Prozess in Offenbach: Frau vergewaltigt und bestohlen?

Dietzenbach - Zwei Männer sind vor dem Offenbacher Schöffengericht angeklagt. Der Vorwurf: Sie sollen in Dietzenbach eine Frau in deren Wohnung vergewaltigt und bestohlen haben. Von Stefan Mangold

Sowohl die Angeklagten als auch die mutmaßlich Geschädigte geben an, während der Zeit betrunken gewesen zu sein. Auch Kokain habe eine Rolle gespielt. Doch Richter Manfred Beck und die Schöffen können in dem verworrenen Fall vorläufig noch kein Urteil fällen. Der Staatsanwalt wirft den Angeklagten vor, die Frau am 16. November 2014 gewaltsam vaginal und oral penetriert zu haben. Der 39-jährige Angeklagte erzählt vor Gericht eine Geschichte, die morgens um 4 Uhr beginnt. Ein Verwandter habe ihn telefonisch aus dem Bett geklingelt: Die Stimmung in einer Dietzenbacher Kneipe sei auf dem Höhepunkt. Er ging hin.

Die mutmaßlich Geschädigte, auch Nebenklägerin, habe mit ihm getanzt, geknutscht und erklärt, ihn heiraten zu wollen. Betrunken sei sie gewesen. Er habe in Sachen Alkoholpegel rasch nachgezogen, zwischendurch auch Kokain geschnupft. Ebenso wie die Frau. Später habe sie ihn zu sich nach Hause eingeladen. Ein Kumpel aus der Kneipe wollte mit. Damit habe sich die Dietzenbacherin erst einverstanden gezeigt, als er erklärte, alleine gehe er nicht mit ihr.

In der Wohnung der Nebenklägerin angekommen, sei er mit ihr zwecks einvernehmlichen Geschlechtsverkehr im Schlafzimmer verschwunden. Doch der Kumpel habe den Koitus durch permanentes Erscheinen verhindert. Außerdem habe ihm die neue Bekannte 1 200 Euro gegeben. Mit dem Verweis, er solle das Geld für sie aufbewahren, denn sie habe Angst vor dem anderen Mann. Von den Stippvisiten des Kumpels genervt, habe der 39-Jährige die Wohnung verlassen. Sein Freund sei ihm gefolgt. An die Scheine in der Hosentasche habe er nicht mehr gedacht, „kann mich sowieso an nichts erinnern“, äußert er sich. In den zwei folgenden Tagen, habe er das Geld dann aber „versoffen“.

Der zweite Angeklagte lässt über seine Anwältin Gabriele Daube bestätigen, mehrfach im Schlafzimmer erschienen zu sein. Er will an die drei Flaschen Wodka getrunken haben und sich beim Verlassen der Wohnung auf der Straße übergeben haben. Anschließend sei man zu einer Tankstelle gelaufen, habe Bier getrunken und sei dann mit einem Taxi nach Offenbach gefahren. Dort sei es feucht-fröhlich weiter gegangen.

Im Zeugenstand sagt die mutmaßlich Geschädigte, dass sich Alkoholkonsum bei ihr fatal auswirke. Einmal angefangen, könne sie nicht mehr aufhören. Das passiere etwa alle drei Monate. In der Wohnung sei sie eingeschlafen, bis ihr jemand Kokain unter die Nase gehalten habe. Anschließend habe sie gegen beide gekämpft. Die Angeklagten hätten sie vaginal und oral penetriert, schließlich aufgehört, weil sie laut geschrien habe. Danach seien ihr Schlüsselbund und eine Zigarettenpackung mit 3150 Euro verschwunden.

Richter Beck fragt, ob ihre Angabe bei der Polizei von 2014 stimme, nämlich dass sie als Domina arbeite. Die Frau bejaht mit dem Hinweis: „Das ist ein normaler Beruf.“ Doch den könne sie mittlerweile nicht mehr ausüben. Der Vorsitzende liest aus dem Polizeiprotokoll vor: Sie habe sich unkooperativ verhalten, etwa die Blutabnahme verweigert. Das bestreitet die Dietzenbacherin wiederum. Die 41-Jährige erzählt außerdem von einem Sprung aus dem Fenster als Folge der Ereignisse. Sie habe einige Zeit in der Psychiatrie verbracht und lebe nun von Hartz IV. Der Staatsanwalt erkundigt sich nach seelischen Krankheiten, ob sie an einer bipolaren Störung leide. Die Nebenklägerin hält das für möglich, „vor der Tat ging es mir aber gut“. Sie stimmt zu, ihren Psychiater von der Schweigepflicht zu entbinden.

Richter Beck vertagt die Verhandlung. Es stehe noch das genaue Ergebnis einer männlichen DNA-Probe aus dem Slip der Nebenklägerin aus. Die Identität des Angeklagten, der einvernehmlich bei der Frau im Bett gelegen haben will, ermittelte die Polizei durch einen DNA-Fund in der Wohnung samt Abgleich mit der Datenbank. Mindestens ein weiterer Verhandlungstag steht aus.

