits einige Städte in Nordrhein-Westfalen mit kostenlosem WLAN versorgt (unter anderem Paderborn und Bielefeld). In der Region sind weitere Projekte, etwa in Mainz und Rödermark, geplant, sagt Mattiza.

Als nächster Punkt auf der Liste steht die Akquise weiterer Teilnehmer an, um Kunden, Besuchern und Einwohnern neben dem persönlichen Erleben der Kreisstadt auch die digitale Erlebniswelt Dietzenbachs zugänglich zu machen, kündigt Bürgermeister Jürgen Rogg an.