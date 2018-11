Prävention und aufmerksame Nachbarn können entscheidend sein

Dietzenbach - Obwohl sich die Zahl der Wohnungseinbrüche von 2016 auf 2017 halbiert hat, rät Dietzenbachs Polizeichef Klaus Hofmann zur Vorsicht. Mit simplen Mitteln könne man eine Wohnung einbruchssicher machen. Von Patrick Eickhoff

+ Dietzenbachs Polizeichef Klaus Hofmann. © ron 21.30 Uhr. Tatort: Kreisstadt. Nur das Licht der Straßenlaternen schimmert in der Dunkelheit. Ein Mann klettert über einen Gartenzaun, macht sich sofort am Fenster zu schaffen. Es dauert nur wenige Minuten, bis die Polizei eintrifft. Vom Nachbarn alarmiert, rücken die Beamten aus – Fehlalarm. Denn der „Einbrecher“ ist nur der ausgesperrte Bewohner des Hauses. „Das macht nichts“, sagt Dietzenbachs Polizeichef Klaus Hofmann. „Lieber einen Anruf, der sich als Fehlalarm herausstellt, als gar keinen Hinweis. Das ist für uns immer eine Übung.“

Ein gutes Nachbarschaftsverhältnis könne da schon viel ausmachen. „Einbrecher scheuen das Entdeckungsrisiko“, erläutert Hofmann. Die Erfolgsquote ist also am höchsten, wenn Nachbarn verdächtiges Verhalten der Polizei melden. „Das kann eine auffällige Person sein, komische Geräusche, fremde Autos – man selbst kennt seine eigene Umgebung und seine Nachbarn. Wenn einem etwas komisch vorkommt, hat das auch einen Grund.“

Die Anzahl der Wohnungseinbrüche in Dietzenbach hat sich von 2016 (95) auf 2017 (46) beinahe halbiert. „Bei ganzen 29 davon ist es sogar nur bei der Versuchstat geblieben“, informiert Hofmann, der hofft, dass die regelmäßigen Patrouillen sowie die präventive Arbeit Wirkung zeigen. Das sei besonders in den Wintermonaten von Bedeutung. „Die Urlaubs- und die Winterzeit sind klassische Einbruchszeiten“, weiß er. „Es wird früher dunkel. Die Täter können einfacher feststellen, ob jemand zuhause ist.“

Dabei reichen simple Mittel, um eine Wohnung einbruchssicherer zu machen. Die Polizei bietet nicht nur in ihrem Laden in Offenbach, sondern auch vor Ort in den Wohnungen Beratungen an. Doch einfache Schritte würden auch schon helfen. „Fenster immer verschließen, auch, wenn man nur kurz rausgeht“, sagt Hofmann. „Die Schlüssel nie draußen aufbewahren. Die Tür zusätzlich sichern.“ Und dann gibt es ja noch das Verhältnis zu den Nachbarn. „Wenn die informiert sind und immer mal wieder nach dem Rechten sehen, kann das nur helfen.“

Hoffmann warnt jedoch davor, sich einfach blind mit Alarmanlagen und Co. auszustatten. „Eine Beratung kann nur von Vorteil sein, um individuell an Haus und Wohnung angepasste Maßnahmen vornehmen zu können.“

Die klassischen Banden rund um Gaunerzinken gebe es auch weniger. „Wir haben es meist mit lokalen Tätern und Serien zu tun, deshalb sind die Zahlen auch schnell rückläufig, wenn wir mal einen festnehmen.“ Bei den Geschädigten sei die psychische Belastung meist schlimmer als der eigentliche materielle Schaden.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet, meldet sich auf der Dietzenbacher Wache unter 06074/8370. In Sachen Einbruchspräventionsberatung informiert der Polizeiladen (Stadthof 16/17, Offenbach) unter 069/80981230.