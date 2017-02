Der letzte verbliebene Weinberg

Dietzenbach - 40 Weinstöcke müssen auf dem einzigen Weinberg in Dietzenbach zurückgeschnitten werden, damit diese Ende September wieder reichlich Rebensaft spenden können. Von Burghard Wittekopf

Es ist ein sonniger und trockener Tag – ideale Bedingungen: „Da hat sich die Anreise von Hannover nach Dietzenbach doch gelohnt“, sagt Hobby-Winzer Christian Kionka. „Jetzt ist genau die richtige Zeit, um die Weinstöcke zurückzuschneiden“, sagt er, während sein Partner, Altbürgermeister Stephan Gieseler, eine Flasche 2015er öffnet und einschenkt. Die beiden betreiben als Weinbaugemeinschaft Gieseler-Kionka einen kleinen Weinberg – versteckt in den Hängen des Wingertsbergs. Der südhessische Begriff Wingert steht synonym für Wein und Weinbau, war lange eine Tradition in Dietzenbach. So trägt die Kreisstadt Reben in ihrem Stadtwappen. Grund genug für Gieseler und Kionka, die Tradition weiter zu pflegen.

Der kleine Wingert ist der einzige in der Kreisstadt und zugleich die kleinste Weinlage Deutschlands. Seit mehr als 50 Jahren ist der Weinberg, der zum Weinanbaugebiet „Hessische Bergstraße“ zählt, bereits im Besitz der Familie Kionka. Die Eltern hatten ihn mit viel Einsatz und Herzblut wieder flottgemacht und damit den alten Brauch in der Stadt erhalten. „Die ältesten Stöcke stammen noch aus dem Jahr 1965“, sagt Gieseler, „einige mussten wir aber seitdem ersetzen.“

Bereits seit dem Mittelalter ist der Wingertsberg als gute Weinlage bekannt. Der Boden vulkanischen Ursprungs und das gute Klima ermöglichen einen Qualitätsanbau. „Das war schon eine Menge Papierkram, bis wir diesen Weinberg genehmigt bekommen haben“, sagt Kionka.

+ © bw Rund 400 Weinstöcke stehen auf der 850 Quadratmeter großen Anbaufläche, und die müssen heute alle geschnitten werden. „Das wird schon bis zum Nachmittag dauern“, sagt Kionka. „Wir bauen hier den Grauen Burgunder an.“ Der sei ein Abkömmling des Blau- beziehungsweise Spätburgunders. Obwohl die Beerenhaut rötlich ist, werde der Graue Burgunder zum Weißwein gezählt. „Gegen Frost ist er nur mäßig empfindlich“, sagt Kionka, „er treibt etwas später aus, ist dadurch bei späten Frühjahrsfrösten gefährdet.“ Bei guter Holzreife gelte er als winterhart. „Wenn es 14 Tage am Stück unter minus zehn Grad bleibt, dann könnten wir Probleme bekommen“, sagt Gieseler. Es sei nicht einfach, den richtigen Schnitt zu finden, schließlich müsse alles weg, was die Rebe unnötig belaste. „Ohne den alljährlichen Rückschnitt ist die Wuchskraft des Weinstocks schnell erschöpft“, erläutert Gieseler. Er trage dann zwar viele Trauben, die aber allesamt klein und unterentwickelt seien. Außerdem altere der Weinstock vorzeitig.

Kionka erklärt, dass er schon immer gegen Ende Februar geschnitten habe. „Manchmal eine Woche früher, manchmal eine Woche später.“ Der Zeitpunkt, an dem geschnitten werde, sei sehr wichtig, fügt Gieseler hinzu. Bei kühlen Temperaturen seien die Reben noch nicht aktiv. „Man kann die Triebe noch sehr gut biegen und formen. Wenn die Reben anfangen zu sprießen, dann sind die Triebe voller Wasser und sehr fest.“ Alle Triebe bis auf einen oder zwei müssten weichen, sagt Kionka. „Diese Triebe werden dann auf ungefähr sieben Augen gekürzt und zu einem leichten Bogen geformt, den wir dann wieder am Spindeldraht festmachen“, ergänzt Gieseler.

Kionka lobt den hervorragenden Zustand der Reben und des Weinbergs. Dank des Einsatzes seines Kompagnons samt Familie sehe die Anbaufläche „perfekt“ aus: „Ich bin sehr froh über diese tolle Zusammenarbeit.“ Anders könnte er den Weinberg von Hannover aus nicht mehr betreiben.

Dieses Mal sind noch zwei Helfer zur Unterstützung dabei. Kionka und Gieseler zeigen den beiden, wie die Reben zu schneiden sind, worauf sie achten müssen.

Nach der Arbeit heißt es warten und hoffen. Obwohl der Januar trocken war, machen sich Kionka und Gieseler keine Sorgen: „Die Reben haben tiefe Wurzeln, die holen sich das Wasser aus mehreren Metern und können Trockenheit lange überdauern.“ Ende September, Anfang Oktober geht’s dann an die Weinlese. Wie die Ernte ausfällt, hängt natürlich vom Wetter ab. „Wir haben ein gutes Klima, das dem am Kaiserstuhl ähnelt, in sehr guten Jahren kann man pro Stock mit einer Flasche Wein rechnen“, sagt Gieseler.