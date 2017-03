Mehr als fünf Jahre Haft für Cannabis-Gärtner

Dietzenbach - Wegen bewaffnetem Handel mit Betäubungsmitteln mussten sich zwei Dietzenbacher Brüder vor dem Darmstädter Landgericht verantworten. Beim Urteil kam nur einer der beiden glimpflich davon. Von Silke Gelhausen-Schüßler

Höchst unterschiedlich endete für zwei Dietzenbacher Brüder ein Cannabis-Prozess vor der 15. Strafkammer des Landgerichts Darmstadt. Wegen bewaffnetem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wurde der 49-jährige Ch. S. freigesprochen, während der 44-jährige Cy. S. für fünf Jahre und drei Monate hinter Gitter muss. Cy.´s Verteidiger Dr. Philipp Thiée hatte für dreieinhalb Jahre Haft plädiert. Ob er nun in Revision geht, ist noch offen. Der Vorsitzende Richter Daniel Kästing folgt mit diesen Urteilen den Forderungen der Staatsanwaltschaft.

Beide Brüder sind wegen Marihuanazucht und -handel bereits in der Vergangenheit zu einschlägigen Bewährungsstrafen verurteilt worden: Cy. dreimal, Ch. einmal. Gemeinsam bewohnen die Brüder ein Haus im Dietzenbacher Norden, dessen grünes Innenleben 2010 für die erste gemeinsame Verurteilung sorgte. Den Vater, der sich teils dort und teils im Iran aufhält, sprach das Offenbacher Schöffengericht damals frei.

Anscheinend war die abschreckende Wirkung der Sanktion für Cy. nicht ausreichend. 2016 beginnt er erneut, den Keller des Hauses in eine Plantage zu verwandeln. Im März waren es wohl nur ein paar Pflänzchen, dann wurden es immer mehr. „Beim Kellerausbau war ich im Urlaub, danach gab es Streit“, erzählt sein Bruder: „Ich hab ihn aber gewähren lassen, schlimmer wurde es, als er auch das Gästezimmer im Erdgeschoss als Lagerraum für seine Ernte nutzte.“ Am 12. Oktober standen die Drogenfahnder vor der Tür. Die Beamten stellten 20 Kilogramm getrocknetes Marihuana, drei rund eineinhalb Meter hohe Cannabispflanzen und 175 Setzlinge der Größenordnung zehn Zentimeter sicher. Dazu zwei Schreckschusspistolen und einen sogenannten Double Action Revolver mit Laufsperre. Natürlich ging man nicht mehr von Eigenbedarf aus.

Ch. setzt seinen Bericht fort: „Cy. hat praktisch im Keller gelebt. Irgendwann hatte ich deswegen schlaflose Nächte und überlegte, dass ich das Zeug besser entsorgen sollte, bevor das Ganze auffliegen würde. Doch wie? Einfach abfackeln ging ja schlecht, ich hätte die ganze Nachbarschaft in einen kollektiven Rausch versetzt!“ Bei der Festnahme sei er selbst erschrocken gewesen, welch große Menge das gewesen sei. Die Glock-Pistole sei zum Abfeuern von Silvester-Krachern gewesen, die Softairpistole habe er gegen die Mäuse im Gartenschuppen eingesetzt. „Die Existenz der dritten Waffe, dem Revolver, war mir gar nicht mehr bewusst gewesen. Die lag schon hier, als wir das Haus kauften!“ erklärt Ch. Das er mit der ganzen Sache nichts zu tun hatte, wollte ihm die Polizei nicht abnehmen und steckte beide am 13. Oktober in Untersuchungshaft.

Cy. versucht gar nicht erst, irgendetwas abzustreiten: „Ja, es stimmt im Wesentlichen, was in der Anklage steht. Ich hatte meine Bewährungszeit bis 2014 gut überstanden, aber danach hab ich wieder Marihuana konsumiert. Die Idee zur Selbstversorgung aus dem Keller ist mir im Sommer letzten Jahres gekommen.“ Der Geschmack sei derart gut gewesen, dass er überlegte, Haschisch zu pressen. „Es war mir klar, dass ich das nicht alles selbst rauchen konnte“, so der Angeklagte. Und noch vor der Aussage von Ch. betont er: „Mein Bruder hat damit nichts zu tun. Er steht allerdings zur Hälfte im Grundbuch für dieses Haus.“

Geldsorgen seien nicht der Grund gewesen. Beide betrieben zusammen jahrelang in Frankfurt ein Tattoo- und Piercingstudio – Rapper, Fußballstars und die Boygroup Backstreet Boys gehörten zum festen Kundenstamm. Irgendwann verkauften sie das Ladenhaus und orientierten sich anderweitig. Cy. baute mit einem Schulfreund einen Vertrieb für motorisierte Surfbretter auf, Ch. widmete sich mehr seiner Schule für brasilianischen Bodenkampf, kämpfte sich bis zum Europameister. „Ich habe in diesen Jahren bis 18 Uhr tätowiert und war danach bis 22 Uhr in der Sportschule. Das war auf Dauer ziemlich viel“, erinnert er sich. Ch. macht keinen Hehl daraus, das er sich bis zu seiner Festnahme ab und zu selbst gern einen Joint gedreht hat.

Nun saßen die Brüder wegen ihrer Leidenschaft zu der umstrittenen Pflanze das erste Mal hinter Gittern. Bleibt abzuwarten, ob auch Cy. nach dieser Erfahrung der Cannabis-Zucht ein für allemal Adieu sagt.

