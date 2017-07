Modellbauer präsentieren ihre Doppeldecker und Oldtimer

Dietzenbach - Bereits zum fünften Mal hat der Flug- und Modellbau-Club zu Oldtimer- und Doppeldeckertagen eingeladen. Am Sandhorst zeigten die Modellbauer, was ihre Mini-Maschinen so alles können. Von Burghard Wittekopf

Wenn Freiherr Manfred Albrecht von Richthofen in seiner berühmten „Fokker DR-1“ seine Kreise über Dietzenbach zieht, dann finden am Sandhorst – auf dem Vereinsgelände des Flug- und Modellbau Clubs Dietzenbach (FMC) – wieder die Doppeldecker- und Oldtimerflugtage statt. Den markant roten Dreidecker steuert der Modellbauer und langjähriges Mitglied des FMC, Ralf Röder aus Rödermark. Schnell finden sich Zuschauer und andere Modellbauer, die sich für den Miniflieger und seine Geschichte interessieren. So kommt es zu einem Erfahrungsaustausch zwischen den „Piloten“. „Da stecken ungefähr 300 Stunden Arbeit drin“, schätzt Röder, der seinen Flieger in Handarbeit nachgebaut hat. „Der Dreidecker ist wendiger als ein Doppeldecker, da er eine kleinere Spannweite hat – damit hatten Kampfpiloten einen entscheidenden Vorteil.“

Die DR-1 ist ein richtiger Oldtimer, der seine Blütezeit zwischen 1917 und 1918 hatte. Die markante rote Farbe brachte Richthofen seinerzeit den Spitznamen „Roter Baron“ ein, denn er lehnte die sonst übliche Tarnfarbe ab. Der Freiherr, so ist zu hören, wollte sich nicht verstecken und suchte den direkten Kampf mit dem Feind. Richthofen soll 19 seiner insgesamt 80 Kampfeinsätze mit der DR-1 geflogen sein.

Der FMC richtet das zweitägige Doppeldecker- und Oldtimer-Treffen bereits zum fünften Mal aus. Gleich am ersten Tag sind viele Modellbaufreunde zum Sandhorst gekommen. Allerdings drohen dunkle Wolken in der Ferne: „Das Wetter sieht nicht gut aus“, sagt FMC-Pressewart Wolfgang Ruppert. „Vielleicht haben wir Glück und es zieht an uns vorbei.“ Doch sein Wunsch geht nicht Erfüllung. Schnell decken die Modellbau-Enthusiasten ihre wertvollen Stücke mit Planen ab, bevor sie sich in das Vereinshaus oder in ihre Autos zurückzuziehen. Nach einem heftigem Gewitter scheint allerdings wieder die Sonne und nach und nach reihen sich die Flugmodelle in die Startliste ein.

+ So sieht der „Pilot“ der „Sopwith Pup“ aus. © bw FMC-Vorsitzender Ralf Kaiser kommentiert zusammen mit Stephan Langhammer die Flugshow. Die beiden füttern die Zuschauer mit interessanten Details über die Modelle und die Geschichte, die jeweils dahinter steckt. Klaus Heppenheimer hat seinen imposanten Nachbau der „Bücker Jungmeister 133“ dabei. Das Modell im Maßstab 1:2,3 (Spannweite 2,80 Meter) ist ebenfalls ein Oldtimer und hatte seinen Erstflug 1935. Die Maschine wurde von der Luftwaffe vor allem für die Kunstflug- und Luftkampfschulung eingesetzt. Mit 23 Kilogramm ist sie eine der größten Nachbauten auf der Veranstaltung. „Die Grenze für den Modellbau liegt bei 25 Kilo“, erläutert Heppenheimer. „Wenn die Maschine mehr wiegt, dann braucht man eine Zulassung und muss nachweisen, dass man das Modell fliegen kann.“ Seine Miniatur ist mit einem echten Fünf-Zylinder-Umlaufmotor (Sternmotor) ausgerüstet, der ganze 13 PS leistet und die Maschine auf eine Spitzengeschwindigkeit von 100 Stundenkilometer beschleunigen kann.

Alle Modelle sind original- und maßstabsgetreue Nachbauten, wie etwa die „Tiger Moth“ von Oliver Horleben. Mit Unterbrechung hat er rund zwei Jahre daran gebaut. Auch sein Sohn Marius ist vom Modellbau begeistert und steuert selbst Flugzeuge. Peter Jurczyk hat heute seine „Sopwith Pup“, einen Nachbau des einsitzigen britischen Doppeldeckers, dabei, der als Jäger im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurde. Jurczyk Miniflieger hat eine Tragflächen-Spannweite von 2,7 Metern. „Das Modell ist komplett aus Holz gebaut“, betont er. „Das sind Tausende Teile, die man da zusammenbauen muss.“ Interessierte sind beim FMC willkommen, wirbt Ruppert. Die Modellbauer treffen sich regelmäßig auf unterschiedlichen Flugplätzen.