Das Kiosk im Dietzenbacher Waldschwimmbad sticht kulinarisch hervor

Nicht nur Currywurst

Kein typisches Wasserhäuschen: Ishak und Rayme Yumuk bieten den Gästen im Waldschwimmbad eine große Auswahl an Speisen an.

Rayme und Ishak Yumuk sind im Waldschwimmbad in Dietzenbach fürs Essen zuständig. Ihre Küche lockt immer wieder bekannte Gesichter an.

Dietzenbach – Ishak und Rayme Yumuk betreiben seit zwölf Jahren einen Imbiss im Waldschwimmbad. Ein typisches Wasserhäuschen ist der beliebte Treff indes nicht. Bietet er den Kunden doch mehr als nur Currywurst und Pommes. Auf der Karte des Paares stehen ebenso Gerichte wie Lahmacun, verschiedene Salate und eine Vorspeisenplatte. „Es gibt Gäste, die nur wegen unseres Essens ins Schwimmbad kommen“, erzählt Rayme Yumuk stolz. Gerade zu Beginn der Saison sei dies aufgrund des schlechten Wetters sehr gut für die Kiosk-Betreiber gewesen. Schließlich waren während der regnerischen Tage nur wenige Badegäste auf dem Freizeitgelände. Langweilig wird den Gastronomen jedoch nicht. Schließlich bereiten sie nicht nur im Schwimmbad leckere Speisen zu, sondern auch in so mancher Schulkantine im Kreis Offenbach.

„Mein Tag fängt meist um 6 Uhr an“, sagt Rayme Yumuk. Dann mache sie entweder eine Tour von Kantine zu Kantine oder eröffne das Kiosk. „Ich wechsele mich da mit meinem Mann ab“ erläutert sie. Auch geht sie einkaufen und plant, was die Schüler zu essen bekommen. Unterstützt wird sie von ihrer Tochter Betül. Sie hat Ernährungswissenschaften studiert und kennt sich aus. Dabei ist der Köchin, die in den Hotels Hilton in Frankfurt und Sheraton in Offenbach gelernt hat, Qualität besonders wichtig. „Die Eltern sollen uns vertrauen, wenn sie ihre Kinder in die Schulküche schicken“, betont Yumuk. Doch auch im Schwimmbad-Imbiss legt sie großen Wert darauf, ihren Kunden alle Wünsche zu erfüllen.

Waldschwimmbad in Dietzenbach: Großer Familienzusammenhalt bei den Gastronomen

Unterstützung erhalten Ishak und Rayme Yumuk von Elpida Dimitriadou. Denn wenn sich die Sonne wie in den letzten Tagen lange am Himmel zeigt, ist am Imbiss alle Hände voll zu tun. Schließlich passen allein auf die davorstehenden Bänke rund 80 hungrige Schwimmbadgäste. Elpida Dimitriadou sowie ihren Mann kennen Yumuks schon seit über 20 Jahren. Auch der Familienzusammenhalt ist bei den Gastronomen seit jeher groß. Tochter Betül ist ihren Eltern etwa bereits als Studentin zur Hand gegangen.

Unter den Gästen ihres Imbiss sehen die Unternehmer indes immer wieder bekannte Gesichter. Neben den Stammkunden zählen dazu etwa auch ehemalige Schüler, die früher in einer ihrer Kantinen gegessen haben. „Sie kommen teilweise mit ihren eigenen Kindern zu uns ins Schwimmbad“, sagt Rayme Yumuk und freut sich sichtlich darüber, dass sie den einstigen Schulkindern auch Jahre später noch im Gedächtnis geblieben ist.

Einbrüche im Dietzenbacher Waldschwimmbad: Auch das Kiosk ist betroffen

Weniger erfreulich waren für das Gastronomen-Paar hingegen mehrere Einbrüche im vergangenen Jahr. So waren Kriminelle in der Freibadsaison 2022 gleich drei Mal ins Waldschwimmbad eingebrochen. Dabei nahmen sie auch den Imbiss ins Visier und versuchten unter anderem, den Zigarettenautomaten aufzubrechen. So richtig verstehen kann Rayme Yumuk die Beweggründe der Täter jedoch nicht. „Hier gibt es nichts, was sich zu stehlen lohnt“, sagt sie. Schließlich blieben die Tageseinnahmen nicht über Nacht im Imbiss. Und dennoch: „Es war ein komisches Gefühl zu wissen, dass jemand Fremdes hier war“, schildert die Köchin. Sie habe ständig überlegen müssen, was passiert wäre, wenn sie den Einbrechern begegnet wäre. Um zu verhindern, dass es erneut zu solch einer Einbruchsserie kommt, haben die Städtischen Betriebe bereits im vergangenen Jahr Sicherheitstürme mit Hochleistungskameras aufstellen lassen. (Anna Scholze)