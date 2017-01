Mysteriöse Spuren am Tatort nach brutalem Raub

Dietzenbach - Die Offenbacher Kriminalpolizei ermittelt immer noch in einem rätselhaften Fall. Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) hat ihn in der Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ aufgegriffen und verfilmt. Nach der Ausstrahlung klingelte das Telefon der Kripo etliche Male. Den Hinweisen gehen die Beamten nun nach. Von Ronny Paul

18. März 2016, Dreieichstraße, Dietzenbach. Christa Becker (Name geändert) freut sich auf den Besuch bei ihrer Schwester in Paris, sie steckt in Reisevorbereitungen: Arztbesuch, Geld abheben, Medikamente besorgen. Die 80-Jährige wohnt in einem großen Mehrfamilienhaus im ersten Stock. Die nachgestellten Filmszenen der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY zeigen die Seniorin beim heiteren Telefongespräch mit ihrer Schwester. Währendessen verstaut sie 2000 Euro an mehreren Orten in ihrer Wohnung. Gegen 11 Uhr geht Christa Becker aus dem Haus. Sie will zur Apotheke, um ihre Medikamente abzuholen und merkt: Rezept vergessen. Sie fährt mit dem Fahrstuhl in den ersten Stock zurück, schließt die Tür auf.

Der Zuschauer sieht, dass sie von einem schwarz gekleideten Mann beobachtet wird. Der läuft auf sie zu, packt sie von hinten am Hals, stürzt sie in die Wohnung und sagt: „Kein Mucks, sonst sind sie tot.“ Der Mann zerrt sie ins Badezimmer und schlägt ihren Kopf gegen die Waschmaschine. Die Seniorin bleibt bewusstlos liegen. Der Eindringling durchsucht die Wohnung, öffnet Schubladen, schmeißt Bücher aus dem Regal. Dann entdeckt er eine Münzsammlung, die Christa Beckers verstorbenem Mann gehört hat. Er nimmt Schmuck, schraubt zwei kleine Holztüren von einem Sekretär ab und nimmt sie mit. Mit einem Schraubenzieher zerkratzt er anschließend das Möbelstück. Dann nimmt er roten Lippenstift, schmiert ein Kreuz aufs Bettlaken und schreibt „tot“ darunter.

Lesen Sie dazu auch: Seniorin zu Hause ausgeraubt Mehr als 30 Hinweise nach TV-Ausstrahlung Als Christa Becker zwei Stunden später zu sich kommt und aus dem Bad torkelt, trifft sie der Schlag: Sie bemerkt das Chaos in ihrer Wohnung und erschrickt, als sie auch auf der Fensterscheibe ein mit Lippenstift gemaltes Kreuz mit der Unterschrift „tot“ erblickt. Aktenzeichen-XY-Moderator Rudi Cerne kommentiert: „Eine bizarre Tat, ein bizarrer Täter – ein Mann, der unbedingt gefasst werden muss.“ Das ist das Ziel von Kriminaloberkommissar Peter Lubetzki von der Offenbacher Kripo. Was hinter den Botschaften stecke, „war natürlich auch die erste Frage, die wir uns gestellt haben“. Zum Glück hätten sich keine Anhaltspunkte für eine ernste gemeinte Bedrohung ergeben. „Wir gehen inzwischen eher davon aus, dass es sich um einen äußerst üblen Scherz des Täters gehandelt hat“, sagt Lubetzki. Das Verhalten spreche am ehesten für eine psychische Störung oder dergleichen. Die Seniorin sei seitdem traumatisiert.

Ebenso kurios: In der Nacht vor der Tat wurden an sämtlichen Türen im Erdgeschoss des Hauses die Türspione mit kleinen Filzaufklebern überdeckt. „Es wäre ein großer Zufall, wenn es nichts mit der Tat zu tun hätte“, sagt Lubetzki. Am ehesten sei denkbar, dass der Täter eigentlich vorhatte, einen Einbruch zu begehen und im Vorfeld versuchte, Augenzeugen zu vermeiden. „Ich denke, er war auch am Anfang davon überrascht, dass die Dame so schnell zurückkam und hat dann die Gelegenheit, denken wir, ausgenutzt.“ „Könnte der Täter davon gewusst haben, dass die Dame am Tag zuvor 2 000 Euro bei der Bank abgehoben hat?“, fragt Cerne. „Wir haben zumindest keine Hinweise darauf finden können, können es aber auch nicht ausschließen“, antwortet Lubetzki. Auch erschließe sich den Polizisten nicht, warum der Täter gerade die Sekretär-Türen mitgenommen hat, und sich die Zeit nahm, diese abzuschrauben. Ob er sie behalten, verkauft oder weggeworfen hat? „Wir können es nicht sagen“, so Lubetzki. „Wir können nur sagen, dass er sich bei der Tatausführung jede Menge Zeit gelassen hat.“

Spektakuläre und kuriose Raubüberfälle Zur Fotostrecke

+ © Polizei Darüber hinaus hat der Täter neben Geld und Schmuck zwei große Sammlungen mit Silbermünzen gestohlen. Diese Münzen sind auch der Ansatzpunkt der Polizei: „Es sind zwar keine Einzelstücke, aber zumindest dürften sie mittlerweile einigermaßen selten sein“, sagt der Kriminalbeamte. Es könne ja durchaus sein, dass er sie im Rhein-Main-Gebiet verkauft oder zumindest angeboten hat. „Oder das in Zukunft vielleicht tut“, ergänzt Lubetzki. Dabei handelt es sich um eine Sammlung Sondermünzen der Olympischen Spiele 1992 in Barcelona und um eine Sammlung Sondermünzen der Fußball-Weltmeisterschaft 1994 in den USA (Weitere Abbildungen der Münzen).

Nach Ausstrahlung der Sendung habe das Hinweistelefon der Offenbacher Kripo mehr als 30 Mal geklingelt, berichtet Andrea Ackermann, Sprecherin des Polizeipräsidiums Südosthessen: „Die Menschen zeigten große Anteilnahme und haben sich Gedanken zum ungewöhnlichen Vorgehen des Täters gemacht.“ Auch im ZDF-Studio seien mehrere E-Mails eingegangen, die noch gesichtet werden müssten, informiert Ackermann weiter. Für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung des Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 3 000 Euro ausgelobt. Hinweise nimmt die Kripo, 069/80983456, entgegen.