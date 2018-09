Landtagswahl: Kandidaten und Ergebnisse aus dem Wahlkreis 45

Landtagswahl 2018: In Hessen wählen die Bürger am 28. Oktober ein neues Landesparlament. Der Wahlkreis 45 („Offenbach Land II“) besteht aus Dietzenbach, Heusenstamm, Obertshausen und Mühlheim. Wir stellen die Direktkandidaten und Ergebnisse aus dem Wahlkreis 45 vor.

Für die Landtagswahl ist Hessen in 55 Wahlkreise unterteilt, die Städte Dietzenbach, Heusenstamm, Obertshausen und Mühlheim bilden den Wahlkreis 45 („Offenbach Land II"). Wir stellen die Direktkandidaten des Wahlkreises 45 vor und informieren über das Ergebnis der Landtagswahl 2013.

Der hessische Landtag hat 110 Sitze. Wie bei der Bundestagswahl können die Wähler zwei Kreuze machen: Mit der Erststimme entscheiden sie sich für einen Direktkandidaten, mit der zweiten Stimme für eine Partei (nicht jede Partei stellt auch einen Direktkandidaten). 55 Abgeordnete werden demnach in den Wahlkreisen direkt und 55 Abgeordnete aus der Landesliste der Parteien gewählt.

Hier eine Liste der im Wahlkreis 45 aufgestellten Kandidaten:

Landtagswahl 2018 in Hessen: Vorläufige Direktkandidaten im Wahlkreis 45

Name Partei Geburtsjahr Beruf Ismail Tipi CDU 1959 Redakteur Ulrike Alex SPD 1956 Landtagsabgeordnete Frank Kaufmann Grüne 1948 Landtagsabgeordneter Jürgen Klei Linke 1955 Berufsschullehrer Ernestos Varvaroussis FDP 1963 Unternehmer Carsten Härle AfD 1969 Diplom-Mathematiker Laura Schulz Freie Wähler 1994 Studentin Helga Kuhlmann Die PARTEI 1992 Angestellter Beatrice Goldenthal Die VIOLETTEN 1967 Ärztin

Mit Ismail Tipi (CDU), Ulrike Alex (SPD) und Frank Kaufmann (Grüne) stellen gleich drei Parteien im Wahlkreis „Offenbach Land II“ aktuelle Landtagsabgeordnete als Direktkandidaten auf. Alle drei Politiker hatten sich bereits bei der Landtagswahl 2013 um das Direktmandat beworben. Der Heusenstammer CDU-Mann Tipi hatte die Wahl damals klar gewonnen, die Alex und Kaufmann, beide aus Dietzenbach, waren jedoch über die Landeslisten ihrer Parteien in den hessischen Landtag eingezogen. Beim Urnengang am 28. Oktober stehen außerdem Jürgen Klei aus Dreieich (Linke), Ernestos Varvaroussis (FDP, Heusenstamm), Carsten Härle (AfD, Heusenstamm) und Laura Schulz aus Obertshausen (Freie Wähler) als Direktkandidaten zur Wahl. Für die PARTEI tritt Helga Kuhlmann an, für die VIOLETTEN geht Beatrice Goldenthal ins Rennen.

Landtagswahl 2013 in Hessen: Ergebnisse der Direktkandidaten im Wahlkreis 45

Bei der Landtagswahl 2013 bewarben sich sieben Kandidaten um das Direktmandat, der Heusenstammer Ismail Tipi entschied die Wahl klar für sich. Hier die Ergebnisse der Erststimmen aus „Offenbach Land II“ bei der Landtagswahl vor fünf Jahren:

Kandidat Partei Stimmen Prozent Ismail Tipi CDU 22.288 46,1% Ulrike Alex SPD 14.201 29,4% Frank Kaufmann Grüne 4475 9,3% Barbara Cárdenas Alfonso Linke 2432 5% Hans Joachim Klöpfel AfD 1804 3,7% Uwe Klein FDP 1663 3,4% Norbert Jung Freie Wähler 1501 3,1%

Auch bei den für die prozentuale Zusammensetzung des Landtags entscheidenden Zweitstimmen lag die CDU bei der Landtagswahl 2013 in Dietzenbach, Heusenstamm, Obertshausen und Mühlheim vor der SPD. 41,3 Prozent der Wähler gaben ihre Zweitstimme den Christdemokraten, damit schnitt die Union im Wahlkreis 45 besser ab als auf Landesebene (38,3%).

Insgesamt waren 68.085 Bürger in Dietzenbach, Heusenstamm, Obertshausen und Mühlheim bei der hessischen Landtagswahl 2013 wahlberechtigt, 49.988 Wähler füllten ihren Stimmzettel aus - das entsprach einer Wahlbeteiligung von 73,4 Prozent.

Landtagswahl 2013 in Hessen: Zweistimmen im Wahlkreis 45 (Offenbach Land II)

Partei Stimmen Prozent CDU 20.074 41,3% SPD 12.787 26,3% Grüne 5383 11,1% FDP 2686 5,5% Linke 2458 5,1% AfD 2296 4,7% Piraten 947 1,9% Freie Wähler 687 1,4% NPD 509 1% Die PARTEI 247 0,5% Republikaner 216 0,4% ADd 62 0,1% ÖDP 71 0,1% Die Grauen 46 0,1% AVIP 33 0,1% LUPe 58 0,1% BüSo 18 0,1% PSG 18 0,1%

