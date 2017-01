Kreis-Grüne kritisieren Kitagebühren-Beschluss in Dietzenbach

Dietzenbach - Vonseiten der Kreistagsfraktion der Grünen regt sich Widerstand gegen die in Dietzenbach beschlossene Kitagebühren-Erhöhung und der damit einhergehenden „Richtlinie über die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf“. Sie will den Beschluss stoppen, der Mehrkosten von rund 360.000 Euro bedeute. Von Ronny Paul

„Unsozial“, hatte Carsten Müller (SPD), der für Soziales zuständige Kreisbeigeordnete, die Pläne der Dietzenbacher Mehrheitskoalition (CDU/SPD/WIR-BfD) in Sachen Kitagebühren bezeichnet. Das war noch, bevor die Stadtverordneten die neuen Kitagebühren in der Kreisstadt verabschiedet haben (wir berichteten). Nun, da klar ist, dass sich ab 1. August die Gebühren verdoppeln und gleichzeitig die Jugendhilfe des Kreises dann pro Kind aus einer Bedarfsgemeinschaft für eine Tagesbetreuung 400 Euro im Monat zahlen (ein Drittel der Gesamtkosten von rund 1200 Euro) muss, regt sich Widerstand. Denn im Gegenzug bekommen jene Dietzenbacher Eltern einen Zuschuss auch für Krippe und Hort, die wegen Berufstätigkeit einschließlich Ausbildung und Qualifizierungsmaßnahmen auf ein Betreuungsangebot der Stadt angewiesen sind. Also 50 Prozent Zuschuss bei den Betreuungsgebühren, womit es für diese Eltern letztlich bei einem Anstieg von drei Prozent bleibt.

Die Kreistagsfraktion der Grünen hat nun einen Antrag zur Kreistagssitzung am 8. Februar eingereicht. Demnach soll der Kreisausschuss prüfen, „wie die Mehrbelastung des Kreishaushalts durch den Beschluss der Stadt Dietzenbach zur Erhöhung der Kitagebühren vermieden beziehungsweise ausgeglichen werden kann“.

Geprüft werden solle insbesondere, ob unter anderem durch die entstehende Ungleichbehandlung zulasten von Eltern mit geringem und zum Nutzen von Eltern mit höherem Einkommen eine Klagemöglichkeit des Jugendhilfeträgers Kreis Offenbach gegeben sei. Weiterhin sei zu klären, „inwieweit eine allgemeine Erhöhung der Kreisumlage zum Ausgleich der höheren Kosten aufgrund der Dietzenbacher Entscheidung zu finanziellen Unwuchten im Kreisumlagegefüge führt“, heißt es weiter.

Damit wolle man die Entsolidarisierung ausbremsen, so die Kreis-Grünen. „Der Beschluss wälzt städtische Kosten auf alle ab und ist ein beispielloser Versuch der Entsolidarisierung der Kreiskommunen und auch der Eltern“, sagt Reimund Butz, Vorsitzender der Grünen-Kreistagsfraktion. „Die Gemeinschaft der Kreiskommunen muss sich hier zur Wehr setzen“, fordert Butz. „Wenn solche Beispiele Schule machen, ist das der Anfang vom Ende einer funktionierenden kommunalen Familie von Kreis und Kommunen.“

Butz vermutet, das sei der Versuch, sich auf Kosten aller Kreisbürger zu sanieren: „Es kann nicht sein, dass eine Kommune auf Kosten des Kreises und damit aller übrigen zwölf Kreiskommunen ihren Haushalt aufbessert.“ Der Dietzenbacher Beschluss bedeute für den Kreis Mehrkosten von rund 360.000 Euro, die alle Kommunen über die Kreisumlage zu finanzieren hätten. Würden andere Kommunen dann in das gleiche Horn blasen, wäre mit Mehrkosten von drei bis vier Millionen zu rechnen. – eine Erhöhung der Kreisumlage wäre nahezu unausweichlich, vermuten die Grünen.

In allererster Linie treffe ein solches Vorgehen die Stadt Rodgau. Die einwohnerstärkste Stadt des Kreises bietet Betreuung für Kinder ab drei Jahren beitragsfrei an. Somit gebe es für diese Kinder keinerlei Kostenrückerstattung vom Kreis, sagt Butz. „Aber auch alle Kommunen, die sich um faire Lösungen innerhalb ihres Haushaltsrahmens bemüht haben.“ Das sei „allzu egoistisch gedacht und damit eine beispiellose Provokation für alle anderen Kreiskommunen“. Butz fordert, „das alle Möglichkeiten genutzt werden, solchem Ansinnen einen Riegel vorzuschieben“.

