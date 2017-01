Leitstelle der Notrufzentrale für 350.000 Bewohner zuständig

Vom Unfall bis zum Rohrbruch

Kreisbrandinspektor Ralf Ackermann und Joachim Kügler, Leiter der Leitstelle, informieren den Kreisbeigeordneten Frank Lortz über die Aufgaben und das Dienstgebiet der Zentrale.

Dietzenbach - Das Telefon in der Rettungsleitstelle klingelt: Jemand hat die 112 gewählt. Johannes Jabs nimmt das Gespräch mit den Worten „Notruf für Feuerwehr und Rettungsdienst“ entgegen. Von Burghard Wittekopf

„Mein Mann ist bewusstlos, wir brauchen dringend Hilfe“, meldet sich eine Frau. Eine kritische Situation, aber das Team ist es gewohnt, selbst unter schwierigsten Umständen richtig und schnell zu handeln. Die wichtigste Frage ist jetzt: Wer braucht wo welche Hilfe? Diese Informationen werden von Jabs schnell erfragt, mit dem Computer erfasst und an den Kollegen Sebastian Thierfelder weitergereicht. Während Jabs weitere Fragen stellt und die Anruferin beruhigt, prüft er, ob er telefonisch Erste Hilfe anleiten kann. Währenddessen analysiert Thierfelder den Notfall und beauftragt den Notarzt und ein Einsatzfahrzeug. Das Zusammenspiel zwischen den Kollegen funktioniert reibungslos. Nur kurze Zeit, nachdem die Frau angerufen hat, ist Hilfe unterwegs. „Wir sind die Notrufzentrale für den Kreis Offenbach und haben die Vorgabe, dass Hilfe innerhalb von zehn Minuten nach dem Anruf vor Ort sein soll“, sagt Joachim Kügler, Leiter der Leitstelle Eigenbetrieb Rettungsdienst Kreis Offenbach.

„Die Meldungen aus dem Kreis kommen hier bei uns an, und wir entscheiden, welche Hilfe vor Ort gebraucht wird. Wir vermitteln sozusagen zwischen Anrufer, Sanitätern, Ärzten, Feuerwehr und anderen Rettungsdiensten.“ Die Leitstelle sei zuständig, wenn sich Menschen nicht mehr selbst helfen können, so Kügler weiter, „zum Beispiel bei Unfällen, Bränden und natürlich bei Krankheiten“. Selbst Wasserrohrbrüche gehörten in ihren Zuständigkeitsbereich. Auch den Überblick über freie Betten in Krankenhäusern habe man dort, sagt Thomas Peters, stellvertretender Brandschutzinspektor. Doch „leider rufen immer öfter Menschen wegen Lappalien wie einem Schnupfen an, die verweisen wir an die Notdienst-Ärzte.“

Heute jedoch ist ein besonderer Tag in doppelter Hinsicht: Zum einen ist Silvester und die Leitstelle mit vier Einsatzkräften doppelt so stark besetzt wie sonst. Zum anderen besucht der ehrenamtliche Kreisbeigeordnete und Vizepräsident des Hessischen Landtags, Frank Lortz (CDU), die Zentrale. In seiner Ansprache lobt Lortz den unermüdlichen und professionellen Einsatz das ganze Jahr über. Lortz nutzt die Gelegenheit außerdem, um sich über das Einsatzgebiet und die Aufgaben der Leitstelle zu informieren. „Wir sind für die Gefahrenabwehr von 350.000 Menschen zuständig“, sagt Ralf Ackermann, Kreisbrandinspektor und Leiter Fachdienst Gefahrenabwehr und Gesundheitszentrum des Kreises. „Dazu kommen die 300.000 Pendler, die auf den Straßen, Schienen und Autobahnen in unser Gebiet kommen.“

Ackermann zeigt, dass der Flugplatz Egelsbach genauso dazugehört wie Teile der A5 und der A3. Der Kreisbrandinspektor, der auch Präsident des Landesfeuerwehrverbands ist, erzählt, dass es schon einmal vorkommt, das ein Flugzeug in einer Stromleitung landet oder ein Gefahrguttransporter umfällt.

Die Einsätze nehmen jährlich zu. „Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal mehr als 50.000 Einsätze gesteuert, wovon 80 Prozent Rettungsdienste betreffen.“ Lortz erkundigt sich, ob es eine erhöhte Wachsamkeit wegen der Vorfälle in Neu Ansbach, Köln und Berlin gibt. Ackermann erklärt, dass für den Kreis Offenbach an Silvester keine großen Menschenansammlungen geplant sind. Kleinere Feste gebe es natürlich schon. Doch die Polizeipräsenz sei generell erhöht worden.

Der Eigenbetrieb Rettungsdienst Kreis Offenbach ist eine organisatorisch und wirtschaftlich eigenständige Organisation. Als Rettungsdienstträger obliegt dem Kreis nach dem hessischen Rettungsdienstgesetz die Sicherstellung des Rettungsdienstes unter Wahrung der medizinischen Erfordernisse zu sozial tragbaren Benutzungsentgelten. Diese Aufgabe wird unter anderem vom Eigenbetrieb wahrgenommen. Er überwacht also die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Notfallrettung und qualifiziertem Krankentransport. Darüber hinaus obliegen dem Eigenbetrieb – organisiert in verschieden Abteilungen – die zentrale Leitstelle für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, mehrere Notarztstandorte, ein Rettungswagenstandort und eine Rettungsdienstschule.