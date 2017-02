„Da sind wir gut im Rennen“

Dietzenbach - Der Kreisstag hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, das Dietzenbacher Kita-Modell rechtlich prüfen zu lassen. So reagiert die Koalition. Von Barbara Scholze

Seit dem 1. Januar gilt die neue Kita-Gebührenordnung. Zugrunde liegt ihr ein finanzielles Konstrukt, das im Gegensatz zu früheren Erhöhungsrunden auch die Eltern recht schnell zufrieden gestellt hat. Dabei besteht die Finesse, ausgetüftelt von der Mehrheitskoalition aus CDU, SPD und WIR-BfD darin, den Kreis Offenbach als Träger der Jugendhilfe mit einzubeziehen. In einer ersten, bereits jetzt gültigen Stufe sind die Gebühren um drei Prozent gestiegen. Mit dem neuen Kindergartenjahr, ab dem 1. August klettern sie dann auf das satte Doppelte.

Allerdings: Den Eltern, die eine Berufs- oder Ausbildungstätigkeit nachweisen können, erstattet die Stadt 50 Prozent wieder zurück. Hängen bleibt die Erhöhung jedoch am Kreis. Für die Kinder aus Bedarfsgemeinschaften, in Dietzenbach immerhin 40 Prozent aller kleinen Kindergartenbesucher, zahlt die Jugendhilfe den vollen Betrag. „Wir stehen zu hundert Prozent hinter dieser Vorgehensweise“, beteuert Rainer Engelhardt, Fraktionsvorsitzender der SPD. Derzeit müssten lediglich kleine Nachjustierungs-Arbeiten an dem Konzept der Rückerstattung vorgenommen werden. Suchen Verwaltung und Fraktionen doch nach rechtssicheren Formulierungen, um die freien Kindergartenträger, die mit der Stadt kooperieren, beim Vor- und Rücklauf des Geldes ordnungsgemäß einzubeziehen.

„Das ist allerdings ein rein sprachliches Feintuning“, stellt Stephan Gieseler fest. Die Richtlinie selbst hält der Vorsitzende der örtlichen CDU und Direktor des Hessischen Städtetages für „unanfechtbar“. Auch wenn der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung fast einstimmig beschlossen hat, eine rechtliche Prüfung zu starten (wir berichteten). „Gemäß der kommunalen Selbstverwaltung können wir das gestalten wie wir wollen.“ Etwaige Konsequenzen des Kreises in seinem sozialen Engagement fürchtet Gieseler nicht: „Ein Viertel der Bedarfsgemeinschaften lebt in Dietzenbach, auch der Kreis trägt soziale Verantwortung für die Menschen und wird nicht den Bürgern schaden.“ Ähnlich sieht das Harald Nalbach, Fraktionsvorsitzender der WIR-BfD und selbst im Kreistag vertreten: „Natürlich kann man die Kreisumlage erhöhen, aber der Kreis hat genug Geld, das Thema wird ein bisschen hochgekocht.“

Dass die Kommunalaufsicht eventuell die geplante Rückerstattung als freiwillige Leistung der Stadt unter dem Schutzschirm monieren könnte, fürchten die Fraktions- und Parteivorsitzenden überdies genauso wenig. „Da wird keiner den Finger heben“, ist sich Gieseler sicher. Zumal die Ausgabenerstattung an die Eltern durch die Mehreinnahmen im Haushalt regelrecht „überkompensiert“ würde. „Solange wir den Abbaupfad einhalten, passiert nichts, und da sind wir gut im Rennen“, betont Nalbach. Sollte der Ernstfall wider Erwarten eintreten, werde die Richtlinie selbstredend zurückgenommen, ist er sich mit den Koalitionspartnern einig.

Wurde im Kreistag noch lebhaft über ein solidarisches oder eher unsolidarisches Verhalten Dietzenbachs gegenüber den anderen Kommunen diskutiert, so ist für Engelhardt die gegenteilige Interpretation der Situation völlig klar. Dietzenbach sei schließlich bekannt für hohen Aufwand bei der Kinderbetreuung. „Wir fordern seit Jahren Solidarität und kriegen keine.“ So sei die Vorgehensweise auch eine kleine „Rettungsaktion“, um gestalterischen Spielraum zu bekommen.

