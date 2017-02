Eine „Schutzbank“ vor dem Polizeirevier

Dietzenbach - Was hat sie nicht schon alles durchgemacht: einen inzwischen längst wieder befriedeten Nachbarschaftsstreit ausgelöst, sich in der Grünanlage am Kindäcker Weg gegen die Müllverschmutzung eingesetzt, und entführt hat man die blaue Bank auch schon. Von Christian Wachter

Manch einem Dietzenbacher hat die blaue Bank schon gemütliche Stunden und angenehme Konversationen beschert. Nun drängt auch ihre Schwester ins Licht der Öffentlichkeit. Sie hat sich bei der Polizei beworben und steht nun vor dem Revier an der Darmstädter Straße. Dazu bewegt haben sie die Schüsse auf einen Polizeibeamten direkt vor dem Revier. Dem 26-Jährigen, der an der Schulter getroffen wurde, gehe es inzwischen wieder gut, berichtet Dienststellenleiter Klaus Hofmann: „Er hatte 1 000 Schutzengel und braucht jetzt noch ein wenig Ruhezeit.“ Die blaue Bank, erläutert Initiatorin Elke Schott, solle eine Schutzbank sein, damit so etwas nicht nochmal passiert. Ein Bodyguard wie Kevin Costner im gleichnamigen Film. Deshalb hat sie auch einen besonderen Auftrag: Den Kontakt zwischen Bürgern und Beamten herstellen, „damit die Polizei nicht nur als Institution wahrgenommen wird, sondern auch die Menschen dahinter gesehen werden“, präzisiert die Dietzenbacherin.

Im Revier kommt die Idee gut an: „Die Kollegen sind begeistert, viele haben sich schon auf der Bank fotografiert“, berichtet Hofmann. Deshalb ist die Bank natürlich auch unbefristet angestellt. Das begrüßt auch Hofmanns Stellvertreter Thomas Eck. Die Beamten seien nicht mehr so präsent im Stadtbild wie früher, und die Menschen fänden so einen leichteren Zugang zur Polizei: „Wir laufen ja nicht mehr ständig durch die Straßen“, sagt Eck.

Das Lehrmeisterhafte, erzählt Schott, liege ihr ja eigentlich gar nicht. „Es ist mir aber gerade in unserer schnelllebigen Gesellschaft wichtig, soziale Kompetenzen in Erinnerung zu rufen und dass die Menschen wertschätzend miteinander umgehen.“ Die Bank, sagt sie, „hat eine ganz bestimmte Magie.“ Das fiel ihr schon auf, als sie die erste blaue Bank vor ihrem Haus aufstellte. Inspiration für die Farbwahl brachten dabei ihre Fensterläden. Immer wieder setzten sich Menschen hin, und sie hörte das Gesprächsrauschen durchs Fenster. Sogar die ausgedrückten Zigaretten haben die Bürger wieder mitgenommen und das Plätzchen sauber gehalten: „Das ist für mich ein Stück Heimat“, schwärmt Schott. Dank der Bank habe sie schon viele tolle Leute kennengelernt. Irritiert ist sie davon, das manche denken, sie verfolge mit dem Sitzmobiliar finanzielle Absichten. Wer sich die Bank vors Haus oder das Geschäft stellen möchte, muss natürlich keine Provision entrichten. Allerdings sollte er seinen Wunsch frühzeitig anmelden.

Die Schwester der blauen Bank, die nun vorm Polizeirevier an der Darmstädter Straße steht, ist bis August ausgebucht. Wer Interesse hat, meldet sich per Mail an elke.schott@upsolute.org.