Nach Streit um neuen Schulleiter: Leiter von Gesamtschule springt an Heinrich-Mann-Schule ein

Von: Anna Scholze

Teilen

Gastspiel in der HMS: Georg Köhler wird in der Gesamtschule mit dafür Sorge tragen, dass die Unterrichtsversorgung gewährleistet ist. ARchi © Ans

Georg Köhler, Leiter der Ernst-Reuter-Schule (ERS), wird kommissarisch in der Heinrich-Mann-Schule (HMS) einspringen.

Dietzenbach – Denn die Nachfolge des bisherigen HMS-Leiters, Hans Peter Löw, der seinen Ruhestand angetreten hat, konnte auch zu Schuljahresende nicht abschließend geklärt werden. War das Kultusministerium doch mit seiner Wahl für die Nachbesetzung des Postens insbesondere bei den Eltern auf erheblichen Widerstand gestoßen (wir berichteten). „Herr Dr. Köhler verfügt sowohl mit Blick auf die schulischen wie die örtlichen Verhältnisse über vielfältige Erfahrungen und Kompetenzen“, begründet das Ministerium die nun getroffene Entscheidung. Deshalb biete er die Gewähr, dass nach den Unruhen in den vergangenen Wochen eine geordnete Vorbereitung stattfinden könne.

Die Erfahrung, zwei Schulen gleichzeitig zu leiten, ist für Köhler indes nicht neu. Er habe in der Vergangenheit bereits für eine kurze Zeit die heutige IGS Lindenfeld in Offenbach und die Hermann-Hesse-Schule in Obertshausen geführt, berichtet er auf Nachfrage. Mit Blick auf die nun anstehende Aufgabe betont Köhler jedoch: „Ich bin nicht der Schulleiter der HMS.“ Denn die Gesamtschule habe ein kompetentes Leitungsteam und ein Kollegium, das sich vorübergehend selbst tragen könne. Seine Aufgabe sei es, mit ein Auge darauf zu haben, dass die Unterrichtsversorgung gewährleistet ist. Um die Schulentwicklung der HMS werde er sich aber nicht kümmern.

Für den Schulbetrieb der ERS hat der zusätzliche Aufgabenbereich des Leiters allerdings unter anderem zur Folge, dass dieser zumindest im ersten Halbjahr nicht bei der Vorbereitung der Zehntklässler auf die Oberstufe dabei sein wird. „Ich werde es mir allerdings nicht nehmen lassen, sie im zweiten Teil des Schuljahres mit vorzubereiten“, sagt Köhler mit Nachdruck.

Insgesamt ist sich der Reuter-Leiter, wie er im Gespräch schildert, den Herausforderungen, die der Spagat zwischen den beiden größten Dietzenbacher Schulen bedeutet, wohl bewusst. Dabei kommt hinzu, dass der bisherige stellvertretende Schulleiter Erik Grundmann die Heinrich-Mann-Schule ebenfalls verlassen wird, wie das Kultusministerium auf Nachfrage bestätigt. Dieser werde ab dem 1. August die Leitung der Weibelfeldschule in Dreieich übernehmen. Seine Stelle in Dietzenbach werde hingegen zeitnah ausgeschrieben, so das Ministerium weiter.

Die Möglichkeit einer geordneten Übergabe des Betriebes an der Gesamtschule in der Kreisstadt sieht man in Wiesbaden trotz des gleichzeitigen Weggangs von Grundmann und Löw dennoch als gesichert an. Der bisherige Stellvertreter sei noch bis zum 31. Juli in der HMS präsent, Hans Peter Löw wechsele zum 1. August in den Ruhestand. Auf diese Weise könnten beide noch die Schuljahresvorbereitung gemeinsam mit dem Leitungsteam und Georg Köhler eng abstimmen.

Köhler selbst hingegen lässt sich von der Tatsache, dass mit dem Schulwechsel von Erik Grundmann in der HMS eine wesentliche Stütze fehlt, nicht aus der Ruhe bringe. „Die Situation ist eben nun mal so“, sagt der erfahrene Pädagoge.

Seine Bereitschaft, auch an der Heinrich-Mann-Schule tätig zu sein, will Köhler hingegen nicht als Heldentat verstanden wissen. Ihm sei es hierbei lediglich um kollegiale Hilfe gegangen. Schließlich habe er sich all die Jahre mit Löw gut verstanden und habe deshalb dabei helfen wollen, dass die Leitung der Gesamtschule auch nach seinem Weggang gesichert ist.

Über Köhlers Bereitschaft zur Unterstützung zeigt sich auch Thomas Münch, Vorsitzender des Schulelternbeirates, höchst zufrieden. So ist er davon überzeugt, dass es Köhler aufgrund seiner Expertise gelingen wird, wieder Ruhe in die HMS zu bringen. Außerdem gewinne die Schulgemeinschaft somit Zeit, um Gespräche über die Neubesetzung des Leitungspostens zu führen. Allzu lange, da ist sich Münch mit Köhler einig, dürfe die nun gefundene Zwischenlösung jedoch nicht andauern. Nach maximal einem Schuljahr muss das Gastspiel des ERS-Leiters aus Münchs Sicht beendet sein. Das Kultusministerium teilt hingegen mit, dass man sich mit Georg Köhler darauf geeinigt habe, dass dieser seine zusätzliche Funktion spätestens zum 1. Februar 2024 beende.