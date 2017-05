Laufendes Kühlaggregat stört Nachtruhe

Dietzenbach - Zurückziehen und Ruhe haben – dafür sind die eigenen vier Wände in der Regel bestens geeignet. Doch nicht immer ist man dort vor Krach gefeilt. Laute Nachbarn, Straßenlärm, spielende Kinder – all das kann die Ruhe beeinträchtigen.

Oder aber Lastwagen, die zwar parken, aber ein Kühlaggregat laufen lassen. Das widerfuhr einem Dietzenbacher in seinem Haus am Theodor-Heuss-Ring an einem Feiertag. Er schildert: Gegen 13.30 Uhr habe er ein „sehr, sehr starkes Brummen“ bemerkt. Doch damit nicht genug: Der Dietzenbacher schildert ein „unterschiedlich starkes Vibrieren“, das im gesamten Haus zu spüren war.

Um 15 Uhr habe er sich dann auf die Suche nach der Lärmquelle begeben, erst die Umgebung und die Nachbarstraßen abgesucht, dann an den nahegelegenen Bahngleisen geschaut. In der Dieselstraße wurde der verärgerte Kreisstädter fündig und stand einen Lkw mit laufendem Kühlaggregat. Der Fahrer habe wohl geschlafen, vermutet er.

Sein Haus jedenfalls vibrierte weiter. Er habe Schlaftabletten nehmen müssen, seine Frau habe nachts mehrmals die Zimmer zum Schlafen wechseln müssen. Weitere Mieter klagten ebenfalls, berichtet er. Der Lastwagen sei erst am nächsten Morgen gegen 6.30 Uhr weggefahren. Weiterhin benachrichtigte der Mann am Abend die Polizei. Die hat laut Dietzenbachs Polizeichef Klaus Hofmann den Lkw nicht gefunden. Allerdings, schränkt Hofmann ein, habe die Streife auch erst nach Mitternacht nach dem Laster suchen können.

Generell sei es immer eine Situationsentscheidung, sagt Hofmann und Lärm eine subjektive Empfindung. Je nachdem wie der Wind stehe, könne sich Lärm auch verschieden ausbreiten. Die Kühlung müsse laufen, damit die geladene Ware nicht verderbe. Wenn die Polizei Fahrer antreffe, seien die in der Regel einsichtig und parkten den Lkw weiter außerhalb.

Das bestätigt auch Dietzenbachs Ordnungsamtschef Markus Hockling: „Meist reicht eine Ermahnung.“ An anderer Stelle im Gewerbegebiet – an der Siemensstraße – parkten öfters Lkw, die lärmen, berichtet Hockling auf Nachfrage. Laufe der Motor, könne das Ordnungsamt auch einschreiten. Wenn die Dezibel-Werte eingehalten werden, könne die Stadtpolizei hingegen nichts machen. „Neue Lastwagen haben Dezibel-Beschränkungen“, sagt Hofmann, der davon ausgeht, das besagter Transporter ein älteres Modell gewesen sein muss.

Das Hessische Umweltministerium hat folgende Richtwerte ausgegeben: An Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen gilt tagsüber die Grenze von 57 Dezibel, nachts von 47 Dezibel. In reinen Wohngebieten ist am Tag bei 59 Dezibel Ende, in der Nacht bei 49. In Gewerbegebieten liegt die Grenze bei 69 Dezibel, beziehungsweise 59.

In jedem Fall können sich Bürger in solchen Fällen an die Polizei, 06074/8370, oder ans Ordnungsamt, 06074/373-248, wenden. (Ron)

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa