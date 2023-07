Parlament segnet Entgeltsatzung fürs Capitol und Jahresbericht der Städtischen Betriebe ab

Von: Barbara Scholze

Die Mieten für die kleineren Tagungsräume und den großen Saal im Capitol werden allgemein erhöht, für örtliche Vereine sinken sie jedoch. © Archiv/paul

Auch in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause haben die Stadtverordneten richtungsweisende Beschlüsse auf den Weg gebracht. Zwar ging die Zusammenkunft schnell vonstatten, die Ergebnisse aber werden in manchen Bereichen lange vorhalten.

Beschlossen wurde etwa die neue Entgeltsatzung zur Nutzung des Capitols. Wie bereits aus den Ausschüssen berichtet, werden die Mieten für die kleineren Tagungsräume und den großen Saal im Allgemeinen erhöht, für die örtlichen Vereine, Institutionen, Schulen, Kirchen und Glaubensgemeinschaften sinken sie jedoch. Zurückgezogen hatte Jens Hinrichsen (Freie Wähler) einen zuvor gestellten Änderungsantrag, der nach der Sommerpause als Prüfantrag allerdings wieder auf die Tagesordnung soll. Danach sollen die Möglichkeiten „saisonaler Preisanpassungen“ im Capitol untersucht werden. „Mit der geplanten Fixierung auf ein festes Tarifkonzept würde man auf sämtliche Möglichkeiten einer preislichen Reaktion auf sehr hohe, beziehungsweise sehr niedrige Nachfragesituationen verzichten“, befürchtete Hinrichsen. Nun stellte er fest: „Wir sollten uns möglichst schnell in diese Richtung bewegen.“ Dagegen betonte Heiko Hausmann von den Grünen und damit der Mehrheitskoalition angehörend: „Wir werden einen Schritt nach dem anderen machen, jetzt, in diesem Moment, ist die Satzung genau das Richtige.“

Dietzenbach: Jahresbericht der Städtischen Betriebe abgesegnet

Mit Enthaltung der Freien Wähler, der AfD und des parteilosen Jürgen Balzar gaben die Stadtverordneten jetzt auch dem Jahresabschluss der Städtischen Betriebe für das Jahr 2021 ihren Segen. Das Zahlenwerk hatte bereits in den Ausschüssen zahlreiche Fragen ausgelöst, vor allem zu dem Defizit in Höhe von rund einer Million Euro, das vom Schwimmbad verursacht wird. Über das Inhaltliche hinaus stand bei der Gelegenheit einmal mehr die Umgangsweise zwischen Verwaltung und Politik im Fokus. Er habe einen hohen Informationsbedarf bezüglich des Abschlusses gehabt, der jedoch nicht erfüllt werden konnte, sagte etwa Hinrichsen. „Es gibt Dinge, da kann man sich nicht kurz fassen“, stellte er fest. Auch das Sitzungsprotokoll sei nicht „erhellend“.

Ebenso mahnte Christdemokrat Stephan Gieseler an, die Effizienz des Verwaltungshandelns im Auge zu behalten. Der Ex-Bürgermeister sagte: „Wir versuchen, eine ernsthafte Aufgabenkritik bei den Städtischen Betrieben zu erreichen, auch zur Zufriedenheit der Bürger und der Politik, aber davon sind wir noch ein ganzes Stück entfernt.“ Rückblickend auf die Diskussion im Ausschuss, in der Bürgermeister Dieter Lang den Stadtverordneten mitgeteilt hatte, er wolle nicht, dass sie sich bei Fragen direkt an die Fachbereichsleiter wenden, stellte Gieseler nun fest: „Da sollte der Bürgermeister nicht mit zweierlei Maß messen.“ Immer wieder hielten die Fachbereichsleiter in den Ausschüssen lange Vorträge, die eigentlich vom Verwaltungschef kommen müssten. „Wenn es dann aber Nachfragen gibt, heißt es, man solle sich bitte an den Bürgermeister wenden.“ Jürgen Balzar indes fasste die Diskussion kurz und prägnant zusammen: „Wenn Fragen gestellt werden, sollten sie auch auf jeden Fall beantwortet werden.“

Fahrradständer fürs Waldstadion

Angenommen wurde ein auf Jürgen Balzar zurückgehender Antrag, nach dem im Waldstadion unter anderem Fahrradständer installiert werden sollen, um den zahlreichen Zweiradfahrern, die die Sportstätte besuchen, geordnete Abstellmöglichkeiten zu bieten.

Darüber hinaus machte Balzar in seinem Antrag auf die Erreichbarkeit des Notausganges in der Einzäunung rund um den Kunstrasenplatz aufmerksam. Dort soll nach seiner Idee eine Treppe eingebaut werden, damit der Ausgang auch problemlos zu erreichen ist. Ebenso soll der Magistrat prüfen, ob der Platz am Stadtbrunnen zu einer reinen Fußgängerzone werden kann. (Barbara Scholze)