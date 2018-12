Hat Dietzenbacher seine Ex-Freundin vergewaltigt und bedroht?

Dietzenbach - Gewalt gegen die Freundin und deren Hund wirft die Staatsanwaltschaft einem Dietzenbacher vor. Der ist zum zweiten Mal vor dem Schöffengericht angeklagt. Von Stefan Mangold

Ein Dietzenbacher sitzt zum zweiten Mal vor dem Offenbacher Schöffengericht auf der Anklagebank. Ihm wirft die Oberstaatsanwältin vor, seine damalige Freundin vergewaltigt, verletzt und bedroht zu haben. Der Prozess von Anfang des Jahres war zu lange unterbrochen, weshalb der Vorsitzende Richter Manfred Beck ihn wiederholen lassen muss.

Die Oberstaatsanwältin trägt vor, wie der 28-Jährige zwischen März und Juli 2015 seine damalige Freundin malträtiert haben soll. Er habe sie etwa gezwungen, Oralverkehr an ihm zu vollziehen und sie anschließend anderweitig penetriert. Außerdem soll er den Hund der Geschädigten im 17. Stock aus dem Balkon gehalten und die Freundin dadurch genötigt haben, sich auf die Brüstung zu setzen. Zudem soll er gedroht haben, ihr die Finger abzuschneiden. Die Frau lässt sich als Nebenklägerin von Rechtsanwalt Jens Lorek vertreten.

Der Kontakt mit Männern endete für die 33-Jährige – ihrer Befragung zu Folge – mehrfach fatal. Über Jahre habe sie der zweite Mann ihrer Mutter in der Kindheit missbraucht. Später wird ihre Mutter einen weit weniger gefassten Eindruck als bei ihrer ersten Zeugenaussage hinterlassen. Unter Tränen sagt sie: „Jeden Tag lebe ich mit dem Gefühl, ich habe mein Kind nicht schützen können.“

Die Nebenklägerin erzählt noch von einem Ex-Gatten, der sie vor mehr als zehn Jahren zur Prostitution gezwungen haben soll. Den Angeklagten lernte sie beim Ausführen ihres Hundes in Dietzenbach kennen. Wenige Wochen später sei er in ihre Dreizimmerwohnung eingezogen, bald darauf auch dessen Bruder und Schwägerin.

Was die Nebenklägerin dann erzählt, wirkt wie ein Blick in die Hölle. Sie habe schnell gemerkt, dass in der Sippschaft ihres neuen Freundes eine Frau keinen hohen Stellenwert genieße. Der Bruder habe seine Gattin einmal dermaßen zusammengeschlagen, „dass ich dachte, der bringt sie noch um“. Als sie beider Auszug verlangte, habe sich auf dem Parkplatz vor dem Wohnhaus ein Familienrat versammelt, der dem Bruder auferlegte, seine Frau nur noch außerhalb der Wohnung zu schlagen.

Die Nebenklägerin stammt aus einem eher bürgerlichen Umfeld. Auch in der Drucksituation formuliert sie klar artikuliert, erzählt etwa, wie ihr Freund sie gezwungen habe, schmerzhafte Sexualpraktiken zu erdulden. „Du weißt, was sonst passiert“ und „ich wiederhole mich ungern“, seien Standarddrohungen gewesen.

Die Nebenklägerin erwähnt blaue Flecken und eine Verletzung durch Tritte auf ihren Fuß. Sein größtes Druckmittel seien jedoch Angriffe gegen ihren Hund gewesen, an denen das Tier später auch auch verstorben sei. Die Frau sagt weiter, sie habe sich so erniedrigt gefühlt, dass sie sogar um Erlaubnis bat, zur Toilette zu gehen. Kein normkonformes Verhalten habe sie vor Repressalien schützen können.

Schon beim vergangenen Prozess hatte Pflichtverteidigerin Claudia Fennemann die Nebenklägerin langwierig befragt. Die Prozessbeteiligten erkannten nicht immer, worauf es hinauslaufen sollte. Als sich das Prozedere zu wiederholen droht, greift Nebenklagevertreter Lorek eine Idee auf, die Fennemann selbst ins Spiel gebracht hatte: „Ich beantrage, die Befragung aus dem letzten Prozess vorzulesen.“

Nach kurzer Beratung mit den Schöffen gibt Richter Beck dem Antrag statt: „Es handelt sich um kein Beweismittel, sondern die Verlesung einer Urkunde.“ Als Beweismittel gilt, wenn die Geschädigte damalige Antworten bestätigt.

Auch deren jetziger Stiefvater sagt aus. Er hatte die Anzeige bei der Polizei in die Wege geleitet. Den Angeklagten habe er nur einmal in einem Biergarten erlebt: „Die Harmonie zwischen den beiden wirkte gekünstelt, in seinen Erzählungen stand er stets als Held da.“

Am Ende liest Richter Beck noch ein Schreiben der ehemaligen Lebensgefährtin des Angeklagten vor, die bittet, nicht mehr vorgeladen zu werden. Der Angeklagte habe sie zwischenzeitlich aufgesucht und sie vor den beiden gemeinsamen Kindern geschlagen.

Die Verhandlung wird demnächst vorgesetzt. Dann soll es um die Gutachten hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der Nebenklägerin und der Schuldfähigkeit des Angeklagten gehen.