Mit Radio Fenchel schließt ein Traditionsgeschäft

Dietzenbach - Die Geschäftslandschaft in der Kreisstadt ist ab dem morgigen Samstag um ein Traditionsunternehmen ärmer. Bei Radio Fenchel gehen die Fernsehlichter aus. Von Christian Wachter

Wer Klaus und Anita Fenchel derzeit in einer ruhigen Minute erwischen möchte, wartet am besten bis nach Feierabend. Am morgigen Samstag, 29. April, schließen die beiden ihr Geschäft Radio Fenchel an der Frankfurter Straße. Bis sich die beiden auf in den Ruhestand machen, herrscht noch Hochbetrieb. „Was hier grade los ist, das hat sich keiner vorgestellt“, sagt Anita Fenchel. Zahlreiche Kunden kaufen in den letzten Tagen des Traditionsgeschäfts noch einen Fernseher oder bringen den eigenen zur Reparatur mit. Viele Geräte in der Ladenfläche sind eigentlich auch schon verkauft. „Aber ich habe noch versucht, das etwas hinauszuzögern, damit es hier nicht jetzt schon so leer aussieht“, sagt Anita Fenchel lächelnd.

Allerdings habe sie schon mehrfach gehört und auch selbst gemerkt, dass es schlechtere Zeitpunkte zum Aufhören geben könnte. Die Konkurrenz aus dem Internet hat sich über die Jahre immer bemerkbarer gemacht. Dass vor zehn Jahren dagegen der Media-Markt im Rathaus-Center eröffnete, hätten sie weniger gespürt. Außerdem fehlten im Vergleich zu früher die Aufträge für Reparaturen, sagt Anita Fenchel. Ihr Mann Klaus, gelernter Fernsehtechniker, erläutert. „Die Fernseher halten zwar nicht mehr so lange wie früher, allerdings ist es schwer, an Ersatzteile zu kommen oder sie werden künstlich teuer gehalten.“ Reparaturen lohnten sich da oft einfach nicht mehr, auch wegen des hohen Preisverfalls und der vergleichsweise günstigen Neugeräte. Außerdem seien die Unkosten immer weiter gestiegen, bedauert der Fernsehtechniker. „Ich könnte auch den ganzen Tag herumfahren und Kanäle einstellen, aber das lohnt sich natürlich nicht.“

Mit mindestens einem weinenden Auge geht Klaus Fenchel dennoch: „Einfach alles“, antwortet er auf die Frage, was ihm im Ruhestand am meisten fehlen werde. „Ich war 40 Jahre lang hier, habe selten länger als eine Woche Urlaub gemacht – das ist wie eine Sucht.“ Ins Geschäft mit der Unterhaltungselektronik wird er geradezu hineingeboren. Der Vater baut nach dem Krieg auf dem Wingertsberg schon Radios zusammen. Die Gehäuse kommen von befreundeten Schreinern, die Kundschaft im landwirtschaftlich geprägten Dietzenbach zahlt auch schon mal in Naturalien. „Den Radio-Arthur haben sie ihn genannt“, erinnert sich Fenchel. Später ergänzen Fernseher das Portfolio.

TV-Trends von der IFA: Komfort an der Fernbedienung Zur Fotostrecke

Klaus Fenchel macht seine Ausbildung allerdings nicht im elterlichen Betrieb, sondern geht nach Frankfurt. „Zuhause wäre ich ja immer der Bub gewesen und in Frankfurt konnte ich auch vieles über Diktier- oder Tonbandgeräte lernen.“ 1985 übernimmt er schließlich das Geschäft vom Vater. Seine berufliche Laufbahn ist eng mit der Geschichte des Fernsehens verbunden. Von den ersten Schwarz-Weiß-Modellen über Testbilder ab 22 Uhr bis hin zu den Flachbildschirmen. Früher, erinnert sich Fenchel, konnte sich kaum jemand ein Gerät für zu Hause leisten. Und so hat man sich in Kneipen getroffen, in denen man regelmäßig 50 Pfennig in ein kleines Kästchen neben dem Fernseher werfen musste, um ihn am laufen zu halten. Als später die Satellitenschüsseln aufkommen, sind Fenchels Dienste gefragt. Auf zahlreichen Dietzenbacher Dächern bringt er mit seinen Kollegen Parabolantennen an. Damit angefangen hätten die Italiener: „Sie wollten Fußball schauen, auf Rai 1 und Rai 2.“

Die Kundschaft, da ist sich das Duo einig, werden sie vermissen. „Wir haben treue Kunden, viele haben uns bis zum Schluss begleitet, manche sogar Blümchen vorbeigebracht“, lobt Anita Fenchel. Eine Abschiedsfeier wird es aber nicht geben. Weil noch viel zu tun ist, aber auch, „weil das nicht unser Ding ist – wir gehen leise, ohne Blasmusik“, sagt Anita Fenchel.

Fenchels Kunden werden von Michael Arendt (Römerstraße 2g) weiterbetreut. Arendt ist unter der bekannten Rufnummer, 06074/31163, oder unter 06074/800041 erreichbar.