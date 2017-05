Neuer Spielplatz für Abenteurer

Dietzenbach - Im Gewerbegebiet gibt es ein neues Sport- und Freizeitareal, das neben Hindernislauf und Fitnesstraining auch Bagger- und Geländewagenfahren bietet. Alles unter freiem Himmel – für Einsteiger und Profis. Von Anna Scholze

Mit dem Gürtel eines Widerstandsbandes um den Bauch gibt Sascha Appel eine Idee davon, was Fitnessjünger an der Sports-Faculty des neu gegründeten Dirt-Colleges erwartet. Schnellen Schrittes bewegt er sich nach vorne und hält dabei das Band, das an einem Container befestigt ist, stets gespannt. Auf Höhe der blauen und gelben Hütchen berührt Appel mit seinen Fingerspitzen den asphaltierten Boden des Geländes an der Assar-Gabrielsson-Straße. Auf diese Weise, so erklärt der frühere Leistungssportler, werden Ober-und Unterkörper gleichzeitig trainiert.

Die „Freizeitakademie“, auf einem 60.000 Quadratmeter großen Gelände vor wenigen Wochen unter Leitung von Appel und seinem Partner Zsolt Lendjel im gemeinschaftlichen Verbund mit der „Bembel-Agentur für Reklame“ und dem „Dreambox-Entertainment“ frisch an den Start gegangen, hat neben einem Sportprogramm einiges mehr zu bieten. So können sich Abenteuerlustige und Sportler neben einem Besuch im Bereich für körperliche Fitness auch für Unternehmungen in der „Dig-Faculty“ entscheiden. Dabei werden in der „Buddel-Abteilung“, wie Appel sie scherzhaft nennt, Männerträume wahr.

Denn, wer schon immer mal mit einem sechs Tonnen schweren Radlader oder einem Mini-Bagger fahren wollte, hat hier die Möglichkeit dazu. Dabei ist das Leitungsteam, wie die Hinweise auf der Internetseite des Unternehmens zeigen, besonders auf die Sicherheit der Kunden bedacht. So ist etwa zu lesen, dass die schweren Fahrzeuge am besten mit festem Schuhwerk gefahren werden. Auch die Herangehensweise des Personaltrainers mit A-Lizenz, Jörg Oberle, lässt erkennen, dass das Wohl der Akademie-Besucher im Vordergrund steht. „Es soll jeder nach seinen Möglichkeiten Sport treiben können“, sagt Appel. Oberle, der für den Bereich Sport verantwortlich ist, sei durch seinen Erfahrungsschatz in der Lage, auf jeden in der Gruppe individuell einzugehen.

Außerdem habe er für seine Kursteilnehmer Tipps für Zuhause parat, damit das nächste funktionelle Training leichter von den Armen und Beinen geht. Den Trend, draußen und in einer Gruppe Sport zu machen, erklärt Appel mit der Motivation, die dabei entsteht. Es treibe viel mehr an, gemeinsam mit anderen die Muskeln wachsen zu lassen, als etwa alleine in den eigenen vier Wänden. Darüber hinaus haben die Kunden die Möglichkeit, sich auf einem Parcours für den nächsten Hindernislauf der „schmutzigen Art“, auch bekannt als „Tough Mudder“, vorzubereiten. Neben mehreren Hürden, die überwunden werden müssen, ist auch in einer 60 Zentimeter tiefen Sandkiste Gelegenheit, sich für den Extremsport fit zu machen.

Nicht weniger herausfordernd ist das Lauf-Training der Sport-Fakultät. In einem zweistündigen Seminar werden die Kursteilnehmer sportlich und mental auf Läufe jenseits gut asphaltierter Straßen vorbereitet. Weiterhin erfahren sie alles Wissenswerte über das notwendige Equipment. Abgerundet wird das Angebot zur körperlichen Betätigung mit Yoga. Alle Kurse finden ab drei Personen statt, mit Ausnahme des Extremlauf-Trainings, das mindestens sechs Sportler erfordert. Bezahlt werden die Stunden am Dirt-College entweder einzeln oder mit Zehner-Karte. Appel: „Es muss sich niemand an uns binden.“

In der geplanten Offroad-Fakultät könnten die College-Besucher künftig ausprobieren, was ein Geländewagen alles kann, kündigt Appel an: „Wir können uns gut vorstellen, die Fläche auch irgendwann Automobilunternehmen zur Verfügung zu stellen.“ Außerdem im Aufbau befindet sich die Genussstätte „Bembel und Gretel“, die nach den Abenteuern im Dirt-College eine Stärkung bereithält. Bei all den spannenden Aufgaben und Interessensbekundungen an ihrem Unternehmen sind Lendjel und Appel dennoch auf dem Teppich geblieben. „Wir wollen Stück für Stück wachsen, um dann auf einem soliden Fundament zu stehen“, betont Lendjel.