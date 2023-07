Leitungen nicht stark genug für den Hopper

Der Startschuss ist gefallen: Die Hopper rollen seit Montag durch die Kreisstadt. Hinzukommen soll ein Kleinbus, der barrierefrei ist. © Hoffmann

In der aktuellen Bauausschusssitzung hat sich einiges getan. So haben sich die Dietzenbacher Stadtverordneten in Sachen Hopper auf den neusten Stand gebracht.

Dietzenbach – Die Kleinbusse der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach haben am Montag ihren Betrieb aufgenommen. Baudezernent René Bacher berichtete darüber hinaus, zu welchem Ergebnis die Stadt im Gespräch mit der Deutschen Bahn zum Thema Müll gekommen ist. Jürgen Balzar (parteilos) hatte zudem beantragt, dass etwas gegen den Radverkehr auf dem Platz m Stadtbrunnen unternommen wird.

Hopper in Dietzenbach

Seit Montag fährt der Hopper der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach durch Dietzenbach. Das Angebot sei erwartungsgemäß erst einmal verhalten angenommen worden, wie Marion Stephan, Abteilungsleiterin Fuhrparkmanagement der Stadtwerke, im Bauausschuss erklärte. So sei etwa in den anderen Kommunen des Kreises Offenbach, die das sogenannte On-Demand-Angebot bereits haben, festgestellt worden, dass die Leute das Verkehrsmittel zunächst in ihrer Freizeit testen, bevor sie es in ihren Alltag integrieren. Insgesamt sieben elektrisch angetriebene Hopper sollen künftig durch die Kreisstadt fahren. Eines der Fahrzeuge soll mit einer Rampe ausgestattet werden, damit es grundsätzlich barrierefrei ist.

Einsatzbereit wird es voraussichtlich ab Dezember sein, wie Stephan erklärte. Geladen werden die Fahrzeuge zunächst auf dem Gelände des Autohauses Volvo. Denn: Die Stadt musste feststellen, dass ihr Plan, eine Ladestation in der Eisenbahnstraße am Alten Bahnhof zu errichten, sich nicht problemlos umsetzen lässt. Dort seien die Leitungen nicht stark genug, um die Kleinbusse schnellstmöglich mit Strom zu versorgen, wie Bürgermeister Dieter Lang erläuterte. Aus diesem Grund brauche es eine zusätzliche Trafostation. Diese hat jedoch eine Lieferzeit von einem Jahr. Übernommen wird die Aufrüstung durch die Energienetze Offenbach (ENO). Bis Ende 2023 ist der Hopper parallel zu den Stadtbussen nutzbar. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember stellen die Busse dann ihren Dienst ein. Alle Infos zum Hopper gibt es unter www.kvgof-hopper.de.

Vermüllung in Dietzenbacher Bahnhöfen

Baudezernent René Bacher teilte während der Ausschusssitzung mit, dass man sich mit der Deutschen Bahn (DB) auf eine Sonderreinigung von Gleisbetten und Bahnhöfen geeinigt habe. Allerdings: „Die Bahn sieht derzeit noch nicht ein, dass sie ihre Reinigungsintervalle insgesamt erhöhen muss“, berichtete Bacher. Dabei halte er sechs sogenannte Grundreinigungen im Jahr für nicht ausreichend. Insbesondere im Sommer müssten die Bereiche seiner Ansicht nach häufiger gesäubert werden. Der Dezernent erläuterte, dass die DB die Netze zur Vergrämung der Tauben repariert hat. Weitere Maßnahmen zur Abwehr der Tiere seien nicht geplant.

Rasende Roller- und Radfahrer in Altstadt Dietzenbach

Der Stadtverordnete Jürgen Balzar (parteilos) hatte außerdem beantragt, dass auf dem Platz „Am Stadtbrunnen“ zwei bis drei Palmen als Kübelpflanzen vom Frühjahr bis in den Herbst aufgestellt werden. Auf diese Weise sollen Rad- und Rollerfahrer daran gehindert werden, in hohem Tempo über den sogenannten „Roten Platz“ zu fahren. Denn: „Mittlerweile wird dieser Bereich als Mountainbikestrecke genutzt“, verdeutlichte Balzar.

Auch Bürgermeister Dieter Lang teilte mit, dass ihn die Situation störe. Allerdings, erläuterte er, könnten die Pflanzkübel aufgrund des Brandschutzes nicht wie angedacht aufgestellt werden. Schließlich müssten die Zufahrten für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr freigehalten und gewährleistet werden, dass diese sich auf dem Platz bewegen können. Der Rathauschef gab darüber hinaus zu bedenken, dass die Versorgung der Palmen mit Aufwand verbunden sei. Schließlich müssten diese über den Winter in ein Gewächshaus gebracht werden. Jürgen Balzar entschied sich am Ende der Diskussion dafür, seinen Antrag zu überarbeiten.