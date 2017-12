Spessartviertel: Neuer alter Hausverwalter

„Die neue Hausverwaltung ist die alte, nur die Personen wurden ausgewechselt“, sagt Walter Fontaine, Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Dietzenbach (WD), die 91 Wohnungen besitzt und zu zwei Dritteln der Stadt gehört. Er hat einen langen Tag hinter sich. Denn die jüngste Erbauberechtigtenversammlung für die fünf Hochhäuser mit rund 4000 Bewohnern und rund 650 Eigentümern im Spessartviertel dauerte fast zehn Stunden. Und dabei wurden nur rund die Hälfte (16 von 31) aller auf der Agenda stehenden Tagesordnungspunkte abgearbeitet – die Fortsetzung soll im Frühjahr stattfinden. Alleine eineinhalb Stunden dauerte es, um Vollmachten zu überprüfen und einzureichen, informiert Fontaine, der trotz eines achtköpfigen Saalschutzes von einer „ruhigen und sachlichen Atmosphäre“ während der Versammlung im Hotel Sonnenhof berichtet.

Finanzträchtige Beschlüsse schoben die Eigentümer jedoch auf eine Sondersitzung im Frühjahr, berichtet Fontaine. Darunter unter anderem die anstehenden Sanierungen vom Parkdeck, vom sogenannten Innenohr und von den Flachdächern. „Da muss nachgebessert werden, das kostet immens viel Geld“, betont Fontaine. Der Wirtschaftsplan fürs kommende Jahr sei mit großer Mehrheit abgelehnt worden. Auffällig seien dort die hohen Anwalts- und Gerichtskosten (80.000 Euro), wobei Fontaine vermutet, dass dieser Betrag angesichts der vergangenen Jahre (2016: 400.000 Euro, 2017 300.000 Euro) nicht reichen werde. Ebenfalls enorm hoch seien die Müllentsorgungs- und die Fernwärmekosten.

35 Personen nahmen an der Versammlung teil, von 100.000 Miteigentumsanteilen seien 80.370 stimmberechtigt gewesen. Die neue alte Hausverwaltung heißt „Immobilienverwaltung Rosenpark GmbH“. Der bisherige Geschäftsführer Alexander Minch ist nun Gesellschafter und löst damit Marcel Haufschild ab. Um die Geschäfte vor Ort kümmert sich ab sofort Wolfgang Meinhardt. Der neue Geschäftsführer aus Mühlheim verwaltet rund 600 Wohneinheiten in und um die Mühlenstadt. Ebenfalls als Bewerber angetreten waren die „Benefit Grundstücksverwaltungs- und Handelsgesellschaft mbH“ von Peter Dill, der bislang zusammen mit Minch die Geschäftsführung der Immobilienverwaltung Rosenpark inne hatte, und die „KIM Krusemark Immobilien Management GmbH und Co. KG“, die sich bereits zum dritten Mal um die Verwaltung der fünf Hochhäuser bewarb.