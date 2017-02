Postbank kehrt in alte Filiale am Rathausplatz zurück

Bereits kurz nach Wiedereröffnung stehen die Kunden Schlange in der Postbankfiliale am Rathausplatz.

Dietzenbach - Kunden der Postbank atmen auf: Nach mehr als einem Jahr ist die Filiale am Rathausplatz wieder geöffnet. Von Ronny Paul

Fünf Minuten vor 9 Uhr: Im Foyer der Postbankfiliale am Rathausplatz stehen rund zehn Bürger Schlange. Einige haben Pakete unterm Arm, andere Überweisungen in der Hand. Kurz nachdem sich das Rolltor öffnet, haben die Mitarbeiter der Postbank bereits alle Hände voll zu tun. „Die Kunden freuen sich, dass wir wieder an unseren alten Standort zurückgekehrt sind“, sagt Postbankfilialleiterin Mandy Himmelreich: Schließlich hätten sie auch lange darauf warten müssen.

Am 18. September 2015 haben, wie berichtet, zwei Unbekannte – mit silbernen Ganzkörperanzügen und roten Gesichtsmasken bekleidet – versucht, den Geldautomaten im Selbstbedienungsbereich der Postbank am Rathausplatz zu sprengen. Wohl mit einer explosiven Flüssigkeit hatte das Duo den Automaten befüllt. Eine Aktion, die allerdings gründlich misslang. Die Flüssigkeit setzte nicht nur den Automaten in Brand, sondern auch Teile des Filialvorraums. Und zwar so stark, dass wegen sehr umfangreicher Reparatur-, Renovierungs- und Säuberungsarbeiten die Postbankfiliale nicht mehr nutzbar war.

Monatelang mussten Dietzenbacher Kunden erst in die Nachbarkommune Heusenstamm ausweichen, bis im Dreieich-Center an der Dreieichstraße eine Übergangsfiliale installiert war. „Das war eine schwierige Phase“, sagt Himmelreich. Das Dreieich-Center sei gar nicht so weit weg von der Stadtmitte, aber für die Kunden schwerer erreichbar, sagt die Filialleiterin: „Wir waren mit einem Kundenberaterbüro im Dreieich-Center sehr eingeschränkt.“ Das hat sich nun geändert: Gleich vier Beraterbüros gibt’s in der neu gestalteten, rund 220 Quadratmeter großen Filiale. Neu ist auch eine Spielecke für Kinder, „wenn die Beratung der Eltern mal länger dauert“, sagt Himmelreich.

Diebe sprengen Bankautomat in die Luft Zur Fotostrecke

9.10 Uhr: Der Besucherstrom reißt nicht ab. Die Kunden, die gleich nach Wiedereröffnung in der Filiale waren, freut’s: „Der Raum wirkt größer, es gibt mehr Platz, ich komme wieder“, sagt ein älterer Herr. „Fabelhaft“, sagt eine Kundin beim Rausgehen. Auch SPD-Stadtverordnete Ilse Wassermann hat gleich Briefe eingeschmissen: „Für mich ist das ideal“, sagt sie, „hier kann ich zu Fuß hinkommen.“ Die Filiale sei schön geworden und werde von den Kunden sofort wieder angenommen, hat sie beobachtet.

Der 24-Stunden-Selbstbedienungsbereich – mit Briefmarkenautomat, Kontoauszugdrucker, Überweisungsterminal und Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten – werde rund um die Uhr von einem Sicherheitsdienst mit modernster Kameratechnik überwacht, sagt Sascha Frank, Postbank-Vertriebsmanager im Regionalbereich. 9.30 Uhr: Die Schlange reicht bis ins Foyer.