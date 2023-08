Kabarettistin Martina Beils gastiert in Dietzenbach

Von: Lisa Schmedemann

Auf Stippvisite im Altstadt-Theater: Die Fernsehreporterin Martina Beils hat ihre Festanstellung gekündigt, um sich auf ihre Kabarett-Karriere zu konzentrieren. © liz

Mareike Beils ist bekannt aus dem Fernsehen - jetzt startet sie als Kabarettistin durch und präsentiert ihr Solo-Programm in Dietzenbach.

Dietzenbach – In ihrem bisherigen Berufsalltag flimmerte das Gesicht von Martina Beils über die Mattscheibe. Nun hat die Fernsehreporterin ihre Festanstellung gekündigt und startet als Komikerin durch. Mit ihrem Programm „Lang mach ichs nicht mehr“ steuert die Dietzenbacherin auch ihre alten Heimat an. Vor ihrem Auftritt am 8. September im Altstadt-Theater (Schäfergasse 22) berichtet die 38-Jährige von ihrer Entscheidung, vom festen Fernsehformat in die Freiberuflichkeit als Kabarettistin zu wechseln – und worauf es beim Schreiben eines Programms ankommt.

Pinker Lippenstift, farblich passende High Heels und derbe Lederjacke – das Bühnenoutfit von Martina Beils steht schon einmal. Die Wahlmünchnerin setzt einen ernsten Blick auf, nur um diesen im nächsten Moment wieder einem breiten Lächeln weichen zu lassen. „So bin ich ja gar nicht“, sagt sie und lacht. Mit ihrer fröhlichen, „krawalligen“ Art findet Beils, die auch als Radiomoderatorin arbeitet, schnell einen Zugang zu ihrem Gegenüber. „Würde man meine Mutter fragen, würde sie sagen, dass ich schon immer gerne im Mittelpunkt stand.“ Allerdings im positiven Sinne. In Kabarett-Kursen habe man ihr ans Herz gelegt, aus ihrem Talent etwas zu machen. „Ich hatte das für mich selbst nie auf dem Schirm“, erinnert sie sich. Das änderte sich, als ihr der Job mehr zur Belastung als zur Leidenschaft wird.

Sie erzählt ihre eigene Geschichte „nur in lustig“

Der Titel des Programms „Lang mach ichs nicht mehr“ kommt nicht von ungefähr, „Ich erzähle daran meine eigene Geschichte“, sagt die Kabarettistin, „nur eben in lustig“. Der Inhalt: der Weg zum Burn-out. Die Metaebene: Menschen dazu bewegen, ihre eigene Situation infrage zu stellen, um sich nicht völlig in der Arbeit zu verlieren. „Irgendwann war ich so lustlos und zynisch, dass ich gemerkt habe, dass ich so gar nicht bin.“ Da habe sie verstanden, dass es sich lohnt, den eigenen Fokus zu verschieben. So rückte die Kleinkunst in ihr persönliches Rampenlicht.

Beils fing an zu schreiben. Nach der Corona-Pandemie hatte sie zwar ein 90-minütiges Solo-Programm zu Papier gebracht, nur war aus der „gelernten Medientante“ noch keine Kabarettistin geworden. „Ich war plötzlich total unsicher.“ Zwar hatte Beils von Anfang an eine Idee, was sie transportieren will, Bühnenfigur und Programm wachsen allerdings erst nach und nach. „Manchmal fällt mir noch auf der Bühne ein, wie ich eine Pointe besser hätte einbauen können.“ Geholfen habe ihr dabei ihre Trainerin und der Blick von außen.

Beils hat eine klare Vorstellung davon, was sie auf die Bühne bringen will. Am wichtigsten sei ihr der „rote Faden“ durch das Programm, der ein typisches Element des Kabarett sei, das sie wiederum als Basis ihrer Bühnenkunst sieht. So erweitere sie diese mit Bausteinen aus der Comedy. Die Art, wie sie mit dem Mikro auf der Bühne stehe und sich selbst anstatt eine Kunstfigur spielt, seien Beispiele dafür. „Natürlich haue ich auch mal einen Witz nach dem anderen raus, aber eben nicht durchgängig“, sagt sie.

Die Erfahrungen, die Beils im Fernsehen gesammelt hat, zeigen: Menschen wollen zwar leichte Kost zur Unterhaltung – aber auch nicht für dumm verkauft werden. In diesem Spektrum versucht Beils, ihre Witze anzusiedeln. In erster Linie beleuchtet sie dabei den eigenen beruflichen Werdegang und das zerklüftete Verhältnis zum Chef, das jeder schon einmal erlebt haben dürfte. „Ich schimpfe da nicht nur auf meinen eigenen, ehemaligen Chef – viel mehr sind in diesen Charakter fünf verschiedene Personen eingeflossen.“

Für politische Witze ist Erfahrung erforderlich

An Politisches – was das klassische Kabarett auszeichnet – traut sich die Redakteurin jedoch nicht. „Dafür sind die Zeiten momentan zu unruhig“, begründet sie ihre Vorsicht. „Außerdem finde ich, dass man dazu eine Gewisse Erfahrung braucht.“ Die sammelt Martina Beils nun fleißig. Sie freut sich auf die Stippvisite in der alten Heimat. „Hier kommen die Menschen nach dem Auftritt auf dich zu und geben dir Feedback“, meint Beils. Sie genieße es, direkt mit den Zuschauern in den Kontakt treten zu können. Es sei familiärer als im Fernsehen.

Tickets gibt es unter: theater-dietzenbach.de.