Angelsportverein Dietzenbach feiert 50-jähriges Bestehen

Bei der Jubiläumsfeier ehrte der Angelsportverein auch langjährige Mitglieder. © Wittekopf

Zum Jubiläum werden drei Gründungsmitglieder des Angelsportvereins Dietzenbach ausgezeichnet. Der Verein blickt auch auf seine Anfänge zurück.

Dietzenbach – Seit 50 Jahren gibt es den Angelsportverein Dietzenbach. Das Jubiläum haben die Mitglieder und Freunde nun mit einer großen Feier begangen und dabei auch in einen Rückblick in die Vergangenheit gewagt.

Der Bedarf nach einem Angelsportverein war in Dietzenbach vor 50 Jahren groß, doch gab es damals kein geeignetes Gewässer. Am 30. Dezember 1971 trafen sich acht Petrijünger im Gasthaus zur Linde und diskutierten die Gründung eines Angelsportvereins. Nur 14 Tage später, am 14. Januar 1972, versammelten sich dann 30 Mitglieder und gründeten den Verein. Doch zu einem echten Angelsportverein gehört natürlich auch ein Angelgewässer, weswegen der neue Verein sich an die Stadt wendete. Die Gespräche mit dem Magistrat der Gemeinde verliefen zunächst hoffnungsvoll, doch aus unterschiedlichen Gründen zog sich das Verfahren in die Länge. Am 4. Juni 1975 zog die Stadt dann ihre zuvor gegebene Zusage aus finanziellen Gründen schließlich zurück und bot dem Verein stattdessen an, dass er ein Gelände für einen Angelweiher pachten könne. Die Mitglieder stimmten zu und begannen sofort mit dem Bau des Teiches. Schließlich fand am 21. Mai 1977 das große Eröffnungsangeln statt.

Angelsportverein Dietzenbach hatte in 50 Jahren auch mit Rückschlägen zu kämpfen

In seiner 50-jährigen Geschichte blieb der Verein jedoch auch nicht von Rückschlägen verschont: So musste der Teich 1996 mit hohem finanziellen Aufwand entschlammt werden. Die Blockhütte, die 1982 errichtet wurde, fiel im Jahr 1998 einem Brand zum Opfer. Die Katastrophe für einen Angelverein ereignete sich dann im Jahr 2018, als tausende Fische plötzlich tot an der Wasseroberfläche schwammen. Doch die Angler meisterten all diese Rückschläge und konnten nun ihr 50-jähriges Bestehen ausgiebig zelebrieren. Aus organisatorischen Gründen feierten sie ihr Jubiläum in der prächtig geschmückten großen Halle des befreundeten Geflügelzuchtvereins. Der Vorstand hatte eigens für diesen Festtag Dokumente und Bilder der letzten fünfzig Jahre digital aufgearbeitet und auf Tafeln gedruckt.

Der Vorsitzende des Vereins, Jürgen Weisser, bedankte sich bei den vielen Mitgliedern, die ihre Freizeit in den Dienst des Vereins stellen. Er hob in seiner Festrede noch einmal die Bedeutung des Angelgewässers als Naherholungsgebiet hervor. Bürgermeister Dieter Lang zeigte, dass er passionierter Angler ist und hatte neben einem Geschenk des Magistrats seine Steckrute dabei, mit der er als Jugendlicher geangelt hatte.

Angelsportverein Dietzenbach: Lob für seine Arbeit

Der Vizepräsident des Verbands Hessischer Fischer, Rainer Hennings, war ebenfalls zu Gast und lobte die „hervorragende“ Arbeit des ASV, mahnte aber, dass es derzeit Bestrebungen gebe, die den Anglern die Ausübung ihres Hobbys erschwerten: „Es stehen Gesetzesänderungen an, die uns stark einschränken könnten“, sagte er und bezog sich damit auf eine geplante Novellierung des Fischereigesetzes.

Bevor dann das Buffet eröffnet wurde, ehrte der Verein einige Mitglieder für ihr langjährige Treue. Mit Karl Vogel, Hans Jürgen Reuter und Gerhard Altmann erhielten gleich drei Gründungsmitglieder ihre Urkunde und eine Ehrennadel. (Burghard Wittekopf)