Kreis Offenbach übernimmt Hausaufgabenhilfe an den Dietzenbacher Schulen

Vernetzen und Träger entlasten

Hilfe bei den Hausaufgaben: Das Angebot in Dietzenbach übernimmt der Kreis.

In Dietzenbach bieten alle staatlichen Schulen seit mehr als 40 Jahren eine Hausaufgabenhilfe an. Diese soll nun einheitlich organisiert werden.

Dietzenbach – Über mehr als vier Jahrzehnte, seit 1982, bietet Dietzenbach an den staatlichen Schulen Hausaufgabenhilfe (HaHi) an. Die Nachfrage nach dem Angebot war von Anfang an riesig und ist es bis heute geblieben. Zwischen 350 und 450 Jungen und Mädchen haben in den vergangenen drei Jahren an dem Projekt, das von der Stadt finanziert wird, teilgenommen.

Dabei war die HaHi klassisch stets auf mehrere Träger verteilt. Das soll sich jetzt ändern. Geplant ist, dass das Projekt an allen Schulen in die Verantwortung der „Ganztagsbetreuung im Pakt gGmbH“ (GiP), ein 2015 gegründetes hundertprozentiges Tochterunternehmen des Kreises Offenbach, übergeht. Einen entsprechenden Bericht hat nun die Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis genommen. Mit dem Schritt sollen nicht nur die unterschiedlichen Träger-Institutionen entlastet werden, auch eine Vernetzung mit der ab dem Jahr 2026 verpflichtenden Betreuung für die Jahrgänge ab 2020 soll dann eher möglich sein.

Was anfangs per Stadtverordnetenbeschluss eine Kombination aus Spielnachmittagen und Unterstützung beim Lernen sein sollte, ist auch heute noch keineswegs die sture Erledigung der aufgegebenen Übungen. Trainiert werden vielmehr immer auch Gruppenfähigkeit und Sozialverhalten. Dabei sah das Projekt schon früh Standards für alle Anbieter vor und auch eine Evaluation, um zu belegen, was die Hausaufgabenhilfe den Kindern bringt. Über viele Jahre waren rund 40 Prozent der Mitarbeitenden zuvor selbst Schüler der Hausaufgabenhilfe. „Sie sind Vorbild und zeigen, dass sich Lernen lohnt“, hatte die einstige und langjährige Koordinatorin der HaHi, Maud Möller, gesagt.

Aktuell ist an der Aue-, der Regenbogen- und der Sterntalerschule die Hausaufgabenhilfe noch in der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt. An der Dietrich-Bonhoeffer-Schule hat die Volkshochschule (VHS) das Angebot übernommen, ebenso wie in ihrem Jugendtreff. An der Astrid-Lindgren-Schule und der Ernst-Reuter-Schule wirkt bereits die GiP. Ausnahmen sind die Heinrich-Mann-Schule, die als „selbstständige Schule“ den Bedarf anderweitig abdeckt und die Helen-Keller-Schule, die als Förderschule eine unterrichtsbegleitende Variante anbietet.

Auch heute noch stehe im Fokus des Projektes eher der Schulerfolg und weniger die Vereinbarkeit von Schule und Beruf, heißt es in dem Bericht. Zielgruppe seien Kinder, die Defizite in der Schule haben, Unterstützung bei den Hausaufgaben brauchen, und diese Zuhause nicht bekommen. Wer einen der begehrten Plätze erhält, entscheiden die Leitungen der HaHi gemeinsam mit der Schulsozialarbeit und den Klassenlehrern.

Die organisatorische Änderung, die nun notwendig sei, laufe im vollständigen Einvernehmen mit den freien Trägern ab. Viele hätten in der letzten Zeit um Entlastung gebeten, aufgrund der vielschichtigeren Aufgaben und der schulinternen Gegebenheiten, die stärker berücksichtigt werden müssten. Die Verträge mit den bisherigen Organisationen hat die Stadt mit einem Jahr Vorlauf zum 31. August des Jahres gekündigt. „Nach mehreren Gesprächen an allen Grundschulen haben sich die Schulgemeinden jeweils für die GiP als künftiger Träger entschieden“, heißt es. Damit wäre die Kreis-Tochter an allen fünf Grundschulen und der Ernst-Reuter-Schule tätig. Von der Volkshochschule weitergeführt wird das Angebot im Jugendtreff. Die Mitarbeitenden und die jeweiligen Leitungen sollen übernommen werden.

Schon jetzt ist klar, dass auch die Betreuung an den Grundschulen an die GiP übergehen soll. „Somit ist sichergestellt, dass HaHi und Betreuung optimal aufeinander abgestimmt werden“, teilt der Fachbereich Soziale Dienste mit.

Wie es finanziell aussieht, lässt sich zurzeit noch nicht genau bestimmen. Klar ist aber schon, dass im Haushalt 2024 die Kosten von 293 200 Euro auf 315 000 Euro steigen sollen. Der Finanzbedarf der Zukunft hänge dann auch von den Betreuungsmöglichkeiten oder eventuell steigenden Honorarkosten ab.