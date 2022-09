Rathaus-Center wird 15 Jahre alt

Von: Lisa Schmedemann

Wie hat er das gemacht? Magier Alfonso Rituerto verzaubert die Besucher auf der Bühne neben der Rolltreppe. © Schmedemann

Bereits 15 Jahre ist es her, seit das „Rathaus-Center“ am Europaplatz seine Türen geöffnet hat. Dieses Jubiläum wurde am Wochenende mit Showeinlagen, Verlosungen und Geburtstagstorten gefeiert.

Dietzenbach - Auch wenn das Geburtstagskind ein Gebäudekomplex ist, hat das elf Hobbybäcker nicht davon abgehalten, dem Aufruf des Centers zu folgen und wahre Kunstwerke zu kreieren. Gut sichtbar aufgestellt, werden die Kuchen und Torten von der Jury genau in Augenschein genommen. Vorsichtig setzt Nazia Syed letzte Details auf den Kuchen, der ein Abbild des gläsernen Eingangs ist. „Ich habe zwei Tage daran gesessen“, sagt sie. Für Freunde und Verwandte hat sie schon einige Motivtorten gebacken. „Da habe ich nicht lange überlegt, als ich den Aufruf im Center gesehen habe“, begründet Syed ihre Motivation für die Mango-Maracuja-Kreation.

Während die Jury die Kuchen sowohl optisch als auch geschmacklich prüft, geht das Programm auf der Bühne weiter: Dort steht Zauberer Alfonso Rituerto und faltet eine Zeitung, um sie anschließend zu zerreißen. Als er sie dann wieder auseinanderfaltet, ist von den Rissen nichts mehr zu sehen – was die Zuschauer in Staunen versetzt. Auch als sich der Künstler für den nächsten Trick den elfjährigen Nico aus dem Publikum als Unterstützung holt, kann auch dieser nur verdutzt bestätigen, dass dort Magie im Spiel sein muss. Wie sonst sollten sich Geldmünzen aus dem Nichts vermehren?

Im Rathaus-Center regnet es Gewinne

Davon, dass die Kuchen schmecken, können sich mittlerweile auch alle Gäste überzeugen. Und weiter geht’s im Programm: Für die etwas andere Modenschau sorgen die „Fashion-Dance-Shows“. Anstatt den Laufsteg hinab zu stolzieren, binden die Tänzer die Kleidung der verschiedenen Geschäfte des Centers in eine Choreografie ein. Dies funktioniert nicht nur mit Klamotten gut, sondern auch mit Elektroartikeln, Brillen und Schuhen. Aufmerksamkeit erregt die Präsentation allemal, auch weiß Moderatorin Petra Wolter, Inhaberin der zuständigen Eventagentur, den ein oder anderen Einkaufswagenschieber zum Anhalten zu bewegen. „Und gleich wird es spannend“, prophezeit sie. Die rund 600 Ballons, die die Brüstung des Obergeschosses säumen, hängen dort nicht nur zu Dekorationszwecken. Bevor sie das Rätsel löst, bittet sie Bürgermeister Dieter Lang auf die Bühne, der zusammen mit den Gästen eine Runde „Happy Birthday“ anstimmt. Dann folgt der Countdown: Mit einem Knall lösen sich die Ballons und ergießen sich über die Besucher. Der Andrang ist groß: In jedem Exemplar befindet sich ein Gewinn.

„Dass so viele mitgesungen haben, zeigt, dass die Menschen das Rathaus-Center als Einkaufsmöglichkeit sehr schätzen“, sagt Lang. Gerade das kulinarische Angebot locke ihn selbst des Öfteren aus seinem benachbarten Dienstzimmer. Auch Besucher Rami Buksmaui findet: „Man bekommt eigentlich alles, was man braucht“. Und dann gibt es pünktlich zur Geburtstagsfeier auch noch gute Nachrichten: „Für die Leerflächen sind nun auch zwei neue Mieter gefunden“, teilt Centermanager Ceyhan Caglak mit. So werde „Gigi-Mode“ bereits im Oktober eröffnen, ein weiteres Bekleidungsgeschäft folgt voraussichtlich im November. (Von Lisa Schmedemann)