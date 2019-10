Darum stehen auf Rhein-Mains Feldern jetzt Kreuze statt Korn

Rhein-Main-Gebiet – Die Bauern in Deutschland sind sauer. Grund ist das von der Bundesregierung Anfang September verabschiedete Agrarpaket. „Seit Jahren werden wir mit Auflagen überschüttet, aber jetzt ist das Maß voll“, sagt Jürgen Pauly, Landwirt aus Hofheim. „Die Landwirtschaft stirbt!“ Er hat deshalb, wie viele seiner Kollegen, ein grünes Kreuz auf seinem Feld aufgestellt, um auf die Sorgen der Bauern aufmerksam zu machen.

„Viele haben Angst um ihre Existenz“, sagt Pauly und verweist auf die geplanten schärferen Auflagen, zum Beispiel beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Außerdem soll es bis zu zehn Meter breite Schutzzonen für Insekten an Straßen geben, die die Feldbestellung weiter einschränken. „Viele übersehen, dass wir Bauern aber schon seit Jahren was für den Insektenschutz machen – schließlich sind auch wir auf sie angewiesen“, so Pauly.