Polizei sucht Zeugen von Einbrüchen

Dietzenbach - Ein Einbrecher ist am Mittwoch gegen 20. 40 Uhr vom Tatort geflüchtet, nachdem ein Anwohner ihn bemerkt hatte.

Zuvor hatte sich der Eindringling an der Mainstraße in Höhe der 30er-Hausnummern auf ein Grundstück begeben und mit einem Gartenwerkzeug ein Fenster aufgehebelt. Auf der Suche nach Beute im Erdgeschoss wurde der Täter laut Polizei nicht fündig und wollte ins erste Obergeschoss gehen. Dabei bemerkte ihn ein anwesender Bewohner. Der Einbrecher flüchtete, ohne jedoch direkt gesehen worden zu sein. Darüber hinaus kam es am Montag zu einem Einbruch im Reinhardsweg in Höhe der 10er-Hausnummern. Dort ist ein unbekannter Täter zwischen 8.50 und 22.30 Uhr durch ein gekipptes Fenster eingebrochen und entwendete Bargeld und Schmuck.

Zudem ist ein Einbrecher über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Teutonenweg eingestiegen und hat zwischen 8.15 und 21 Uhr Bargeld und einen Kosmetikkoffer gestohlen. Die Kriminalpolizei prüft aktuell einen Tatzusammenhang und bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 069/8098-1234. (ron)

