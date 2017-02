Kreis Offenbach will weitere Grundschulen für Ganztagsangebote gewinnen

Offenbach - Nur zwei von insgesamt 49 Grundschulen im Kreis Offenbach nutzen den „Pakt für den Nachmittag“ im Zuge ihres Ganztagsangebots. Nun soll das Konzept Fahrt aufnehmen. Von Barbara Scholze

Für das Landesprogramm mit der Bildungs- und Betreuungsoffensive von 7.30 Uhr bis 17 Uhr an fünf Tagen in der Woche haben sich bisher die Albert-Schweitzer- und die Ludwig-Uhland-Schule in Neu-Isenburgentschieden. Künftig will der Kreis den Pakt aktiv bewerben. Der Sache angenommen hat sich unter anderem die neue Leiterin der Pädagogischen Schulentwicklung im Fachdienst Schule. Simone Franzmann-Graupner betont: „Die Weiterentwicklung der Schulen zu Ganztagsschulen ist eine der größten Aufgaben, die wir stemmen müssen.“

Wenn auch der Pakt noch eher ein Pflänzchen ist, so sind die Betreuungsmöglichkeiten an den Grundschulen des Kreises doch flächendeckend. Die Hälfte aller Schüler, also zirka 6 400 Jungen und Mädchen, nehmen entsprechende Angebote wahr. Allerdings in unterschiedlichen Formen. An 15 Schulen werden diese meist von Fördervereinen organisiert, aber nicht unter dem Dach eines Landesprogramms. 27 Einrichtungen folgen dem Ganztags-Landesprogramm mit dem Profil 1 und einem Angebot bis 14.30 Uhr an drei Tagen in der Woche. Sieben der Grundschulen arbeiten mit dem Profil 2 an fünf Tagen bis 16 oder 17 Uhr.

„Im Lauf des Jahres wollen wir gezielt auf Grundschulen zugehen, von denen wir glauben, dass sie sich für den ,Pakt für den Nachmittag’ entscheiden könnten“, kündigt Landrat Oliver Quilling an. Etwa zehn bis 15 Schulen seien im Blickfeld, „dort sind auch die baulichen Gegebenheiten vorhanden oder herstellbar“.

Die beiden Schulen, die bereits mit dem Pakt arbeiten, hätten eine „Vorreiterrolle“ übernommen, hebt Quilling weiter hervor. Stärken könnte das Konzept, das auf eine engere Verzahnung von pädagogischen Freizeitangeboten und Unterricht setzt, die Bildungsgerechtigkeit, die individuelle Förderung der Schüler und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die Eltern. „Außerdem kann der Schultag eher auf den Rhythmus der Kinder ausgelegt werden, etwa vor und nach dem Wochenende“, so der Landrat. Ein weiterer Vorteil sei, dass die Schulen mehr Ressourcen und mehr Geld erwarten dürften. „Der besondere Charme beim Pakt sind die Lehrerzuweisungen“, so Quilling. Im besten Fall könnten es bis zu viereinhalb zusätzliche Stellen sein.

Schüler beim „Grundlehrgang der Feuerwehr“: Bilder Zur Fotostrecke

Die Entscheidung über das Schulprofil treffe letztlich jede Schule selbst, stellte der Landrat fest. „Es muss immer eine Entscheidung der Schulgemeinschaft sein.“ Darüber hinaus funktionierten alle Angebote, egal welchen Profils, nur auf freiwilliger Basis. „Die Eltern entscheiden, ob ihr Kind daran teilnimmt oder nicht“, sagt Franzmann-Graupner. Da stoße man organisatorisch an Grenzen. „Je mehr Kinder das Angebot wahrnehmen, umso attraktiver wird es.“

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa