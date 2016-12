Gebühren sinken im nächsten Jahr um rund acht Prozent

Mülltrennung? Vorbildlich!

Nicht nur die Müllmänner haben gut lachen: Die Abfallgebühren in Dietzenbach sinken im nächsten Jahr. Damit beim Entsorger nicht nur die Einnahmen steigen, sondern die Kosten weiter sinken, muss die Quote beim Mülltrennen aber weiter rauf.

Dietzenbach - Geschenke gibt es vielerlei. Ob eine Senkung der Müllgebühren auch dazu gehört, muss jeder Dietzenbacher selbst entscheiden. Von Ronny Paul und Christoph Zöllner

Die Bürger können sich jedenfalls freuen, dass die Kosten für die Abfuhr der Restmüllbehälter im nächsten Jahr um durchschnittlich mehr als acht Prozent sinken. Das haben die Stadtverordneten mehrheitlich in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Zuvor hatte die Leitung der Städtischen Betriebe die Firma Schüllermann und Partner in Dreieich damit beauftragt, die Abfallgebühren für die Jahre 2017 bis 2019 zu kalkulieren. Da allein für das Jahr 2015 Mehreinnahmen bei den Abfallgebühren von rund 588.813 Euro zu Buche standen, musste diese Überdeckung – wie andere aus den vergangenen Jahren – gesetzesgemäß in die neuen Kalkulationen einfließen. Erwartungsgemäß seien die Kosten für die Müllabfuhr seit der Einführung der Biotonne im Jahr 2015 gesunken, steht in der Parlamentsvorlage. Allerdings gebe es einige Abweichungen. So ergeben sich die Überdeckungen „nahezu ausschließlich aus der Nichtnutzung des Angebots an Biotonnen durch einige wenige Mehrfachliegenschaften in Dietzenbach“. Heißt konkret: Vor allem die Bewohner des Spessartviertels machen von der Mülltrennung kaum Gebrauch.

In Zahlen sieht das so aus: Dietzenbachs Abfallexperten haben für das vergangene Jahr mit 30,4 Millionen Litern an Restabfall gerechnet, tatsächlich waren es 37,8 Millionen Liter. Entsprechend stiegen auch die Einnahmen. Und von denen profitieren nach dem Prinzip der Solidargemeinschaft alle Bürger. Die Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH (SES), die seit 2008 den Abfall in Dietzenbach sammelt und transportiert, hat aber vielmehr ein Interesse daran, die Ausgaben für die Entsorgung weiter zu senken. Um dieses Ziel zu erreichen, muss noch mehr Bioabfall aus dem Restmüll gefiltert werden. Zurzeit liegt der Bioanteil in der gesamten Stadt bei einer Quote von 34 Prozent, angepeilt sind aber 40. „Das würde sich dann auch positiv auf die Gebühren auswirken“, sagt Christian Locke, Geschäftsführer der Stadtwerke.

Denn während die Abfuhr von einer Tonne Restmüll 239,50 Euro kostet, sind es beim Bioabfall nur 95 Euro. Derzeit gebe es keine Hinweise darauf, dass sich daran in den nächsten Jahren etwas ändern könnte, steht in der Vorlage. Grundsätzlich ist Locke mit dem Trennverhalten der Dietzenbacher zufrieden: „Das ist vorbildlich.“ Seine Mitarbeiter wollen nun den Kontakt zur neuen Hausverwaltung im Spessartviertel suchen, um auch in der Großwohnanlage bessere Ergebnisse zu erzielen. Aufgrund der vielen Stockwerke und der dort vorhandenen Müllschlucker sei es aber schwierig, mehr Akzeptanz für die Mülltrennung zu erzielen. „Wir werden der neuen Hausverwaltung des Spessartviertels jegliche Unterstützung bieten, konkrete Vorschläge machen, etwa Menschen für die Trennung einzustellen“, sagte Bürgermeister Jürgen Rogg in der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung.

Locke rechnet auch noch in diesem Jahr mit Mehreinnahmen, die sich aber frühestens ab 2019 positiv auf die Gebühren auswirken könnten. Im nächsten Jahr dürfte die Überdeckung nach der nun beschlossenen Gebührensenkung nur noch minimal ausfallen. Die Bescheide über die neuen Abfallgebühren erhalten die Bürger Ende Januar, Anfang Februar. Neu kalkuliert worden ist übrigens auch der Preis für den sogenannten Restmüllbeistellsack, dieser steigt indes von 4,76 Euro pro Stück auf 7 Euro.