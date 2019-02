Mysteriöses Fischsterben: Stadt sperrt Zuwege zum Angelweiher ab

Massensterben am Angelweiher: Jürgen Weisser vom AGV-Vorstand holt tote Fische aus dem Weiher.

Dietzenbach – Die Ursache für das Fischsterben im Angelweiher bleibt weiterhin rätselhaft, wie die Stadt gestern mitteilte. Die unterschiedlichen Untersuchungen von Behörden und Institutionen haben bislang keine Erkenntnisse für den Tod der Tiere gebracht.

Auch mindestens ein Vogel war verendet. Die Stadt teilt weiter mit: „Alle Werte sind unauffällig. Auch äußerlich sind keine Veränderungen der Fische oder des Gewässers zu verzeichnen. “ Weiterführende Untersuchungen stehen an, unter anderem beim Institut für Hygiene und Infektionskrankheiten an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und dem Verband der Hessischen Fischer.

Als Sofortmaßnahme wurde, wie berichtet, vom Angelsportverein der Zufluss vom Kaupenwiesengraben gekappt. Zusätzlich ließ die Kreisstadt als Eigentümer des Teiches die Zuwegung zum Angelweiher absperren. Die Stadt stehe in engem Austausch mit dem Angelsportverein als Pächter des Geländes, dem Kreis Offenbach und der Polizei. Gemeinsam hofft man, die Gründe für das Fischsterben zu finden. (ron)

