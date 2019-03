Kreis steckt 110 Millionen Euro in Schulbauten

VON MICHAEL ESCHENAUER.

Dietzenbach – Die Zahl der Schüler im Kreis Offenbach liegt bei 35 275, Tendenz steigend. Da muss die Kreisverwaltung, die für die Schulbauten verantwortlich ist, satt nachlegen. 110 Millionen Euro – Fördermittel miteingerechnet – werde man bis zum Jahr 2022 ausgeben, teilte gestern Landrat Oliver Quilling (CDU) mit. 28 größere Projekte seien geplant. Noch nicht geklärt sind die Grundstücksfragen für die sechste Grundschule in Langen und die vierte Grundschule in Heusenstamm. Eine Übersicht der größeren Maßnahmen:

Dietzenbach

Die Helen-Keller-Schule wird neu gebaut (fertig 2022). Aktuell wird das Ausweichquartier in der Voltastraße vorbereitet, sodass die rund 120 Schüler, die derzeit an die Heinrich-Mann-Schule und die Don-Bosco-Schule in Seligenstadt–Klein-Welzheim ausgelagert sind, wieder an einem Standort unterrichtet werden können.

Dreieich

Die Erweiterung inklusive Betreuungsräume an der Selma-Lagerlöf-Schule wird im Herbst fertig. Für die Erweiterung der Schillerschule im Stadtteil Sprendlingen ist der Kreis in Gesprächen mit der Stadt, um ein Betreuungsangebot gleich mit zu realisieren. An der Ludwig-Erk-Schule im Stadtteil Dreieichenhain wird die Sanierung der Dächer von Haus zwei und drei und der Austausch der Lüftungsanlage geplant. Im Sommer wird der Sturmschaden an der Georg-Büchner-Schule im Stadtteil Sprendlingen behoben.

Langen

An der derzeit wegen eines einsturzgefährdeten Daches gesperrten Turnhalle der Albert-Einstein-Schule wurde die Photovoltaikanlage auf dem Dach demontiert. Damit kann der Statiker der Ursache der einzelnen Rissbildungen auf den Grund gehen. Sobald die Untersuchung abgeschlossen ist, will man über weitere Maßnahmen entscheiden. Im Sommer könne die Turnhalle wahrscheinlich vorübergehend genutzt werden, so Quilling. Ebenfalls im Sommer wird ein weiterer Container mit zwei Klassenräumen als Zwischenlösung an der Sonnenblumenschule aufgestellt. Damit wird ein Ausweichquartier geschaffen, bis die Erweiterung der Grundschule umgesetzt ist. Mit der Stadt ist der Kreis im Gespräch, um Erweiterungsmöglichkeiten für die Geschwister-Scholl-Schule umzusetzen. An der Janusz-Korczak-Schule besteht Erweiterungsbedarf. Die Planungen laufen. Die Sanierung der Fassade und der Austausch der Lüftungsanlage der Turnhalle stehen an der Ludwig-Erk-Schule an.

Mühlheim

Im Sommer wird der Neubau am Friedrich-Ebert-Gymnasium fertiggestellt. Der Auftrag für die Planung des Ersatzneubaus der Markwaldschule ist vergeben, ebenso für die Rote-Warte-Schule. Mit dem Abriss an der Rote-Warte-Schule geht es bereits in diesem Sommer los. Der Schulbetrieb wird in Büroräume auf dem MAN-Gelände ausgelagert.

Neu-Isenburg

Der Neubau an der Goetheschule wird im Sommer fertiggestellt. Die Planung für die Erweiterung der Brüder-Grimm-Schule ist abgeschlossen. Die Bauarbeiten beginnen in wenigen Monaten. Zusätzlich sollen die Dächer der Gebäude eins und sechs saniert werden. Derzeit läuft die Abstimmung, um im Zuge der Erweiterung der Albert-Schweitzer-Schule Platz für Betreuung zu schaffen.

Obertshausen

An der Waldschule werden im Sommer zwei Container mit vier Räumen aufgestellt. Damit wird eine Interimslösung realisiert, bis der Erweiterungsbau fertiggestellt ist.

Rodgau

Vorbereitet wird an der Georg-Büchner-Schule in Jügesheim der Austausch der Heizung. Im Sommer wird aus der Terrasse der Münchhausenschule im Stadtteil Hainhausen ein weiterer Klassenraum geschaffen.

Rödermark

An der Oswald-von-Nell-Breunig-Schule im Stadtteil Ober-Roden sind verschiedene Maßnahmen in Planung. Beispielsweise soll die Turnhalle eine neue Lüftung erhalten. Gespräche zur Erweiterung der Grundschule im Breidert werden aktuell mit der Stadt geführt.