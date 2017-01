Wie sich Bürgermeister und Erster Stadtrat  sich die Verwaltung teilen

Dietzenbach - In der Kreisstadt gibt es zwei hauptamtliche Dezernenten: Bürgermeister Jürgen Rogg (parteilos) und Ersten Stadtrat Dieter Lang (SPD). Die beiden teilen sich die Verantwortung für die Aufgaben der Stadtverwaltung. Wer macht was bei der Stadt?.

Der Bürgermeister hat das Recht, die Dezernate mit den dazugehörigen Fachbereichen zu verteilen – und auch organisatorische Umstellungen vorzunehmen. So hatte Rogg etwa noch während seiner ersten Amtszeit (2009 bis 2015) die Kämmerei zur Chefsache erklärt, nachdem er diese Aufgabe zunächst dem damaligen Ersten Stadtrat Dietmar Kolmer (CDU) übertragen hatte. Aktuell ist Kolmers Nachfolger Dieter Lang im Rahmen des Dezernats II mit zwei Fachbereichen betraut: Soziale Dienste sowie Bau- und Immobilienmanagement. Als Erster Stadtrat hat er ein Anrecht auf mindestens einen wichtigen Fachbereich. Lang, dessen Amtszeit sechs Jahre dauert, ist auch für das Thema Integration verantwortlich. Dabei handelt es sich allerdings um keinen Fachbereich, sondern um eine sogenannte Stabsstelle. Wer eine solche Stabsstelle besetzt, berichtet dem jeweiligen Dezernenten direkt –ihm oder ihr ist also kein Fachbereichs- oder Abteilungsleiter übergeordnet.

Wie aus der Grafik hervorgeht, zeichnet Bürgermeister Rogg, der 2015 für eine zweite sechsjährige Amtszeit gewählt worden ist, für die meisten Fachbereiche und Stabsstellen verantwortlich. Bei den Städtischen Betrieben, dem ehemaligen Fachbereich 70, ist der Bürgermeister Vorsitzender der Betriebskommission. Wie aber der Name Eigenbetrieb schon verrät, sind die Städtischen Betriebe mittlerweile organisatorisch selbstständig. Allerdings sind die mehr als 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach wie vor im Auftrag der Kreisstadt tätig.Rogg ist unter anderem auch für den Fachbereich Sicherheit und Ordnung zuständig. Die von Markus Hockling geführten Mitarbeiter müssen sich um eine breite Palette an Aufgaben kümmern, die von der Stadtpolizei und der Bußgeldstelle über Feuerwehr und Gefahrgut bis hin zum Bürgerservice reicht, wo die Bürger beispielsweise wegen Passangelegenheiten, Führungszeugnissen und Beglaubigungen vorstellig werden. Der Bürgermeister ist gleichzeitig auch oberster Wirtschaftsförderer der Kreisstadt, die Stabsstelle liegt in seiner Verantwortung. Rogg hatte im Interview mit unserer Zeitung das ehrgeizige Ziel ausgegeben, dass es am Ende seiner zweiten Amtszeit keine freien Gewerbeflächen mehr in Dietzenbach geben werde.