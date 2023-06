Freie Wähler plädieren für die Erstellung einer Ferienwohnungssatzung

Genehmigung vom Kreis: Wohnungen an der Messenhäuser Straße 2 dürfen an Monteure vermietet werden. © ans

Die Freien Wähler (FW-UDS) wollen verhindern, dass Wohnraum weiter für Kurzzeitvermietungen und im Besonderen als Monteurwohnungen missbraucht wird. Deshalb fordern sie den Magistrat in einem Antrag auf, eine Ferienwohnungssatzung zu entwickeln. Damit soll die Stadt ein juristisches Werkzeug erhalten, mit dem sie dem Missbrauch entgegenwirken kann.

Dietzenbach – Schließlich sei dieser angesichts des angespannten Wohnungsmarktes in Dietzenbach besonders problematisch, wie Fraktionsvorsitzender Jens Hinrichsen während der jüngsten Haupt- und Finanzausschusssitzung verdeutlichte.

Von der Satzung verspricht sich die FW-UDS unter anderem einen Gewinn an Wohnraum und eine bessere Atmosphäre in der Nachbarschaft. Sei es doch für Bürger oft mit Ärgernissen verbunden, wenn in ihrer Straße an Monteure vermietet werde, machte Hinrichsen deutlich. Dabei beobachte er, dass das Problem in der Kreisstadt immer weiter um sich greife. So werde an der Brunnenstraße sowie im Südost-Quartier und im Baugebiet 70 seines Wissens vorübergehend an Handwerker vermietet.

Markus Hockling gab indes zu bedenken, dass man sich genau überlegen müsse, welche Vermietungsweise man verhindern wolle. Denn für die Monteurwohnungen, die sich im Südost-Quartier an der Messenhäuser Straße 2 befinden, gebe es eine Genehmigung vom Kreis Offenbach. Auch an anderer Stelle liege eine Erlaubnis vor.

Damit die Stadt eine zielführende Satzung entwickeln kann, schlug der Ausschussvorsitzende Ahmed Idrees (SPD) vor, aus dem Ansinnen der Freien Wähler einen Prüfantrag zu machen. Auf diese Weise könnten die Stadtverordneten feststellen, welche Möglichkeiten es in dieser Sache gebe.

Christdemokrat Stephan Gieseler quittierte das mit der Kritik, man habe in der Vergangenheit oft erlebt, dass aus einem konkreten Handlungsauftrag ein Prüfantrag wurde. Darin sei häufig erklärt worden, warum etwas nicht umgesetzt werden könne. „Wenn die Koalition von SPD, Grüne und Linke kein Interesse an der Satzung hat, sollte sie es sagen.“

Freidemokrat Dirk Hill schlug in eine ähnliche Kerbe. „Welches Ergebnis würde denn ein Prüfantrag bringen?“ Schließlich würde dabei nichts anderes gemacht als bei der Aufstellung einer Satzung.

Idrees wies die Vorwürfe erwartungsgemäß zurück. Am Ende gaben die Ausschussmitglieder keine Abstimmungsempfehlung für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am Montag, 12. Juni. (Anna Scholze)