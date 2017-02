Reinhard-Göpfert-Haus: Verkauf, Sanierung, Neu- oder Rückbau?

Dietzenbach - Das Thema Reinhard-Göpfert-Haus bewegt die Bürger der Kreisstadt. Seit dem Auszug der jugendlichen Flüchtlinge im vergangenen Oktober wird die Debatte um die weitere Verwendung des traditionellen Hauses geführt. Von Burghard Wittekopf

Die Vereine, die es als Vereinsheim und Begegnungsstätte genutzt haben, fordern den Rückbau auf den Ursprungszustand, der am 26. Oktober 2015 vom Magistrat beschlossen wurde, sowie die Rückgabe der Räumlichkeiten. Auf die Bitte der Stadtverordneten hin ist das Reinhard-Göpfert-Haus nun begutachtet worden, um sich so ein umfassendes Bild über den derzeitigen Zustand machen zu können. Die verantwortlichen Politiker der Stadtverordnetenversammlung (SVV) sowie die Bürger der Kreisstadt waren zur Begehung eingeladen. Der Freundeskreis Göpfert-Haus wartete mit einem Stand auf die Besucher, an dem sie gleich ihre Stimme für den Erhalt des Hauses abgeben konnten. Harald Nalbach, Fraktionsvorsitzender der WIR-BfD und Vorsitzender des Ausschusses für Städtebau, Verkehr und Umwelt, sowie Erster Stadtrat Dieter Lang eröffneten die Veranstaltung. Nalbach informierte zunächst über die Kostensituation. Seinen Angaben nach gibt die Stadt jährlich 20 000 Euro für den Betrieb des Hauses aus. Lang lieferte einen historischen Abriss, berichtete über die verschiedenen Umbaumaßnahmen, die für die Unterbringung der Flüchtlinge notwendig gewesen waren.

Doch die entscheidende Frage war: Was passiert mit dem Göpfert-Haus. Lang zählte die nach wie vor bestehenden Optionen auf: Verkauf, Sanierung, Neubau sowie Rückbau auf den Originalzustand. Hinzugekommen sei allerdings eine weitere Alternative. So gebe es Signale, dass eine Gruppe als Betreiber des Hauses auftreten könne und die Verantwortung für die Liegenschaft übernehmen würde. Lang gab zu bedenken, dass weder der Kämmerer noch der Erste Stadtrat die Entscheider in dieser Frage seien, sondern die Politik. Und das wiederum sei die Stadtverordnetenversammlung. Er sei aber sehr dankbar, dass sich die Verantwortlichen der Sache angenommen haben und diese Informationsveranstaltung nutzten, „denn sie müssen auf Grundlage von Fakten eine Entscheidung fällen“.

In der anschließenden, zum Teil sehr emotionalen Fragerunde, sprachen Teilnehmer das Thema Gutachten an und fragten, warum überhaupt ein neues beauftragt wurde. Es dränge sich der Verdacht auf, dass die Stadt die Bürger hinhalten möchte. Nalbach erklärte, dass das erste Gutachten, in dem die Kosten für eine Sanierung aufgeschlüsselt wurden, ein hausinternes war und von verschiedenen Seiten angezweifelt worden sei. Deswegen habe man ein externes beauftragt. Rainer Engelhardt, SPD-Fraktionsvorsitzender und Mitglied des Bauausschusses, sagte, dass es seiner Einschätzung nach inzwischen eine Mehrheit unter den Stadtverordneten gebe, die sich für den Erhalt des Reinhard-Göpfert-Hauses aussprechen würden, und deshalb sei das Thema Abriss oder Verkauf nicht mehr aktuell. Es gehe jetzt nur noch um den Weg, wie das Haus weiter betrieben werden könne.

„Wir brauchen eine einvernehmliche Lösung, die über viele Jahre Bestand hat“, gab Nalbach zu bedenken. Und diese Lösung müsse bezahlbar sein. Die Stadt befinde sich unter dem Schutzschirm und habe Vorgaben, wie das jährliche Defizit zu reduzieren sei. „Wir müssen in den nächsten drei Jahren noch etwas über 4,5 Millionen Euro einsparen.“

In der anschließenden Begehung konnten sich sowohl die Mitglieder der SVV als auch die Kreisstädter einen Überblick über den baulichen Zustand des Gebäudes verschaffen. Ismail Küpelikilinc, Fraktion DL/FW/UDS, erinnerte daran, dass man beschlossen habe, den Ursprungszustand wieder herzustellen. Stephan Gieseler (CDU) richtete indes einen Appell an die Politiker, sich nicht von Emotionen leiten zu lassen, sondern nur aufgrund von Informationen und im Sinne der Allgemeinheit zu entscheiden. Man müsse in die Zukunft blicken, denn es stelle sich irgendwann einmal die Frage, wie alles bezahlt werden soll. Auf Nachfrage sprachen sich die Stadtverordneten Barbara Cárdenas, Fraktionsvorsitzende der Linken, und Sven Hartmann (FDP) für den Erhalt des Göpfert-Hauses aus.

Aber nicht nur das Haus in der Weiherstraße stand auf dem Programm. Im zweiten Teil der Veranstaltung widmete man sich dem Haus der Integration in der Justus-von-Liebig-Straße. Dieser Bau, in dem neben Büros auch Flüchtlinge untergebracht sind, könne alternative Räumlichkeiten für die Vereine bieten, sozusagen einen Ersatz für das Göpfert-Haus. Zwar nutzte eine Vielzahl der kommunalen Politiker die Möglichkeit, sich informieren zu lassen. Das Interesse der Bürger an dem Alternativvorschlag hingegen war gering: Nur wenige Kreisstädter fanden den Weg dort hin.

Wie es mit dem Reinhard-Göpfert-Haus weitergeht, könnte sich am 24. März um 19 Uhr während der nächsten SVV im Rathaus (Europaplatz 1) entscheiden.