Rebensaft vom Wingertsberg

Dietzenbach - Der einzige Weinberg der Kreisstadt auf dem Wingertsberg ist wohl einer der kleinsten in ganz Deutschland. Die Ernte, um die sich auch Ex-Bürgermeister Stephan Gieseler leidenschaftlich kümmert, war in diesem Jahr ein voller Erfolg. Von Sonja Drücke

„Mittlerweile sitze ich schon abends auf der Couch, denke über das Wetter nach und überlege, ob ich alles Nötige getan habe“, erklärt Stephan Gieseler seine mittlerweile sehr ausgeprägte Leidenschaft für den Weinanbau. Seit einigen Jahren engagiert er sich auf dem einzigen Weinberg Dietzenbachs und dem möglicherweise kleinsten Weinberg Deutschlands. Zusammen mit dem Besitzer, Christian Kionka, pflegt und hegt er die etwa 400 Weinstöcke auf dem 800 Quadratmeter großen Areal auf dem Wingertsberg.

Nun war es Zeit, die Reben zu ernten bevor sie überreif und faul werden. Dabei helfen ihnen jedes Jahr viele Freunde und Verwandte, so dass die Ernte an einem Tag zu schaffen ist. Dabei kamen nun sage und schreibe 370 Liter zusammen. Kionka und Gieseler könnten glücklicher nicht sein, war es in den vergangenen Jahren nicht einmal die Hälfte vom diesjährigen Betrag. Bei der Weinlesen wurde ein Mostgewichtswert von 86 Grad Oechsle erreicht – auch das ist eine Steigerung zum Vorjahr (82).

Seit 1960 ist der Weinberg schon im Besitz der Familie Kionka. Christian Kionkas Vater erwarb ihn damals, nachdem er sich mit der Heimatgeschichte der Region auseinandergesetzt und erkannt hatte, dass der Wingertsberg in Dietzenbach lange ein wahrer Weinanbauort war. Im 19. Jahrhundert war der Weinanbau aber zum Erliegen gekommen, weiß Kionka. Zusammen mit einem Winzermeister hatte sein Vater die ehemalige Dietzenbacher Tradition aber beleben können, sodass seit 1965 wieder Wein geerntet wird.

Obwohl er mittlerweile in Hannover wohnt, kann Kionka den Weinberg dank der tatkräftigen Unterstützung Gieselers und weiterer Freunde gut halten. Der Aufwand ist nämlich recht groß. Nachdem im Februar die Weinstöcke zurückgeschnitten werden, müssen sie ab April, wenn die Trauben austreiben, regelmäßig gepflegt werden, damit keine Pilzerkrankungen oder Unkraut Schaden anrichten können. Ende August kommen dann Netze über die Weinstöcke, die sie vor Vögeln schützen. „Es begeistert mich, wie unsere Arbeit und die Natur zusammenwirken, um nachher einen schönen, klaren, ehrlichen Wein zu bekommen“, beschreibt Kionka seinen Willen, weiterzumachen. Bei der Weinsorte handelt es sich zum Großteil um Grauburgunder. Auch die Tatsache, die Dietzenbacher Tradition aufrecht erhalten zu können, ist ihm sehr wichtig.

Gieseler kam noch zu seiner Bürgermeisterzeit zu dem Hobby. Kionkas Mutter, die den Weinberg seit dem Tod ihres Mannes 1978 weiter bewirtschaftete, kam damals auf ihn zu. Sie bat um Unterstützung und die Zukunftssicherung ihres Weinbergs. 2001 half Gieseler das erste Mal bei der Ernte mit, seit 2009 ist er Mitbewirtschafter des kleinen Weinbergs.

Für den Wein an sich muss allerdings noch etwas Geduld aufgebracht werden: Drei Wochen muss der Traubensaft ab jetzt gären, und danach am besten mehrere Monate in Fässern reifen. Zur Weihnachtszeit wird aber schon der erste Teil probiert werden können. Denn dann möchte Gieseler wieder einige Flaschen auf dem Dietzenbacher Weihnachtszauber verkaufen, dessen Erlös dem Verein „Für Dietzenbach“ zugute kommt.