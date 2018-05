Open-Air-Kino kehrt zurück

Dietzenbach - Die Freiluft-Kino-Saison im Waldschwimmbad startet nach drei Jahren Pause wieder. Und das mit einer großen Party, zu der wir Tickets verlosen.

„Sherlock Holmes“ mit Robert Downey Jr. war der bislang letzte Film, der vor rund vier Jahren über die Freiluft-Leinwand im Waldschwimmbad geflimmert ist. Die anschließenden drei Sommer gab’s kein Open-Air-Filmvergnügen, weil erst ein digitaler Projektor her musste. Den haben Dietzenbacher zum Teil mit Spenden über das von Timo Hellmund und Oliver Seib initiierte Crowdfunding, mit Mitteln aus dem Kommunalen Investitionsprogramm und durch die Maingau GmbH als Dauersponsor finanziert.

Nun steht die Wiedereröffnung des Kinos mitsamt des schon im Bürgerhaus seit Oktober erprobten Digitalprojektors an, der es möglich macht, aktuelle Filme zu zeigen. Das Programm für das „Maingau Open-Air-Kino“ ist bestätigt, viele Filmwünsche der Dietzenbacher konnten realisiert werden, teilt die Stadt mit. Auftakt ist am Freitag, 29. Juni, mit einer großen Party: Die „FFH Hit Arena“ kommt aufs Kinogelände. Ab 19 Uhr legt FFH-Moderator Felix Moese mit einem Hit-Mix los und lädt zum Tanzen, Feiern und Cocktailsschlürfen ein. Der Hauptsponsor Maingau stellt nicht nur einen aktuellen Tesla zur Anschauung am Eröffnungstag zur Verfügung, sondern verlost während der Warm-Up-Party auch eine Probefahrt im Elektroauto.

Um 23 Uhr beginnt dann die Filmsaison mit dem programmatischen Titel „Das ist erst der Anfang“. In dem Streifen lassen Morgan Freeman und Tommy Lee Jones im Rivalen-Kampf um den Platz des „Alpha-Männchens“ eines Luxus-Altenheims nichts anbrennen und kämpfen um die Gunst einer Bewohnerin (Rene Russo). Doch die Action-Komödie geht erst richtig los, als die Mafia auf den Plan tritt. Nach Verfolgungsjagden durch heißen Wüstensand, explodierenden Golfcarts, Klapperschlangen und Kamelen werden die Rivalen letztlich zu Freunden.

Open-Air-Kino am Schwimmbad Zur Fotostrecke

Gewinnspiel

Wir verlosen zweimal zwei Tickets für die Open-Air-Kino-Wiedereröffnung am Freitag, 29. Juni, ab 19 Uhr im Waldschwimmbad (Offenthaler Straße). Wer gewinnen will, schickt unter dem Stichwort „Kinoeröffnung“, versehen mit Namen, Adresse und Telefonnummer bis Montag, 4. Juni, 15 Uhr, eine Mail an gewinn_dietzenbach@op-online.de, oder eine Karte an die Offenbach-Post, Frankfurter Straße 1, 63128 Dietzenbach. Wer nicht gewinnt, den Saisonauftakt mitsamt FFH-Party aber nicht verpassen möchte, bekommt Karten ab sofort online auf tickets-dietzenbach.de. Der Eintritt für Party und Film kostet zehn Euro.