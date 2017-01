Postbankfiliale am Rathausplatz kehrt zurück

Dietzenbach - Unbekannte hatten beim Versuch, einen Geldautomaten zu sprengen, die Postbankfiliale am Rathausplatz unbrauchbar gemacht. Nun öffnet die Niederlassung wieder. Von Ronny Paul

Mit silbernen Ganzkörperanzügen und roten Gesichtsmasken bekleidet, hatten zwei Unbekannte am 18. September 2015 versucht, den Geldautomaten der Postbank am Rathausplatz zu sprengen. Wohl mit einer explosiven Flüssigkeit hatte das Duo den Geldautomaten befüllt, eine Aktion, die allerdings gründlich misslang. Die Flüssigkeit setzte nicht nur den Automaten in Brand, sondern auch Teile des Filialvorraums. Und zwar so stark, dass wegen sehr umfangreicher Reparatur-, Renovierungs- und Säuberungsarbeiten die Postbankfiliale nicht mehr nutzbar war. „Das Gebäude war stark in Mitleidenschaft gezogen“, sagt Postbanksprecherin Iris Laduch-Reichelt. Monatelang mussten Dietzenbacher Postbankkunden nach Heusenstamm ausweichen, bis im Dreieich-Center eine Übergangsfiliale gefunden war.

Nun eröffnet die Postbank die alte, renovierte Filiale am Rathausplatz wieder. Nach jetzigem Stand am Mittwoch, 8. Februar, um 9 Uhr am Rathausplatz 2-4. „Die Arbeiten sind sehr weit fortgeschritten“, sagt Laduch-Reichelt, schränkt aber ein, dass noch Verzögerungen auftreten könnten. Die Übergangsfiliale im Dreieich-Center (Dreieichstraße 7-13) öffnet das letzte Mal am Montag, 6. Februar, von 9 bis 18 Uhr. Der Umzug ist für 7. Februar geplant, weswegen die Übergangs- und die Stammfiliale an diesem Tag zu bleiben. „Das Finanzcenter wurde nach dem Konzept ,Filiale im Wandel’ gestaltet“, informiert Laduch-Rauchelt. Durch mehr Service und ein modernes Design wolle die Postbank den Ansprüchen der Kunden noch stärker gerecht werden, betont die Sprecherin weiter.

„Bei uns können die Kunden nicht nur die üblichen Bankgeschäfte erledigen und sich beraten lassen. Selbstverständlich ist es ihnen auch möglich, Briefmarken zu kaufen oder ein Paket aufzugeben“, fasst Filialleiterin Mandy Himmelreich das Angebot zusammen. Auf rund 220 Quadratmetern am Rathausplatz stehen zukünftig neun Mitarbeiter den Kunden beratend zur Seite und kümmern sich um deren Aufträge. Der separate Selbstbedienungsbereich bietet dann wieder einen Geldautomaten mit Einzahlmöglichkeit sowie ein Service-Terminal.

Der Foyer-Bereich ist an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr zugänglich. Ebenso gibt es dann wieder einen Briefmarkenautomaten sowie einen Briefkasten an der Filiale, die montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr öffnet. Die Verursacher des Schadens indes, sind der Polizei weiter unbekannt. „Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft haben noch nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen geführt“, sagt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Südosthessen.

Diebe sprengen Bankautomat in die Luft Zur Fotostrecke

Die Kriminalpolizei sucht weiterhin nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Die Tat ereignete sich gegen 5 Uhr morgens, geflüchtet sind die beiden als schlank beschriebenen Männer mit einem hellen Wagen ähnlich einer VW Passat-Limousine. Zeugen melden sich bei der Hotline der Kripo, Tel. 069/80981234.