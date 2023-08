Pro familia eröffnet eine Beratungsstelle für queere Jugendlichen in Stadt und Kreis Offenbach

Von: Anna Scholze

Teilen

Mehr Sichtbarkeit: Anna-Maria Rosteck (von links), Caroline Reyes und Nadine Schläfke ist neben der Beratung der queeren Jugendlichen ebenso wichtig, ihre Themen in der Mitte der Gesellschaft zu platzieren. © p

Pro familia will für Kreis und Stadt Offenbach ein Beratungsangebot für queere Jugendliche etablieren. Am 19. September wird es deshalb eine Auftaktveranstaltung geben.

Dietzenbach/Offenbach –„Die jungen Menschen brauchen eine Anlaufstelle, an die sie sich mit ihren Ängsten, Sorgen und Wünschen rund um ihre sexuelle Orientierung und/oder geschlechtliche Identität wenden können“, verdeutlicht Anna Maria Rosteck von pro familia Offenbach, die die geplante Betreuungsstelle gemeinsam mit ihrer Kollegin Nadine Schläfke von der Zweigstelle in Dietzenbach leiten wird. Caroline Reyes, Leiterin der beiden pro-familia-Beratungsstellen sagt zudem: „Mit dem Projekt ‘Queer in Stadt und Kreis Offenbach’ möchten wir dazu beitragen, queere Themen in die Mitte der Gesellschaft zu platzieren.“ Der Startschuss für das Projekt, das von Aktion Mensch gefördert wird, fällt am 19. September mit einer Auftaktveranstaltung.

Von da an werden Schläfke und Rosteck Workshops sowie individuelle Beratungen anbieten. In den Einzelgesprächen wollen sie jungen Menschen bis zum 27. Lebensjahr helfen, herauszufinden, was es für sie bedeutet, wenn sie feststellen, dass sie mit ihrem Geschlecht oder ihrer Sexualität nicht dem gesellschaftlich gängigen Bild entsprechen. Nachdem das für die Ratsuchenden geklärt sei, könne man gemeinsam überlegen, wie und in welchem Zusammenhang sie sich outen können, erläutert Schläfke.

Dabei orientieren sich Schläfke und Rosteck immer an ihren Klienten. Man stülpe ihnen nichts über, wie Anna-Maria Rosteck betont. Sondern: „Wir schauen, was die jungen Menschen ganz individuell brauchen und welches Netzwerk, auf das sie zurückgreifen können, bereits vorhanden ist“, fährt sie fort. Dabei stünden die Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor ganz verschiedenen Herausforderungen. Denn es sei ein Unterschied, ob sie noch Zuhause wohnten und zur Schule gingen oder beispielsweise in einem Wohnheim lebten. Queere Jugendliche, die noch bei ihren Eltern lebten, könne etwa die Frage beschäftigen, was sie tun sollen, wenn diese ihre Geschlechtsidentität nicht akzeptierten, wie Rosteck weiß. Und auch hierbei werden sie sowie Schläfke ihnen zur Seite stehen.

Das Beratungsangebot richtet sich auch an Eltern

Gleichzeitig ist der physische Faktor bei Trans-Jugendlichen Teil der Beratung, die in Offenbach in der Domstraße 43 stattfinden wird. So könne mit jungen Menschen, bei denen das mit der Geburt zugewiesene Geschlecht nicht zu ihrer Identität passe, über begleitende medizinische Maßnahmen gesprochen werden, wie Schläfke verdeutlicht. Bei etwas älteren Klienten könne dann die Geschlechtsangleichung Thema sein, fährt sie fort.

Ihre Kollegin Anna-Maria Rosteck ergänzt, dass das künftige Angebot von pro familia nicht nur dazu da sein soll, um bei den herausfordernden Fragen Hilfestellung zu geben, sondern ebenso bei den positiven Aspekten beratend zur Seite zu stehen. „Zu uns können zum Beispiel auch homosexuelle Jugendliche mit Fragen zur Paarbeziehung kommen“, erläutert Rosteck. Ebenso seien sie in der Beratungsstelle dazu da, bei der Lebensplanung oder beim Knüpfen von Kontakten zu helfen. „Wir bieten jedoch keine Therapie an“, stellt die Sozialarbeiterin klar.

Pädagogen zum Thema weiterbilden

Das Beratungsangebot indes richtet sich, wie Rosteck erklärt, nicht allein an die queeren jungen Menschen. „Zu uns können auch Freunde oder Eltern kommen“, sagt sie. Denn es sei grundsätzlich in Ordnung, wenn Eltern zunächst viele Fragen haben. Gemeinsam mit den Angehörigen könne dann geschaut werden, was die nächsten Schritte sind. „Dabei ist es gut, dass wir zu zweit sind“, so Rosteck. So sei es möglich, dass eine mit den Erwachsenen und die andere mit dem Kind spricht. Es gebe also für jeden eine Vertrauensperson.

Neben den Einzelgesprächen wird die Beratungsstelle „Queer in Stadt und Kreis Offenbach“ auch außerschulische Gruppenangebote und Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte anbieten. Vonseiten der Pädagogen sei die Nachfrage etwa zu Handlungsmöglichkeiten groß, wie Schläfke verdeutlicht. „Wir gehen davon aus, eine Versorgungslücke in der Beratungslandschaft schließen zu können“, führt sie weiter aus.

Insgesamt ist die Förderung des Projekts durch „Aktion Mensch“ auf drei Jahre angelegt. „Wir hoffen jedoch, das Angebot auch danach durch eine öffentliche Finanzierung weiterführen zu können“, betont Rosteck. (Von Anna Scholze)

Die Auftaktveranstaltung

findet am 19. September von 11 bis 13 Uhr im Kinder-, Jugend-, und Kulturzentrum in der Sandgasse 26 in Offenbach statt.