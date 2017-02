Auf die Perspektive kommt’s an

Dietzenbach - Er ist immer auf der Suche nach dem nächsten Motiv, nach dem nächsten Schuss. Der Hobbyfotograf Christian Podiebrat nutzt jede freie Minute, um mit der Kamera neue Welten zu entdecken. Von Carolin Henneberg

Es ist alles immer eine Frage der Perspektive – vor allem in der Fotografie. Das weiß Christian Podiebrat nur allzu gut: „Für ein gutes Bild, mach’ ich einiges, im Matsch liegen ist da noch gar nichts.“

Seit fünf Jahren ist der 30-Jährige – so oft es seine Freizeit zulässt – mit der Kamera unterwegs. Sein Steckenpferd: die Landschaftsfotografie – und die ruft auch schon mal sonntagmorgens um fünf Uhr nach dem Dietzenbacher. „Eines meiner momentanen Lieblingsbilder ist das von der Burg Eltz“, sagt Podiebrat.

160 Kilometer ist er für das märchenhafte Motiv mit einem Kumpel nach Rheinland-Pfalz gefahren. „Landschaften fotografiert man am besten morgens oder abends, tagsüber, wenn die Sonne hoch steht, sind die Schatten zu hart, und das Licht ist einfach nicht schön.“ Und so verbringt der Dietzenbacher auch mal einige Stunden damit, einfach nur auf gutes Licht zu warten, „aber dann, wenn die Sonne langsam aufgeht, die Strahlen durch den Nebel brechen, dann fühlt man sich wie ein kleiner Junge im Süßwarenladen.“

Schon früher als Kind sei er gerne kreativ gewesen, habe viel gemalt, „aber irgendwann, als ich meiner Mutter ein Bild von einem Zebra vor einer pinken Sonne geschenkt habe, stellten die Ärzte fest, dass ich eine Rot-Grün- Schwäche habe – das war’s dann für mich mit dem Malen“, erinnert sich der Dietzenbacher und lacht. Seine Fotografie schränkt „der Knick in der Optik“ aber nicht ein: „Die Farben in meinen Bildern bearbeite ich sowieso nicht wirklich nach, da kann also nichts schiefgehen.“ Realistisch soll es bleiben, nie künstlich wirken.

Seine erste Kamera kaufte sich der Feinwerkmechaniker-Meister mit 16 Jahren. „Ich hab’ dann sehr viel herumexperimentiert.“ Doch mit den Resultaten sei er damals so gut wie nie zufrieden gewesen. „Ich hatte Ideen im Kopf, die ich so aber nicht umsetzen konnte.“ Später habe ihn dann ein befreundeter Fotograf an die Hand genommen, habe ihm erklärt, dass nie alle Bilder, die man knipst, am Ende auch gut seien. „Das hat mir sehr geholfen“, sagt Podiebrat. „Von zehn Bildern gefallen mir aber auch heute noch nur maximal zwei.“ Er sei eben sehr selbstkritisch. „Von der Burg etwa hab ich gut 300 Aufnahmen geschossen, behalten hab ich 20, der Rest ist rausgeflogen.“ Selbst beschreibt er sich als Hobbyfotograf mit dem Hang zur Übertreibung.

Einen Kurs hat er nie besucht, er hat sich alles selbst beigebracht: „Manchmal klaue ich mit den Augen“, sagt Podiebrat. „Wenn ich zum Beispiel einem Kollegen bei einem Shooting helfe, dann schaue ich mir genau an, wie er vorgeht“. Generell beschäftige er sich ständig mit der Fotografie. schaue sich Tausende Bilder an, lasse sich von Motiven inspirieren. „Mittlerweile bin ich auch oft mit befreundeten Fotografen unterwegs, am Anfang war ich eher alleine draußen.“ Aber egal, wo er gerade ist, was er gerade macht, er denkt in Motiven, in Bildern. Immer bereit, den Auslöser zu drücken, auch wenn es erst mal nur der im Kopf ist.

Seinen ersten „Motivorgasmus“, wie der 30-Jährige sagt, hatte er beim Ablichten der Milchstraße: „Ich dachte nur so: Wow, die kann man ja wirklich sehen.“ Es sei einfach überwältigend, wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. „Das Fotografieren ist schon wie eine Sucht, man ist immer auf der Suche, wo lauert das nächste Motiv...“

Einige seiner Arbeiten hängen mittlerweile im Kundenzentrum der Stadtwerke im Rathaus, auch in unserer Zeitung können aufmerksame Leser immer wieder Aufnahmen von ihm entdecken: „Es ist schön, wenn ich Bilder von mit gedruckt sehe, und es macht mich schon ein bisschen stolz.“ Doch den Drang, das große Geld mit seinem Hobby zu verdienen, hat der 30-Jährige nicht, „ich geh viel lieber einfach raus und fotografiere.“ Auch seinen Beruf als Feinwerkmechaniker bei einer Rödermarker Firma würde er nicht an den Nagel hängen, „dafür macht er mir viel zu viel Spaß“. Aber es bleiben ja der Feierabend und das Wochenende, um sich die Fototasche zu schnappen und die Welt zu erkunden. Auch wenn es Landschaften sind, für die sein Fotografenherz schlägt, ist er „offen für alles“. In Zukunft will sich der Dietzenbacher mehr auf das Ablichten von Menschen fokussieren. So gar nicht sein Ding seien aber Hochzeiten: „Die zu fotografieren, ist für mich purer Stress.“

‘ Wer sich Aufnahmen des Hobbyfotografen Hobbyfotgrafen anschauen möchte, kann das auf Facebook tun: facebook.com/PodiebratBilderei. Noch mehr zu sehen gibt’s auf der Foto-Plattform „Instagram“ (podiebrat_ bilderei).