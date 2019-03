„LED-Technik muss gut vorbereitet sein“

LED-Technik ist mittlerweile auch auf der Straße angekommen. Städte und Kommunen beginnen damit, ihre öffentliche Beleuchtung nach und nach energiesparend umzurüsten.

+ Michael Würz, Technischer Leiter, Städtische Betriebe. © p Dietzenbach – Warum Dietzenbach mit der Umstellung zögerlich ist, erläutert der Technische Leiter der Städtischen Betriebe, Michael Würz, im Interview.

Wann ist die Kreisstadt auf Energiesparlampen in den Straßenlaternen umgestiegen?

Zwischen dem Jahr 1990 und 2010 hat unser damaliger Elektromeister Helmut Schulz die Quecksilberdampfleuchten gegen Natriumdampfleuchten (NAV) ausgetauscht. Das sind Energiesparleuchten. Wir sprechen von circa 4 000 Lichtpunkten, also 4 000 Straßenlaternen. Unter den Lichtpunkten gibt es verschiedene Lampen, insgesamt ungefähr 6 000 Leuchtmittel.

Auch Natriumdampfleuchten gelten vielerorts als überholt. Wann kam LED ins Spiel?

Im Bereich Straßenbeleuchtung kam das Thema ungefähr im Jahr 2015 auf. Zu dieser Zeit hatten sich durch EU-Vorgaben die Umweltrichtlinien verändert. Durch Fördermaßnahmen über Bund und Länder wurde das Thema angestoßen und vorangetrieben mit dem Hintergedanken einer Stromersparnis. Über Anschaffungskosten und Bestandsaufnahme machte sich im Bund keiner Gedanken. Das wurde den Städten und Kommunen überlassen.

Sie waren von Anfang an skeptisch?

Ich bin es immer noch. Aus verschiedenen Gründen. LED hat ihre Vorteile, unbenommen. Die Lichtemission ist nicht so groß. Und sie bietet eine relativ gerade Abgrenzung und eine Optik, die messerscharf schneidet – wo ist es hell, wo dunkel. Dazu kommt eine deutlich geringere Wattage.

Welche Nachteile stehen dem gegenüber?

Die größten Nachteile sind nach wie vor die Herstellerbindung und die schlechte Normung der LED. Man ist immer an einen Erzeuger gebunden und kann nicht markenübergreifend tauschen. Zu achten ist auch auf den Blendeffekt. Da ist bereits viel entwickelt worden wie „frostige“, also milchig-trübe Leuchtmittel, aber nach wie vor gilt: Eine gute Straßenbeleuchtung ist blendungsfrei.

Mehr als 110 Kommunen (Stand Januar 2018) nutzen LED-Technik zur Straßenbeleuchtung. Woher kommt Ihre Skepsis?

LED-Technik muss gut vorbereitet und bedacht eingeführt werden. Einfach tauschen aus Kostengründen kann nicht der Weg sein. Eine intelligente Lichtberechnung ist beispielsweise eine der Grundvoraussetzungen. Ganze Straßenzüge zu tauschen, weil es gerade irgendwo ein Angebot gibt, ist nicht sinnvoll.

Welche Vorteile haben die bisher eingesetzten NAV-Lampen?

Es sind vor allem Kostenvorteile. Bei LED können Sie den Leuchtkörper nicht austauschen, sondern müssen komplette „Stripes“ oder „Module“ wechseln. Das kostet viel mehr. Eine NAV-Leuchte können Sie tauschen und reparieren.

Wie hoch sind die jährlichen Kosten für Beleuchtung in der Kreisstadt?

Es gibt zwei Beträge, zum einen die Unterhaltung, die die Städtischen Betriebe betreffen. Da sind die Energiekosten für die Straßenbeleuchtung im Jahr 2019 mit 445 000 Euro eingeplant. Bei der Instandhaltung geht es um 287 000 Euro.

Ist das mehr oder weniger als in den vergangenen Jahren?

Viel weniger. Als wir 2005 angefangen haben, waren es 400 000 Euro für die Instandhaltung.

Ist der Stromverbrauch auch gesunken?

Was gerne vergessen wird: Obwohl wir ja teilweise bereits auf LED umgestellt und die Wattagen verringert haben, wird der Strom immer teurer. 2005 haben wir mit 19 Cent die Kilowattstunde angefangen. Mittlerweile sind wir bei 30 Cent. Es sind aber die Stromnebenkosten, die so gestiegen sind, wie etwa die EEG-Umlage und die Netzwerkentgelte. Das verschlingt wiederum das, was wir einsparen. Der Strom an sich ist so billig wie noch nie. Aber das macht es für uns nicht einfacher.

Weshalb?

Weil wir jedes Jahr wieder verteidigen müssen, warum die Kosten steigen. Bei hohem Kostendruck bricht Unruhe aus. Bei Unruhe kommen dann wieder die Ideen zu den LED-Möglichkeiten hoch. Wir sind allerdings mittlerweile in den Neubaugebieten auf LED umgestiegen, da sich die Idee so langsam weiterentwickelt.

Welche sind das?

Das Baugebiet 70 (Anm. d. Red.: in Steinberg) ist komplett mit LED ausgestattet, es werden zurzeit noch sämtliche Fußgängerüberwege umgebaut. Dort kommen neue LED-Leuchtmittel zum Einsatz, weil die alten Leuchtkörper extrem teuer waren und sich ja auch die EU-Leuchtmittelverordnung verändert hat. Da rechnet es sich. Ansonsten probieren wir den Wechsel auf Teststrecken aus.

Auf den genannten Teststrecken erproben Sie, wie viel Einsparpotenzial die LED-Beleuchtung wirklich hat?

Korrekt. Die Politik hat sich ja zum Teil überzeugen lassen. Wobei wir bei den Einsparprognosen sehr vorsichtig sind. Um sparen zu können, muss ich erst einmal investieren. Dabei werden gerne die Investitionen in den Leuchtenmast und die Energienetze vergessen. Nicht jeder Mast ist beispielsweise geeignet, zumindest bringt er Folgekosten mit sich. Auch gibt es noch wenige Erfahrungen dazu, wie lange die einzelnen Teile halten, wann etwa der Leuchtenkopf auszutauschen ist und ob er dann überhaupt noch lieferbar ist.

Eine der Teststrecken ist der Abschnitt zwischen Forstweg und Waldstadion-Parkplatz.

Dieser Waldweg ist ein typisches Beispiel. Im Jahr 2008 wurden mit dem Schutzschirm alle untergeordneten Wege, die nicht beleuchtungspflichtig sind, abgeschaltet. Und jetzt wird für diesen Weg beschlossen: Da beleuchten wir wieder. Das widerspricht meinem Fairnessempfinden.

Sie sind also kein Befürworter?

Nein. Weil gleiches Recht für alle gelten sollte. Wir haben 2008 in Dietzenbach 20 oder 30 Wege abgeschaltet. Jetzt wird einer wieder eingeschaltet. Warum die anderen nicht?

Im Fall des Waldwegs ist das Bürgerbegehren groß, und dort fahren mehr Leute entlang.

Das würde ich nicht behaupten. In Wohngebieten, wo wir ebenfalls abgeschaltet haben, sind zum Teil sogar mehr Bürger unterwegs. Das sind etwa diese Dungwege zwischen einzelnen Häuserreihen, in Steinberg ist das recht häufig. Ganz interessant: Wir haben 30 000 Euro an jährlichen Kosten eingespart. Jetzt werden wieder Geschenke gemacht – das ist mir völlig unverständlich.

Der Waldweg sollte also dunkel bleiben?

Jeder, der unterwegs ist, egal wo, ist für sich selbst verantwortlich. Diese Selbstverantwortung geht meines Erachtens ein Stück weit verloren. Wenn ich bei Dunkelheit fahre, dann mit einem angemessenen Rad, angemessener Beleuchtung und der entsprechenden Geschwindigkeit. So ist es in der Straßenverkehrsordnung festgeschrieben und dann dürfte auch nichts passieren.

Das Gespräch führte Tamara Schempp.