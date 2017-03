Räumchen-wechsel-Dich in der Altstadt

Dietzenbach - Die Altstadt, das Sorgenkind. Immer wieder wird sie zum Gesprächsthema, auch, weil sich immer mehr Städte mit einem sterbenden Einzelhandel konfrontiert sehen. Aktuell halten sich in Dietzenbach gute und schlechte Nachrichten die Waage. Von Vanessa Kokoschka und Ronny Paul

Das Ideenhaus Schmidt hat derzeit Räumungsverkauf, 20 Prozent Preisnachlass auf alles. Die Räume vom Platea, von Gardinen Glück und vom Modeladen Madelaine stehen leer. Doch trotz der toten Schaufenster tut sich was in der Altstadt. Auch wenn es zum Teil nach dem Motto „Räumchen wechsel dich“ geht. Nachfolgend eine Bestandsaufnahme:

+ Neu eingezogen in die Räume von Blumen Brokmeier sind Jasmina Kreso und Uwe Gerhold mit Jasmina Moden. © Kokoschka/Podiebrat Nachdem „Blumenbinder Brokmeier” sein neues Quartier in der Rathenaustraße 4 bezogen hat, blickten den Passanten erst mal leere Schaufenster entgegen. Doch dieser Zustand währte nicht lange: Jasmina Mode, die bislang ihre Verkaufsräume in der Bahnhofsstraße neben der Polizeiwache hatte, bezog nun die Ladenfläche des Blumenladens in der Schmidtstraße 3. „Ich habe diese Räume schon immer bewundert”, schwärmt Jasmina Kreso, Frontfrau des Modeladens. Ihr Geschäftspartner Uwe Gerhold sieht das ähnlich: „Wir haben Glück gehabt, dass es so gut geklappt hat, eigentlich bestand auch die Möglichkeit, eine Versicherungsgesellschaft hier einzuquartieren.”

Rund 20 Quadratmeter größer als der alte Laden in der Bahnhofstraße ist das neue Domizil des Bekleidungsgeschäfts. Durch die große Schaufensterfläche und den Industriestil wirkt der Laden wesentlich lichtdurchfluteter und moderner als sein Vorgänger. „Es ist traumhaft schön hier”, freut sich Kreso. „Auch bei den Kunden kommt der Laden sehr gut an”, freut sich Kreso.

Vor zwei Jahren übernahm die Eschbornerin Jasmina Mode. Für sie ist der Einzelhandel eine Herzensangelegenheit. Und auch der alte Ortskern sei ihr über die Jahre ans Herz gewachsen: „Die Altstadt ist für mich Dietzenbach”, sagt sie, „es gibt nur ganz wenige Städte, die einen so kompakten zentralen Ort anbieten wie hier am Stadtbrunnen.” Umso erfreulicher, dass sie nun vom „Randgeschehen” ins Zentrum des Roten Platzes rücken konnte. „Hier sind die Ärzte, hier ist der Wochenmarkt, hier ist echt Action”, sagt Kreso und lacht. Früher seien sie bei Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt oder der Nacht der Lichter immer eine Randerscheinung gewesen, so empfindet sie das jedenfalls. „Mir ist schon klar, dass nicht alle 35 000 Dietzenbacher bei mir einkaufen werden”, so Kreso. Mit ihrer Damenmode zielt sie auf die sportliche, elegante und modische Frau ab. „Ich führe auch Mode von deutschen Designern, die sind dann eher was für wirkliche Liebhaber”, meint sie. „Mir geht es darum, den Menschen eine kurze Auszeit ohne Kaufzwang zu schenken.” Auch deshalb ist der Internetverkauf keine Alternative für sie. „Ich selbst bin ein Mensch, der gerne anfasst, gegen das Internet komme ich auch gar nicht an.” Zu groß sei die Konkurrenz durch große Unternehmen.

Mit ihren neuen direkten Nachbarn, die „Suppe und das Grün” und die Bar „la Culacciata” komme sie gut zurecht. „Das ist wie eine Symbiose, wir profitieren voneinander”, sagt Kreso. Von solch einer Kooperation könne es ruhig mehr geben, ist Kreso überzeugt. ,,Wenn alle zusammenhalten klappt es vielleicht noch mit dem Einzelhandel”, hofft sie, ,,Wir brauen nur Mutige.”

Zu den „Mutigen“ gehört Daniela Rogge, Inhaberin der Spielzeugkiste an der Götzenhainer Straße. Sie startet Ende April mit dem Umzug in die Altstadt, vorher gibt es noch einen Sonderverkauf. „Ostern bin ich noch in den Alten Räumen erreichbar“, verspricht Rogge. Am 4. Mai ist die Eröffnung in der Schmidtstraße 12 geplant, dort, wo derzeit noch das Ideenhaus Schmidt beheimatet ist. „Ich freue mich, in die Altstadt zu kommen, da sind wir viel näher dran“, sagt Rogge. Doch sie verdrängt Inhaberin Gabi Schmidt keineswegs, die beiden arrangieren sich unter einem Dach. Aus dem aktuellen Ladengeschäft werden zwei. Eine Trennwand und zwei separate Eingänge entstehen. „Der Umbau beginnt Mitte April“, sagt Schmidt. Von der Straße aus betrachtet rechts zieht die Spielzeugkiste auf rund 200 Quadratmetern ein. Links, auf rund 80 Quadratmetern, eröffnet Gabi Schmidt einen „zeitgemäßen Genussladen“.

Dort bietet sie dann „feine Öle, Essige, Gewürze, Gourmet-Produkte sowie außergewöhnliche Heimtextilien“ an. „Der Name ist noch offen“, sagt Schmidt, ebenso wie der Eröffnungstermin: „Wir wollen uns ein bisschen Zeit für die Gestaltung lassen.“ Viele Menschen seien geschockt gewesen, als sie gehört haben, das Ideenhaus schließe. Der Tenor: „Schade, aber gut, dass ihr nicht ganz aufhört“, berichtet Schmidt und sagt sichtlich erleichtert: „Ich bin so froh, dass sich da eine Lösung aufgetan hat.“ Sie blickt zu Rogge und ergänzt: „Wir wollen zeigen, dass es guten Fachhandel gibt.“ Und im Idealfall läuft es so: Mütter lotsen ihre Kinder zum rechten Eingang und gehen selbst dann nach links.

Rogge freut sich: „In den neuen Räumen habe ich viel mehr Möglichkeiten und kann auch wieder Spielenachmittage anbieten.“ Dort können Kinder – Stichwort Erlebniseinkaufen – Spiele ausprobieren und auch ausleihen. „Kinder lieben es, durch den Laden zu laufen und Dinge anzufassen“, weiß Rogge aus neunjähriger Erfahrung.

Weniger gute Nachrichten kommen von der Babenhäuser Straße: Die Apotheke „Am Stadtbrunnen“ schließt zum 31. März. Inhaberin Bettina Eibel nennt auf Nachfrage den Internetversand als einen von vielen Gründen, warum sich das Geschäft für sie nicht mehr rentiert. Auch drei Apotheken in unmittelbarer Nähe des Stadtbrunnens scheinen da mitreinzuspielen, obwohl Eibel betont: „Die Situation gab es ja früher schon.“ Sie habe versucht, die Apotheke als Geschäft zu verkaufen, ein Interessent indes habe sich nicht bei ihr gemeldet. Nun ist sie auf der Suche nach einem neuen Job.

Unterdessen bemüht sich die Stadtverwaltung weiterhin um Lösungen, um dem Leerstand zu begegnen. „Die Wirtschaftsförderung steht weiterhin in engem Kontakt mit den Eigentümern und unterstützt bei der Suche nach geeigneten Nutzungskonzepten und Nutzern für die freien Flächen“, sagt Wirtschaftsförderer Michael Krtsch. Der Umzug von Jasmina Moden in die neuen Flächen sei eine sehr positive Entwicklung für das gesamte Quartier. Die Stadt sei weiterhin zuversichtlich, gemeinsam mit Eigentümern und Gewerbeverein, die Attraktivität der Altstadt zu erhalten.